Провинция Португалии способна удивлять и даже поражать. Здесь сосредоточилось множество редчайших культурно-исторических достопримечательностей 🏛️. Все они датируются разными веками, а их появлению способствовали разные народы.

Колоритный рыбацкий городок Эрисейра, уютно примостившийся на красивом океанском берегу, сохранил свою самобытность до наших дней. Долгие века поселок был важнейшим рыболовецким центром края. В программе экскурсии 🧭 — знакомство с местным бытом, обзорная экскурсия ⛳ по набережной.

В Португалии немало поселений, которые можно назвать музеями под открытым небом. Деревенька Жозе Франку — одна из них. Это типичный португальский поселок начала XX века, который состоит из маленьких, уютных домиков. В деревеньке можно отведать традиционный местный ланч, состоящий из вкуснейшего местного хлеба и вяленой колбаски, которой делают по старинному рецепту. Запивать нехитрую крестьянскую снедь принято региональным вином 🍷 пункт экскурсии — городок Мафра, где располагается гигантский дворцово-монастырский комплекс. А появилось грандиозное сооружение благодаря проекту короля Жоана V, который позарился на то, чтобы затмить величие самого испанского Эскориала.