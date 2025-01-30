В 2,5 часа экскурсии я умещу более 2000 лет истории еврейской культуры на иберийском полуострове — но не беспокойтесь, будет совсем не скучно! Я покажу места, где находились еврейские кварталы, расскажу о роли людей книги в науке и экономике страны. А также поделюсь, как связаны основные достопримечательности Лиссабона — Проспект свободы, лифт Санта-Жушта, район Байша — с историей иудеев Португалии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Еврейские кварталы в историческом центре

Вы узнаете, почему именно эти места были выбраны для проживания евреев, сколько жителей Лиссабона исповедовали иудейскую веру и каким был их жизненный уклад и обычаи в Средние века.

Свидетель событий: площадь Россиу

Мы спустимся на одну из центральных площадей города, где лиссабонские негоцианты совершали головокружительные сделки. Посетим Площадь толерантности и церковь, где начался еврейский погром в начале XVI в. Помимо трагических событий, связанных с изгнанием евреев и освоением колониальных земель, вас ждут исторические курьезы и вдохновляющие истории, в частности, рассказ о маркизе Помбале и трёх шляпах — и примере гуманизма и самоотречении «Португальского Шиндлера», который спас три тысячи жизней во время Второй Мировой войны.

Старейшина Лиссабона: Алфама

Вы посетите древнейший район Лиссабона, с которого начался современный город. Колорит хитроумного переплетения узеньких улочек, сбегающих к величественной реке Тежу, напоминает старинные кварталы Иерусалима и Хайфы. Мы поговорим о будущем лиссабонского музея иудаизма. А завершим путешествие в самом центре города, на величественной площади Коммерции, одной из крупнейших в Европе.

Организационные детали