Узнать историю старинной общины в столице Португалии и отыскать её следы в городе
В 2,5 часа экскурсии я умещу более 2000 лет истории еврейской культуры на иберийском полуострове — но не беспокойтесь, будет совсем не скучно! Я покажу места, где находились еврейские кварталы, расскажу о роли людей книги в науке и экономике страны.
А также поделюсь, как связаны основные достопримечательности Лиссабона — Проспект свободы, лифт Санта-Жушта, район Байша — с историей иудеев Португалии.
Вы узнаете, почему именно эти места были выбраны для проживания евреев, сколько жителей Лиссабона исповедовали иудейскую веру и каким был их жизненный уклад и обычаи в Средние века.
Свидетель событий: площадь Россиу
Мы спустимся на одну из центральных площадей города, где лиссабонские негоцианты совершали головокружительные сделки. Посетим Площадь толерантности и церковь, где начался еврейский погром в начале XVI в. Помимо трагических событий, связанных с изгнанием евреев и освоением колониальных земель, вас ждут исторические курьезы и вдохновляющие истории, в частности, рассказ о маркизе Помбале и трёх шляпах — и примере гуманизма и самоотречении «Португальского Шиндлера», который спас три тысячи жизней во время Второй Мировой войны.
Старейшина Лиссабона: Алфама
Вы посетите древнейший район Лиссабона, с которого начался современный город. Колорит хитроумного переплетения узеньких улочек, сбегающих к величественной реке Тежу, напоминает старинные кварталы Иерусалима и Хайфы. Мы поговорим о будущем лиссабонского музея иудаизма. А завершим путешествие в самом центре города, на величественной площади Коммерции, одной из крупнейших в Европе.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится
Экскурсия полностью пешеходная, пожалуйста, выбирайте удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Rossio
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 167 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году.
Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Julia
Мы хотели бы от всего сердца поблагодарить Ирину за прекрасно проведенную экскурсию «Еврейские тени в Лиссабоне». Ирина не только знающий гид, но и прекрасный рассказчик. Экскурсия была хорошо спланирована, что читать дальшеуменьшить
позволило нам ознакомиться с трагической историей евреев и их вклад в развитие Португалии, от древних времен до наших дней. В ходе экскурсии мы посетили много интересных мест, включая остановку на традиционное португальское блюдо и напиток в очень красивом месте, с видом на воду и город. Благодаря Ирине, нам захотелось вернуться в Португалию и узнать о ней больше. Спасибо большое еще раз 😊.
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Владимир
Уже название темы экскурсии, где упомянуты "еврейские тени" Лиссабона привлекло мое внимание. Тема трагическая и полная удивительных событий борьбы еврейской общины за свое существование. Проигранной борьбы. Ирина уверенно провела нас не читать дальшеуменьшить
только по тропе многовекой истории евреев Португалии, но и по местам, где некоторые отметины этой истории все еще видны и ныне, после веков стирания, заботливо показываются интересующимся. Тема, несомненно, была раскрыта и тени евреев, даже в солнечный майский день были нами увидены. Не менее интересной, чем сама экскурсия, была и свободная дискуссия с Ириной по самым разным вопросам взаимоотношений диаспоры евреев и жизни в галуте с жизнью народа после появления Израиля. Мы получили большое удовольствие и массу полезной информации о Лиссабоне и Португалии. Спасибо Ирине за ее работу и отношение!
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Y
Yevgeniya
Экскурсия охватила большой период португальской истории, но в меньшей мере истории евреев в Португалии и в частности в Лиссабоне. . Желательно включить посещение синагоги и ее историю. Ирина- знающий профессиональный экскурсовод, умеющий заинтересовать слушателей.