Составить собственное мнение о городе, ощутить его суть и узнать секреты прошлого и настоящего
На моей лёгкой прогулке вы поймёте, какой Лиссабон для вас, а затем наложите ваши впечатления на историческую и культурную нить.
Будем гулять по центральной улице, переулкам и набережной, любоваться азулежу и видами, ощущать этот город!
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Описание
Про идею моей прогулки
Когда едешь в Италию, точно знаешь, что будешь есть пиццу, любоваться развалинами и пить вино. В Испании тебя ждут паэлья, сангрия и невероятный Гауди. Во Франции нужно начать утро с круассана, забраться на Эйфелеву башню и, возможно, купить что-то от кутюр. А что насчёт Португалии? Эта страна и её столица у большинства путешественников не рождают подобных ассоциаций. Поэтому на моей прогулке я предлагаю вам сформировать собственное мнение о Лиссабоне, воспринять его без штампов — и уже после узнать получше.
Что вас ожидает
Увидеть лицо Лиссабона
Шаг за шагом, вдохновляясь этим городом, вы откроете и его хроники, и культурные особенности, и гастрономию, и современную жизнь. Я расскажу о самых популярных кварталах, о достопримечательностях и нестандартных местах. О том, кто такие португальцы и почему они стали великими мореплавателями.
Площади, улочки, азулежу!
В городе холмов мы встретимся на смотровой площадке в парке Эдуарда VII — чтобы полюбоваться панорамой всего города и охватить взглядом наш будущий маршрут. Обсудим, откуда на лиссабонской площади памятник английскому королю. Проследим историю Португалии и поговорим о её отношениях с другими странами сквозь века.
Выйдем на центральную улицу Лиссабона — элегантную Авенида да Либердаде — и отправимся к набережной Тежу. По пути будем смотреть на знаковые особняки, углубляться в улочки и изучать азулежу (если с вами дети, для них я подготовлю игровые карточки). А на площади Росиу заглянем на смотровую площадку одного отеля.
В финальной части вы увидите раскопки римских бань в неожиданном месте и посмотрите на статую Христа на противоположном берегу.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Лиссабон — город холмов и лестниц, но мы будем спускаться с верхней точки вниз, так что прогулка подойдет для путешественником с любым уровнем физической подготовки
- В конце прогулки вы сможете остаться в прекрасном ресторанчике с видовой террасой: перекусить, выпить кофе (или вина) и отдохнуть
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в парке Эдуарда VII
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Однозначно рекомендую!
А на следующий день тоже благодаря совету Лены мы заглянули на смотровую площадку знаменитого лифта абсолютно бесплатно, оказывается, она была всего в 3-х минутах от квартиры, которую мы сняли! Чуть не упустили такое сокровище)