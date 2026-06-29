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Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру

Познайте Лиссабон под новым углом: дружеская прогулка по центру без туристических стереотипов
Приглашаю вас на уникальную прогулку по Лиссабону, где вы сможете увидеть город глазами местного жителя.

Мы пройдемся по живописным улицам, узких переулкам и просторной набережной, наслаждаясь видами и местной архитектурой.

Вас ждет
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знакомство с азулежу - традиционной португальской керамической плиткой, которая украшает многие здания в городе.

В ходе прогулки мы узнаем о культуре, истории и гастрономии Лиссабона, а также о том, как живут современные португальцы.

Мы начнем нашу встречу на смотровой площадке парка Эдуарда VII, где открывается великолепный вид на город.

Затем спустимся по Авенида да Либердаде к набережной Тежу, исследуя по пути исторические здания и площади.

Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных затрат, подходит для любого уровня физической подготовки, так как мы будем спускаться с холма вниз.

Подарите себе возможность увидеть Лиссабон таким, каким он является для его жителей, и проникнуться духом этого невероятного города

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🍷 Гастрономические открытия
  • 🌍 Культурные особенности
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру

Что можно увидеть

  • Парк Эдуарда VII
  • Авенида да Либердаде
  • Площадь Росиу
  • Римские бани
  • Статуя Христа

Описание экскурсии

Про идею моей прогулки

Когда едешь в Италию, точно знаешь, что будешь есть пиццу, любоваться развалинами и пить вино. В Испании тебя ждут паэлья, сангрия и невероятный Гауди. Во Франции нужно начать утро с круассана, забраться на Эйфелеву башню и, возможно, купить что-то от кутюр. А что насчёт Португалии? Эта страна и её столица у большинства путешественников не рождают подобных ассоциаций. Поэтому на моей прогулке я предлагаю вам сформировать собственное мнение о Лиссабоне, воспринять его без штампов — и уже после узнать получше.

Что вас ожидает

Увидеть лицо Лиссабона

Шаг за шагом, вдохновляясь этим городом, вы откроете и его хроники, и культурные особенности, и гастрономию, и современную жизнь. Я расскажу о самых популярных кварталах, о достопримечательностях и нестандартных местах. О том, кто такие португальцы и почему они стали великими мореплавателями.

Площади, улочки, азулежу!

В городе холмов мы встретимся на смотровой площадке в парке Эдуарда VII — чтобы полюбоваться панорамой всего города и охватить взглядом наш будущий маршрут. Обсудим, откуда на лиссабонской площади памятник английскому королю. Проследим историю Португалии и поговорим о её отношениях с другими странами сквозь века.

Выйдем на центральную улицу Лиссабона — элегантную Авенида да Либердаде — и отправимся к набережной Тежу. По пути будем смотреть на знаковые особняки, углубляться в улочки и изучать азулежу (если с вами дети, для них я подготовлю игровые карточки). А на площади Росиу заглянем на смотровую площадку одного отеля.

В финальной части вы увидите раскопки римских бань в неожиданном месте и посмотрите на статую Христа на противоположном берегу.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Лиссабон — город холмов и лестниц, но мы будем спускаться с верхней точки вниз, так что прогулка подойдет для путешественником с любым уровнем физической подготовки
  • В конце прогулки вы сможете остаться в прекрасном ресторанчике с видовой террасой: перекусить, выпить кофе (или вина) и отдохнуть

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке Эдуарда VII
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 267 туристов
Меня зовут Елена, я искусствовед из Петербурга, переехавший куда-то на край света. И если по Петербургу я могла провести экскурсию с закрытыми глазами, то приехав в Лиссабон, я не знала
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о нём почти ничего и потратила немало времени в местных библиотеках, чтобы изучить искусство и культуру Португалии. Каждый день я узнаю что-то новое и необычное для себя и буду очень рада поделиться этим с вами. Обещаю не мучать нудными фактами и скучными датами. Я научу вас считывать город, подмечать детали и погружаться с головой в его атмосферу. А ещё я большая поклонница азулежу, так что после любой из моих прогулок вы сможете стать экспертами в этом вопросе (если не знаете что это, то не смотрите заранее, так будет ещё интереснее).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
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Д
Мы были в Лиссабоне впервые и очень рады, что знакомство с городом начали именно с этой экскурсии. Это не стандартный маршрут с перечислением дат и фамилий. Скорее прогулка с человеком,
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который действительно любит этот город и умеет рассказывать так, что история становится понятной и интересной. Мы увидели многие вещи, на которые мы сами никогда бы не обратили внимания.

