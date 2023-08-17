Katerina — ваша команда гидов в Лиссабоне

Провели экскурсии для 1592 туристов

Привет! Меня зовут Катя, я автор душевных экскурсий по Лиссабону. Еще 4 года назад я начинала водить экскурсии одна, но за это время формат стал настолько популярен, что сейчас нас уже целая команда молодых, харизматичных и влюбленных в Лиссабон гидов. Душевные экскурсии — для самостоятельных путешественников, для тех, кто хочет увидеть что-то кроме стандартных достопримечательностей, глубже погрузиться в культуру страны, понять ее душу. Будем рады, если нам по пути!

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