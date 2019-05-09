1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу и Тумскому острову

Экскурсия начнется у прекрасной городской Ратуши в готическом стиле. Вы пройдете через пустую Рыночную площадь, погуляете под пение птиц по ремесленным улочкам вдоль величественной реки Одер и перейдете несколько чудесных городских мостов. Далее посетите остров Тумский, скрывающий глубокие тайны европейского клира и священнослужителей, и, если повезет, познакомитесь с вроцлавским фонарщиком, тушащим свет на острове на рассвете. А еще есть шанс встретить трубочиста в цилиндре, при виде которого принято загадывать заветные желания! Вроцлав покорит вас сказочным колоритом и таинственной древней архитектурой в рассветных лучах солнца.

Городские легенды в увлекательной форме

Я расскажу о традициях, истории и заговорах чудеснейшего Вроцлава. Вы узнаете самые сокровенные тайны борьбы вроцлавского клира с монархами и городским советом и войне между католиками и протестантами. Я раскрою тайны проклятия «белой розы» и страшной истории, на основе которой Гете написал «Танец смерти». Увлеку рассказом о процессии духов рыцарей, предвещающей страшную беду, и похождениях Джакомо Казановы по пути из Варшавы в Дрезден. Поверьте, после этой таинственной и очень интересной прогулки на рассвете Вроцлав навсегда останется в вашем сердце.