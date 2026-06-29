Когда едешь в Италию, точно знаешь, что будешь есть пиццу, любоваться развалинами и пить вино. В Испании тебя ждут паэлья, сангрия и невероятный Гауди. Во Франции нужно начать утро с круассана, забраться на Эйфелеву башню и, возможно, купить что-то от кутюр. А что насчёт Португалии? Эта страна и её столица у большинства путешественников не рождают подобных ассоциаций. Поэтому на моей прогулке я предлагаю вам сформировать собственное мнение о Лиссабоне, воспринять его без штампов — и уже после узнать получше.
Что вас ожидает
Увидеть лицо Лиссабона
Шаг за шагом, вдохновляясь этим городом, вы откроете и его хроники, и культурные особенности, и гастрономию, и современную жизнь. Я расскажу о самых популярных кварталах, о достопримечательностях и нестандартных местах. О том, кто такие португальцы и почему они стали великими мореплавателями.
Площади, улочки, азулежу!
В городе холмов мы встретимся на смотровой площадке в парке Эдуарда VII — чтобы полюбоваться панорамой всего города и охватить взглядом наш будущий маршрут. Обсудим, откуда на лиссабонской площади памятник английскому королю. Проследим историю Португалии и поговорим о её отношениях с другими странами сквозь века.
Выйдем на центральную улицу Лиссабона — элегантную Авенида да Либердаде — и отправимся к набережной Тежу. По пути будем смотреть на знаковые особняки, углубляться в улочки и изучать азулежу (если с вами дети, для них я подготовлю игровые карточки). А на площади Росиу заглянем на смотровую площадку одного отеля.
В финальной части вы увидите раскопки римских бань в неожиданном месте и посмотрите на статую Христа на противоположном берегу.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Лиссабон — город холмов и лестниц, но мы будем спускаться с верхней точки вниз, так что прогулка подойдет для путешественником с любым уровнем физической подготовки
В конце прогулки вы сможете остаться в прекрасном ресторанчике с видовой террасой: перекусить, выпить кофе (или вина) и отдохнуть
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Эдуарда VII
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 267 туристов
Меня зовут Елена, я искусствовед из Петербурга, переехавший куда-то на край света. И если по Петербургу я могла провести экскурсию с закрытыми глазами, то приехав в Лиссабон, я не знала читать дальшеуменьшить
о нём почти ничего и потратила немало времени в местных библиотеках, чтобы изучить искусство и культуру Португалии. Каждый день я узнаю что-то новое и необычное для себя и буду очень рада поделиться этим с вами. Обещаю не мучать нудными фактами и скучными датами. Я научу вас считывать город, подмечать детали и погружаться с головой в его атмосферу. А ещё я большая поклонница азулежу, так что после любой из моих прогулок вы сможете стать экспертами в этом вопросе (если не знаете что это, то не смотрите заранее, так будет ещё интереснее).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дмитрий
Мы были в Лиссабоне впервые и очень рады, что знакомство с городом начали именно с этой экскурсии. Это не стандартный маршрут с перечислением дат и фамилий. Скорее прогулка с человеком, читать дальшеуменьшить
который действительно любит этот город и умеет рассказывать так, что история становится понятной и интересной. Мы увидели многие вещи, на которые мы сами никогда бы не обратили внимания.
После экскурсии уже гуляли самостоятельно и постоянно вспоминали рассказ Елены. Вечером поужинали в ресторане, который она посоветовала - было очень вкусно и традиционно.
Спасибо огромное за экскурсию и за настроение. Это было замечательно!
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Елена
Елена - прекрасный гид! Очень лёгкая в общении, интересно рассказывала и познакомила нас с Лиссабоном всего за 1,5 часа:) Отдельное и огромное спасибо за рекомендацию тайного ресторанчика, который мы бы читать дальшеуменьшить
сами точно не нашли) Наш вечер после экскурсии прошёл с вкусным вином и невероятным видом на город!
А на следующий день тоже благодаря совету Лены мы заглянули на смотровую площадку знаменитого лифта абсолютно бесплатно, оказывается, она была всего в 3-х минутах от квартиры, которую мы сняли! Чуть не упустили такое сокровище)
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Анастасия
Елена очень интересно и тактично рассказывала о достопримечательностях, делались личным опытом. Видно, что гид знает историю и не просто рассказывает факты из книжек, доносит информацию с душой. Милая и очаровательная девушка. Обязательно буду советовать.
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И
Игорь
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Лиссабону в формате прогулки. Интересные истории, факты, парк и обсуждение архитектуры, полтора часа пролетают буквально незаметно:)
Однозначно рекомендую!
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С
Светлана
Нам очень понравилось гулять по Лиссабону с Еленой. Профессиональные знания историка и искуствоведа помогли за 3 часа вспомнить историю Португалии. Отличное знание города дало нам возможность почувствовать себя местными жителями и посмотреть на Лиссабон изнутри. Очень рекомендуем!)
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К
Ксения
Рекомендую Елену как отличного гида. Мой запрос был экскурсия в 6 утра перед самолётом. И я искала гида поздним вечером на следующий день. Елена все организовала без задержек. Материал и маршрут оказались намного интереснее чем я ожидала. Вы точно не пожалеете.
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