Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

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Пивной тур по Вроцлаву

Погрузиться в мир аромата и вкусов вроцлавского пива и услышать истории местного пивоварения

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 🚩Встреча у входа в Пивницу Свидницкую, что прям в городской Ратуше
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75 за экскурсию

Дмитрий
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Дмитрий – Гид во Вроцлаве
Знаете ли вы, что в Польше на сегодняшний день порядка 230 пивоварен? Что в регионе Нижняя Силезия в 19 столетии было 1200 пивоварен, из них в самом Вроцлаве около 80? На моей экскурсии 🧭 вас ждут эти и другие интересные детали и увлекательный рассказ о пивоварении в нашем городе — под аккомпанемент хмельного напитка.

Вы узнаете, где находится самый старый пивной ресторан в Европе, среди клиентов которого были Шопен и Гёте, услышите о «пивных войнах» и «кодексе» пивоваров и, конечно, продегустируете множество сортов пива!
Пивной тур по Вроцлаву
Пивной тур по Вроцлаву

Что вас ожидает

Тысячелетняя история напитка
Традиции вроцлавского пивоварения берут начало в XI веке: монахи-августины из Бельгии принесли пиво в город и навсегда сделали его одной из визитных карточек Вроцлава. Город пережил «пивные войны», а конфликты пивоваров улаживали сами короли и императоры. Во время прогулки вы узнаете о вроцлавской пивной миле, о том, как и когда в город пришли баварские традиции пивоварения, о золотом веке вроцлавского пива. Я расскажу о строгом своде правил для пивоваров, о том, почему даже во время Второй мировой войны город не переставал варить пиво.

70 оттенков пива
Наш пивной путь начнется в самом сердце старого города: некогда здесь варили первое вроцлавское пиво. Пиво, которое вытеснило из Вроцлава самую известную марку-монополиста. Пиво, сорта которого разругались между собой и которое доставлялось в ресторан подземным тоннелем. Мой рассказ мы будем чередовать с пит-стопами для дегустации в ремесленных пивоварнях, где варится 70 разновидностей пива! Пивная палитра растягивается от европейского лагера через APA, IPA и до различных женских сортов с интересными вкусовыми сочетаниями — свой любимый сорт и вкус найдет каждый.

Организационные детали

  • Дегустация пива оплачивается дополнительно
  • Экскурсия пешеходная: рекомендую выбрать удобную обувь. Для тех, кому затруднительны пешие прогулки, можно арендовать мелекс (туристический мини-бус) за дополнительную плату.
  • При желании мы можем за дополнительную плату посетить экскурсию по одной из вроцлавских ремесленных пивоварен. Подробности уточняйте заранее в переписке.
Пивной тур по Вроцлаву
Пивной тур по Вроцлаву
Пивной тур по Вроцлаву
Пивной тур по Вроцлаву
Пивной тур по Вроцлаву
Пивной тур по Вроцлаву

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у входа в Пивницу Свидницкую, что прям в городской Ратуше.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дима, и я живу в лучшем и красивейшем городе Польши, Вроцлаве. Городе 130 мостов и 12 островов, в котором побывал Казанова и в который влюбились Пикассо, Сальвадор Дали, Марлен Дитрих, Михаил Шолохов. Живу здесь 12 лет, имею историческое образование Вроцлавского университета. Изучаю город, постоянно узнаю новое и интересное, чем очень хочу поделиться с вами. Если вы хотите увидеть Вроцлав глазами местного жителя, своего человека — выбирайте мою прогулку и будьте готовы погрузиться в магию волшебного Вроцлава.
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Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Большое путешествие по ВроцлавуБольшое путешествие по ВроцлавуБольшое путешествие по Вроцлаву
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1 отзыв
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Эта прогулка позволит вам за один день охватить интереснейшие уголки Вроцлава и его окрестностей. Приготовьтесь изучить старинные торговые улочки и площади, прикоснуться к преданиям Тумского острова, осмотреть рыцарский замок Топач и легендарный Зал Столетий. А я открою для вас секреты Вроцлава и помогу проникнуться его средневековой атмосферой!
Вроцлав в лучах рассветаВроцлав в лучах рассветаВроцлав в лучах рассвета
75 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Погрузиться на рассвете в историю и легенды города
Приглашаю на увлекательную прогулку по пустынным улочкам Старого города, залитым первыми лучами солнца. Вы пожелаете доброго утра вроцлавским гномам и многочисленным известным людям минувших лет и веков, посетите старинный Тумский остров и узнаете самые интересные тайны и легенды романтичного польского города. Я расскажу о проклятии «белой розы», борьбе священнослужителей с монархами и средневековых рыцарях. Вроцлав поразит вас интересной историей, яркими красками и доброжелательностью!
По следам тайн и легенд ВроцлаваПо следам тайн и легенд ВроцлаваПо следам тайн и легенд Вроцлава
59 за экскурсию
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43 отзыва
Познакомиться с достопримечательностями города и преданиями о гномах, рыцарях и королях
Приготовьтесь очароваться самым красивым и магическим городом Польши, Вроцлавом: его пряничными домиками, великолепной Ратушей, атмосферой Тумского острова и захватывающими историями о завоевателях, королях и крестоносцах. Вы узнаете, за что Вроцлав называют «польской Венецией», почему город некогда соперничал с Прагой и чем закончились здесь похождения Казановы. А если повезет — встретим легендарного фонарщика и поохотимся на вроцлавских гномов!

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75 за экскурсию
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