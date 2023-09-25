Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру

Составить собственное мнение о городе, ощутить его суть и узнать секреты прошлого и настоящего

5
3 отзыва
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Знаете, что самое лучшее в Португалии? У путешественников нет стереотипов о ней — и это помогает взглянуть на место «с чистого листа».

На моей лёгкой прогулке вы поймёте, какой Лиссабон для вас, а затем наложите ваши впечатления на историческую и культурную нить.

Будем гулять по центральной улице, переулкам и набережной, любоваться азулежу и видами, ощущать этот город!
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Про идею моей прогулки

Когда едешь в Италию, точно знаешь, что будешь есть пиццу, любоваться развалинами и пить вино. В Испании тебя ждут паэлья, сангрия и невероятный Гауди. Во Франции нужно начать утро с круассана, забраться на Эйфелеву башню и, возможно, купить что-то от кутюр. А что насчёт Португалии? Эта страна и её столица у большинства путешественников не рождают подобных ассоциаций. Поэтому на моей прогулке я предлагаю вам сформировать собственное мнение о Лиссабоне, воспринять его без штампов — и уже после узнать получше.

Что вас ожидает

Увидеть лицо Лиссабона

Шаг за шагом, вдохновляясь этим городом, вы откроете и его хроники, и культурные особенности, и гастрономию, и современную жизнь. Я расскажу о самых популярных кварталах, о достопримечательностях и нестандартных местах. О том, кто такие португальцы и почему они стали великими мореплавателями.

Площади, улочки, азулежу!

В городе холмов мы встретимся на смотровой площадке в парке Эдуарда VII — чтобы полюбоваться панорамой всего города и охватить взглядом наш будущий маршрут. Обсудим, откуда на лиссабонской площади памятник английскому королю. Проследим историю Португалии и поговорим о её отношениях с другими странами сквозь века.

Выйдем на центральную улицу Лиссабона — элегантную Авенида да Либердаде — и отправимся к набережной Тежу. По пути будем смотреть на знаковые особняки, углубляться в улочки и изучать азулежу (если с вами дети, для них я подготовлю игровые карточки). А на площади Росиу заглянем на смотровую площадку одного отеля.

В финальной части вы увидите раскопки римских бань в неожиданном месте и посмотрите на статую Христа на противоположном берегу.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Лиссабон — город холмов и лестниц, но мы будем спускаться с верхней точки вниз, так что прогулка подойдет для путешественником с любым уровнем физической подготовки
  • В конце прогулки вы сможете остаться в прекрасном ресторанчике с видовой террасой: перекусить, выпить кофе (или вина) и отдохнуть

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в парке Эдуарда VII
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
25 сен 2023
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Лиссабону в формате прогулки. Интересные истории, факты, парк и обсуждение архитектуры, полтора часа пролетают буквально незаметно:)

Однозначно рекомендую!
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Лиссабону в формате прогулки. Интересные истории, факты, парк и обсуждениеСпасибо Елене за прекрасную экскурсию по Лиссабону в формате прогулки. Интересные истории, факты, парк и обсуждениеСпасибо Елене за прекрасную экскурсию по Лиссабону в формате прогулки. Интересные истории, факты, парк и обсуждениеСпасибо Елене за прекрасную экскурсию по Лиссабону в формате прогулки. Интересные истории, факты, парк и обсуждениеСпасибо Елене за прекрасную экскурсию по Лиссабону в формате прогулки. Интересные истории, факты, парк и обсуждение
Елена
21 сен 2023
Елена - прекрасный гид! Очень лёгкая в общении, интересно рассказывала и познакомила нас с Лиссабоном всего за 1,5 часа:) Отдельное и огромное спасибо за рекомендацию тайного ресторанчика, который мы бы сами точно не нашли) Наш вечер после экскурсии прошёл с вкусным вином и невероятным видом на город!

А на следующий день тоже благодаря совету Лены мы заглянули на смотровую площадку знаменитого лифта абсолютно бесплатно, оказывается, она была всего в 3-х минутах от квартиры, которую мы сняли! Чуть не упустили такое сокровище)
Елена - прекрасный гид! Очень лёгкая в общении, интересно рассказывала и познакомила нас с Лиссабоном всегоЕлена - прекрасный гид! Очень лёгкая в общении, интересно рассказывала и познакомила нас с Лиссабоном всегоЕлена - прекрасный гид! Очень лёгкая в общении, интересно рассказывала и познакомила нас с Лиссабоном всегоЕлена - прекрасный гид! Очень лёгкая в общении, интересно рассказывала и познакомила нас с Лиссабоном всегоЕлена - прекрасный гид! Очень лёгкая в общении, интересно рассказывала и познакомила нас с Лиссабоном всегоЕлена - прекрасный гид! Очень лёгкая в общении, интересно рассказывала и познакомила нас с Лиссабоном всего
О
8 сен 2023
Спасибо большое за замечательную прогулку. Было легко и интересно, даже не представляли, что у Лиссабона такая богатая история. Экскурсия прошла на одном дыхании. Обязательно приедем еще и погуляем с Еленой по другим районам города.

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