После экскурсии уже гуляли самостоятельно и постоянно вспоминали рассказ Елены. Вечером поужинали в ресторане, который она посоветовала - было очень вкусно и традиционно.

Спасибо огромное за экскурсию и за настроение. Это было замечательно!

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Елена
Елена - прекрасный гид! Очень лёгкая в общении, интересно рассказывала и познакомила нас с Лиссабоном всего за 1,5 часа:) Отдельное и огромное спасибо за рекомендацию тайного ресторанчика, который мы бы
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сами точно не нашли) Наш вечер после экскурсии прошёл с вкусным вином и невероятным видом на город!

А на следующий день тоже благодаря совету Лены мы заглянули на смотровую площадку знаменитого лифта абсолютно бесплатно, оказывается, она была всего в 3-х минутах от квартиры, которую мы сняли! Чуть не упустили такое сокровище)

Елена - прекрасный гид! Очень лёгкая в общении, интересно рассказывала и познакомила нас с Лиссабоном всего
Елена - прекрасный гид! Очень лёгкая в общении, интересно рассказывала и познакомила нас с Лиссабоном всего
Елена - прекрасный гид! Очень лёгкая в общении, интересно рассказывала и познакомила нас с Лиссабоном всего
Елена - прекрасный гид! Очень лёгкая в общении, интересно рассказывала и познакомила нас с Лиссабоном всего
Елена - прекрасный гид! Очень лёгкая в общении, интересно рассказывала и познакомила нас с Лиссабоном всего
Елена - прекрасный гид! Очень лёгкая в общении, интересно рассказывала и познакомила нас с Лиссабоном всего
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Анастасия
Елена очень интересно и тактично рассказывала о достопримечательностях, делались личным опытом. Видно, что гид знает историю и не просто рассказывает факты из книжек, доносит информацию с душой. Милая и очаровательная девушка. Обязательно буду советовать.
Елена очень интересно и тактично рассказывала о достопримечательностях, делались личным опытом. Видно, что гид знает историю
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И
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Лиссабону в формате прогулки. Интересные истории, факты, парк и обсуждение архитектуры, полтора часа пролетают буквально незаметно:)

Однозначно рекомендую!
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Лиссабону в формате прогулки. Интересные истории, факты, парк и обсуждение
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Лиссабону в формате прогулки. Интересные истории, факты, парк и обсуждение
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Лиссабону в формате прогулки. Интересные истории, факты, парк и обсуждение
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Лиссабону в формате прогулки. Интересные истории, факты, парк и обсуждение
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Лиссабону в формате прогулки. Интересные истории, факты, парк и обсуждение
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С
Нам очень понравилось гулять по Лиссабону с Еленой. Профессиональные знания историка и искуствоведа помогли за 3 часа вспомнить историю Португалии.
Отличное знание города дало нам возможность почувствовать себя местными жителями и посмотреть на Лиссабон изнутри. Очень рекомендуем!)
Нам очень понравилось гулять по Лиссабону с Еленой. Профессиональные знания историка и искуствоведа помогли за 3 часа вспомнить историю Португалии.
Нам очень понравилось гулять по Лиссабону с Еленой. Профессиональные знания историка и искуствоведа помогли за 3 часа вспомнить историю Португалии.
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К
Рекомендую Елену как отличного гида.
Мой запрос был экскурсия в 6 утра перед самолётом. И я искала гида поздним вечером на следующий день. Елена все организовала без задержек.
Материал и маршрут оказались намного интереснее чем я ожидала.
Вы точно не пожалеете.
Рекомендую Елену как отличного гида.
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