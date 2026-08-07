Алфама - это уникальный район Лиссабона, который сохраняет дух прошлого. Узкие улочки, старинные дома и доброжелательные жители создают атмосферу настоящей деревни в городе. Здесь можно узнать, почему мэр переехал в

этот район, и кто теперь населяет квартал алхимиков. Путешественники смогут увидеть, где находятся лучшие места для наблюдения закатов и узнать, как из брусчатки создают произведения искусства. Алфама - это место, где оживают легенды и традиции

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Алфамы - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В эти месяцы улицы особенно оживлены, а закаты над городом впечатляют. В апреле и октябре также можно насладиться прогулками, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой, с ноября по март, туристов меньше, и можно насладиться более спокойной атмосферой, но погода может быть прохладной и дождливой.

Сейчас август — это идеальное время.