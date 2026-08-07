Алфама - это уникальный район Лиссабона, который сохраняет дух прошлого. Узкие улочки, старинные дома и доброжелательные жители создают атмосферу настоящей деревни в городе. Здесь можно узнать, почему мэр переехал в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Атмосфера старинного Лиссабона
- 🧭 Уникальные местные легенды
- 🏠 Аутентичные улочки и дома
- 🎨 Искусство на каждом шагу
- 🌅 Невероятные виды на закаты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Алфамы - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В эти месяцы улицы особенно оживлены, а закаты над городом впечатляют. В апреле и октябре также можно насладиться прогулками, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой, с ноября по март, туристов меньше, и можно насладиться более спокойной атмосферой, но погода может быть прохладной и дождливой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Квартал алхимиков
- Место силы Лиссабона
- Старейший дорожный знак
Описание экскурсии
Гуляя по самобытной Алфаме, вы узнаете:
- Почему мэр переехал в один из самых криминальных районов и что из этого вышло
- Кто теперь населяет квартал алхимиков и астрономов
- Где находится «место силы» Лиссабона и о чём пели первые фадишты
- Зачем студенты мазали мылом трамвайные рельсы
- Как из брусчатки сделать произведение современного искусства
- Что обозначает старейший дорожный знак города
- Где наблюдать лучшие закаты в Лиссабоне
Если пожелаете, по пути мы продегустируем местный вишнёвый ликер «жинжинья».
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Arco de rua Augosto
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1789 туристов
Привет! Меня зовут Катя, я автор душевных экскурсий по Лиссабону. Еще 4 года назад я начинала водить экскурсии одна, но за это время формат стал настолько популярен, что сейчас нас
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии на «Алфама - душа Лиссабона»
Мини-группа
до 10 чел.
Истории старого Лиссабона
Охватить ключевые районы и смотровые площадки города на насыщенной групповой прогулке
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 13:00 и 17:00, в четверг в 13:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 авг в 08:30
€45 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Шиаду - сердце Лиссабона, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте, как этот район восстал из пепла и стал символом города
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от €230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от €170 за всё до 3 чел.
от €200 за экскурсию