Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле

Отправляйтесь в уникальный тур по Вроцлаву и осмотрите более 30 важнейших и интереснейших достопримечательностей города

4.9
288 отзывов
Индивидуально
Отправляйтесь в уникальный тур по Вроцлаву и осмотрите более 30 важнейших и интереснейших достопримечательностей города.

Прокатитесь на экологически чистом автомобиле и послушайте увлекательные комментарии, доступные на разных языках.
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле
Вроцлав: частный 2-часовой тур с гидом на электромобиле

Что вы увидите 🤩

  • Ятки
  • Вроцлавский крытый рынок
  • Вроцлавский университет
  • Старый город Вроцлава
  • Зал столетия во Вроцлаве
  • Щитницкий парк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Узнайте больше о Вроцлаве за короткое время в этом туре на электромобиле
  2. Узнайте об истории города и его памятниках по маршруту тура
  3. Совершите путешествие по маршрутам, разработанным лицензированными гидами
Откройте для себя красоту Вроцлава в ходе 2-часовой экскурсии на электромобиле. Осмотрите многочисленные интересные места и достопримечательности города в удобной и комфортной обстановке.
Маршрут включает посещение 30 важнейших памятников и достопримечательностей столицы Нижней Силезии. Маршруты для экскурсии подготовлены лицензированными гидами и включают следующие места: церковь Святой Эльжбеты (Елизаветы), сувенирная улица Jatki, Вроцлавский университет, Оссолинеум, Торговый комплекс, Остров Пясек (или Песчаный), Песочный мост, Тумский остров, Ботанический сад, костел Святого Мартина, костел Святого Креста, Вроцлавский собор, Грюнвальдская площадь, Звежинецкий мост, зоопарк, «Зал Столетия», Японский сад, шпиль «Иглица», Щитницкий парк, Вроцлавский университет науки и технологии, Национальный музей, здание Старой фондовой биржи и рынок на Соляной площади.
Комментарии на борту доступны на нескольких языках. Высококачественная звуковая система в электромобиле поможет узнать о захватывающей истории города на выбранном вами языке.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Электромобиль
  • Салон с подогревом, теплое одеяло и глинтвейн (с декабря по февраль)
  • Трансфер из отеля
Что не входит
  • Обратный трансфер
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • В зимнее время салон электромобиля отапливается, кроме того на стеклах имеются шторки для защиты от ветра, дождя или снега
  • Время трансфера может меняться, это зависит от местного туроператора
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 288 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
240
4
42
3
5
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
H
10 фев 2020
(Польша)
Я живу во Вроцлаве более 10 лет, но я мало что знаю об этом городе. Благодаря поездке я смог удивить своих родителей новостями о Вроцлаве и сделать их визит к моей дочери более приятным:) ps. Поездка на Melex одна - это весело, не говоря уже о достопримечательностях! Я рекомендую это всем!
S
13 мая 2019
(Великобритания)
Я уже совершил тур из тех, что на площади, но этот тур был намного лучше, мы увидели много интересных мест, и гид имел невероятные знания и думаю, что он сделал этот тур лучше, так как он был очень дружелюбным и услужливым. Могу ли я забронировать в следующий раз, когда я посещу с моим партнером?
D
18 мар 2020
(Испания)
Buenísimo! We were a mixed group of Spanish and English speakers, only for 2 days, and this gave us ALL the insides we needed to know about the city. We learned a lot and got loads of recommendations what else we could do. The driver had huge knowledge and was super kind. Great time, recommended!

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