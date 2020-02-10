Откройте для себя красоту Вроцлава в ходе 2-часовой экскурсии на электромобиле. Осмотрите многочисленные интересные места и достопримечательности города в удобной и комфортной обстановке.

Маршрут включает посещение 30 важнейших памятников и достопримечательностей столицы Нижней Силезии. Маршруты для экскурсии подготовлены лицензированными гидами и включают следующие места: церковь Святой Эльжбеты (Елизаветы), сувенирная улица Jatki, Вроцлавский университет, Оссолинеум, Торговый комплекс, Остров Пясек (или Песчаный), Песочный мост, Тумский остров, Ботанический сад, костел Святого Мартина, костел Святого Креста, Вроцлавский собор, Грюнвальдская площадь, Звежинецкий мост, зоопарк, «Зал Столетия», Японский сад, шпиль «Иглица», Щитницкий парк, Вроцлавский университет науки и технологии, Национальный музей, здание Старой фондовой биржи и рынок на Соляной площади.

Комментарии на борту доступны на нескольких языках. Высококачественная звуковая система в электромобиле поможет узнать о захватывающей истории города на выбранном вами языке.