Приглашаю вас на уникальную прогулку по Лиссабону, где вы сможете увидеть город глазами местного жителя.Мы пройдемся по живописным улицам, узких переулкам и просторной набережной, наслаждаясь видами и местной архитектурой.Вас ждет

знакомство с азулежу - традиционной португальской керамической плиткой, которая украшает многие здания в городе. В ходе прогулки мы узнаем о культуре, истории и гастрономии Лиссабона, а также о том, как живут современные португальцы. Мы начнем нашу встречу на смотровой площадке парка Эдуарда VII, где открывается великолепный вид на город. Затем спустимся по Авенида да Либердаде к набережной Тежу, исследуя по пути исторические здания и площади. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных затрат, подходит для любого уровня физической подготовки, так как мы будем спускаться с холма вниз. Подарите себе возможность увидеть Лиссабон таким, каким он является для его жителей, и проникнуться духом этого невероятного города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Про идею моей прогулки

Когда едешь в Италию, точно знаешь, что будешь есть пиццу, любоваться развалинами и пить вино. В Испании тебя ждут паэлья, сангрия и невероятный Гауди. Во Франции нужно начать утро с круассана, забраться на Эйфелеву башню и, возможно, купить что-то от кутюр. А что насчёт Португалии? Эта страна и её столица у большинства путешественников не рождают подобных ассоциаций. Поэтому на моей прогулке я предлагаю вам сформировать собственное мнение о Лиссабоне, воспринять его без штампов — и уже после узнать получше.

Что вас ожидает

Увидеть лицо Лиссабона

Шаг за шагом, вдохновляясь этим городом, вы откроете и его хроники, и культурные особенности, и гастрономию, и современную жизнь. Я расскажу о самых популярных кварталах, о достопримечательностях и нестандартных местах. О том, кто такие португальцы и почему они стали великими мореплавателями.

Площади, улочки, азулежу!

В городе холмов мы встретимся на смотровой площадке в парке Эдуарда VII — чтобы полюбоваться панорамой всего города и охватить взглядом наш будущий маршрут. Обсудим, откуда на лиссабонской площади памятник английскому королю. Проследим историю Португалии и поговорим о её отношениях с другими странами сквозь века.

Выйдем на центральную улицу Лиссабона — элегантную Авенида да Либердаде — и отправимся к набережной Тежу. По пути будем смотреть на знаковые особняки, углубляться в улочки и изучать азулежу (если с вами дети, для них я подготовлю игровые карточки). А на площади Росиу заглянем на смотровую площадку одного отеля.

В финальной части вы увидите раскопки римских бань в неожиданном месте и посмотрите на статую Христа на противоположном берегу.

Организационные детали