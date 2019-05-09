1 отзыв оставили туристы

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Вроцлав в лучах рассвета

Погрузиться на рассвете в историю и легенды города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча У Храма Марии Магдалены, возле футбольного фонтана.
  • Заказать экскурсию

75 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Дмитрий
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Дмитрий – Гид во Вроцлаве
Приглашаю на увлекательную прогулку 👣 по пустынным улочкам Старого города, залитым первыми лучами солнца.

Вы пожелаете доброго утра вроцлавским гномам и многочисленным известным людям минувших лет и веков, посетите старинный Тумский остров 🏝️ и узнаете самые интересные тайны и легенды романтичного польского города.

Я расскажу о проклятии «белой розы», борьбе священнослужителей с монархами и средневековых рыцарях.

Вроцлав поразит вас интересной историей 📖, яркими красками и доброжелательностью!
Вроцлав в лучах рассвета
Вроцлав в лучах рассвета

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу и Тумскому острову
Экскурсия начнется у прекрасной городской Ратуши в готическом стиле. Вы пройдете через пустую Рыночную площадь, погуляете под пение птиц по ремесленным улочкам вдоль величественной реки Одер и перейдете несколько чудесных городских мостов. Далее посетите остров Тумский, скрывающий глубокие тайны европейского клира и священнослужителей, и, если повезет, познакомитесь с вроцлавским фонарщиком, тушащим свет на острове на рассвете. А еще есть шанс встретить трубочиста в цилиндре, при виде которого принято загадывать заветные желания! Вроцлав покорит вас сказочным колоритом и таинственной древней архитектурой в рассветных лучах солнца.

Городские легенды в увлекательной форме
Я расскажу о традициях, истории и заговорах чудеснейшего Вроцлава. Вы узнаете самые сокровенные тайны борьбы вроцлавского клира с монархами и городским советом и войне между католиками и протестантами. Я раскрою тайны проклятия «белой розы» и страшной истории, на основе которой Гете написал «Танец смерти». Увлеку рассказом о процессии духов рыцарей, предвещающей страшную беду, и похождениях Джакомо Казановы по пути из Варшавы в Дрезден. Поверьте, после этой таинственной и очень интересной прогулки на рассвете Вроцлав навсегда останется в вашем сердце.

Вроцлав в лучах рассвета
Вроцлав в лучах рассвета
Вроцлав в лучах рассвета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала У Храма Марии Магдалены, возле футбольного фонтана..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дима, и я живу в лучшем и красивейшем городе Польши, Вроцлаве. Городе 130 мостов и 12 островов, в котором побывал Казанова и в который влюбились Пикассо, Сальвадор Дали, Марлен Дитрих, Михаил Шолохов. Живу здесь 12 лет, имею историческое образование Вроцлавского университета. Изучаю город, постоянно узнаю новое и интересное, чем очень хочу поделиться с вами. Если вы хотите увидеть Вроцлав глазами местного жителя, своего человека — выбирайте мою прогулку и будьте готовы погрузиться в магию волшебного Вроцлава.
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1 отзыв оставили туристы

9 мая 2019
Очень увлекательная экскурсия! У меня сложилось стойкое убеждение, что Дмитрий очень любит Вроцлав, готов говорить о городе часами! Знает историю каждого дома в городе. Великолепный рассказчик! Время, отведенное на экскурсию, пролетело на "одном дыхании"). Бонусом стал поиск гномов и рассказы о маленьких человечках для дочки 6 лет, а сын 13 лет с удовольствием слушал историю города, а после экскурсии дети всё очень долго перессказывали бабушке. Спасибо большое!

Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

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Узнать и полюбить город за 2 часа
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