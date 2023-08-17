Исследовать в дружеском формате старейший район города, где время словно остановилось
Алфама — это «деревня в городе». Добрая, душевная и невероятно колоритная.
Здесь местные сушат бельё на улице, все друг друга знают, соседи жарят рыбу на мангале и вместе ужинают. Мы погуляем по лабиринту узких, вымощенных булыжником улочек и полюбуемся старинными домами. Поговорим о местных традициях, легендах, устоях и ценностях.
Здесь местные сушат бельё на улице, все друг друга знают, соседи жарят рыбу на мангале и вместе ужинают. Мы погуляем по лабиринту узких, вымощенных булыжником улочек и полюбуемся старинными домами. Поговорим о местных традициях, легендах, устоях и ценностях.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гуляя по самобытной Алфаме, вы узнаете:
- Почему мэр переехал в один из самых криминальных районов и что из этого вышло
- Кто теперь населяет квартал алхимиков и астрономов
- Где находится «место силы» Лиссабона и о чём пели первые фадишты
- Зачем студенты мазали мылом трамвайные рельсы
- Как из брусчатки сделать произведение современного искусства
- Что обозначает старейший дорожный знак города
- Где наблюдать лучшие закаты в Лиссабоне
Если пожелаете, по пути мы продегустируем местный вишнёвый ликер «жинжинья».
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Arco de rua Augosto
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Katerina — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 1592 туристов
Привет! Меня зовут Катя, я автор душевных экскурсий по Лиссабону. Еще 4 года назад я начинала водить экскурсии одна, но за это время формат стал настолько популярен, что сейчас нас уже целая команда молодых, харизматичных и влюбленных в Лиссабон гидов. Душевные экскурсии — для самостоятельных путешественников, для тех, кто хочет увидеть что-то кроме стандартных достопримечательностей, глубже погрузиться в культуру страны, понять ее душу. Будем рады, если нам по пути!
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