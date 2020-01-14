Что вас ожидает

Лиссабонская синагога

Рассказ о еврейской общине я начну с того, что покажу вам священную для всей общины и старейшую в городе синагогу. Вы узнаете, о ком и почему португальцы говорят, что он «делает синагогу». А лиссабонский храм раскроет одну любопытную архитектурную тайну, над которой вам придётся поломать голову.

Свидетель событий: площадь Россиу

Мы спустимся на одну из центральных площадей города, где лиссабонские негоцианты совершали головокружительные сделки. Посетим Площадь толерантности и церковь, где начался еврейский погром в начале XVI в. Помимо трагических событий, связанных с изгнанием евреев и освоением колониальных земель, вас ждут исторические курьезы и вдохновляющие истории, в частности, рассказ о маркизе Помбале и трёх шляпах — и примере гуманизма и самоотречении «Португальского Шиндлера», который спас три тысячи жизней во время Второй Мировой войны.

Старейшина Лиссабона: Алфама

Вы посетите древнейший район Лиссабона, с которого начался современный город. Колорит хитроумного переплетения узеньких улочек, сбегающих к величественной реке Тежу, напоминает старинные кварталы Иерусалима и Хайфы. Наша прогулка продолжится на крохотной площади, где совсем скоро откроется лиссабонский музей иудаизма. А завершим путешествие в самом центре города, на величественной площади Коммерции, одной из крупнейших в Европе.