Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

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Тысячелетняя история напитка

Традиции вроцлавского пивоварения берут начало в XI веке: монахи-августины из Бельгии принесли пиво в город и навсегда сделали его одной из визитных карточек Вроцлава. Город пережил «пивные войны», а конфликты пивоваров улаживали сами короли и императоры. Во время прогулки вы узнаете о вроцлавской пивной миле, о том, как и когда в город пришли баварские традиции пивоварения, о золотом веке вроцлавского пива. Я расскажу о строгом своде правил для пивоваров, о том, почему даже во время Второй мировой войны город не переставал варить пиво.

70 оттенков пива

Наш пивной путь начнется в самом сердце старого города: некогда здесь варили первое вроцлавское пиво. Пиво, которое вытеснило из Вроцлава самую известную марку-монополиста. Пиво, сорта которого разругались между собой и которое доставлялось в ресторан подземным тоннелем. Мой рассказ мы будем чередовать с пит-стопами для дегустации в ремесленных пивоварнях, где варится 70 разновидностей пива! Пивная палитра растягивается от европейского лагера через APA, IPA и до различных женских сортов с интересными вкусовыми сочетаниями — свой любимый сорт и вкус найдет каждый.