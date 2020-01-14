  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Еврейские тени в Лиссабоне

Узнать историю старинной общины в столице Португалии и отыскать её следы в городе

Irina
Задать вопрос
Irina – ваш гид
В 3 часа экскурсии я умещу более 2000 лет истории еврейской культуры на иберийском полуострове — но не беспокойтесь, будет совсем не скучно! Я покажу места, где находились еврейские кварталы, расскажу о роли людей книги в науке и экономике страны.

А также поделюсь, как связаны основные достопримечательности Лиссабона — Проспект свободы, лифт Санта-Жушта, район Байша — с историей иудеев Португалии.
88 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Еврейские тени в Лиссабоне
Еврейские тени в Лиссабоне

Что вас ожидает

Лиссабонская синагога
Рассказ о еврейской общине я начну с того, что покажу вам священную для всей общины и старейшую в городе синагогу. Вы узнаете, о ком и почему португальцы говорят, что он «делает синагогу». А лиссабонский храм раскроет одну любопытную архитектурную тайну, над которой вам придётся поломать голову.

Свидетель событий: площадь Россиу
Мы спустимся на одну из центральных площадей города, где лиссабонские негоцианты совершали головокружительные сделки. Посетим Площадь толерантности и церковь, где начался еврейский погром в начале XVI в. Помимо трагических событий, связанных с изгнанием евреев и освоением колониальных земель, вас ждут исторические курьезы и вдохновляющие истории, в частности, рассказ о маркизе Помбале и трёх шляпах — и примере гуманизма и самоотречении «Португальского Шиндлера», который спас три тысячи жизней во время Второй Мировой войны.

Старейшина Лиссабона: Алфама
Вы посетите древнейший район Лиссабона, с которого начался современный город. Колорит хитроумного переплетения узеньких улочек, сбегающих к величественной реке Тежу, напоминает старинные кварталы Иерусалима и Хайфы. Наша прогулка продолжится на крохотной площади, где совсем скоро откроется лиссабонский музей иудаизма. А завершим путешествие в самом центре города, на величественной площади Коммерции, одной из крупнейших в Европе.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится.
  • Экскурсия полностью пешеходная, пожалуйста, выбирайте удобную обувь.
Еврейские тени в Лиссабоне
Еврейские тени в Лиссабоне
Еврейские тени в Лиссабоне
Еврейские тени в Лиссабоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Irina
Irina
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году. Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, закончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зеленое вино и любознательных путешественников.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 января 2020
Экскурсия охватила большой период португальской истории, но в меньшей мере истории евреев в Португалии и в частности в Лиссабоне.. Желательно включить посещение синагоги и ее историю. Ирина- знающий профессиональный экскурсовод, умеющий заинтересовать слушателей.

Irina проводит ещё 2 экскурсии

Изумрудный ЛиссабонИзумрудный ЛиссабонИзумрудный Лиссабон
90 за экскурсию
3 часа
Исследовать красивейшие парки города и узнать самое интересное о природе Португалии
Лиссабон с его мягким средиземноморским климатом будто создан для поклонников садово-паркового искусства. Эта прогулка приведет вас в живописные, вечнозеленые, тихие и фотогеничные сады Лиссабона. Мы прогуляемся по «Холодной теплице», садам Аморейраш и Эштрела, а по пути поговорим об истории и современном укладе португальской столицы.
Сладкие секреты ЛиссабонаСладкие секреты ЛиссабонаСладкие секреты Лиссабона
От 80 за экскурсию
2 часа
Попробовать шедевры португальской выпечки и открыть культовые кондитерские города
Не одними паштейш-де-Белень гордятся португальские кондитеры — и наше гастро-приключение вас в этом убедит! Мы пройдем по местам кулинарной славы Лиссабона, попробуем традиционные пирожные, которые обожают местные жители. Обсудим средневековую выпечку и разберемся, почему архангел Михаил стал покровителем португальских кондитеров.

Необычные маршруты по Лиссабону

Тайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского Лиссабона
скидка10%
От
€65
59 за экскурсию
3 часа
Открыть наследие сефардов в истории, культуре, архитектуре и гастрономии португальской столицы
На авторской прогулке вы пройдете по местам старинных поселений, где жили и творили лиссабонские иудеи. Услышите о великих математиках, врачах, праведниках и первооткрывателях. Посетите синагогу и монастырь кармелитов, узнаете, как город стал Новым Иерусалимом и как здесь переплетались судьбы людей разного вероисповедания, создавая неповторимый колорит Лиссабона.
Автомобильное путешествие по Лиссабону и АлмадеАвтомобильное путешествие по Лиссабону и АлмадеАвтомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
100 за экскурсию
5 часов
20 отзывов
Необычные смотровые площадки, статуя Христа, башня Белен и современная архитектура за один день
Вы не только увидите знаковые места португальской столицы, но и побываете в ее отдаленных уголках и соседнем городе Алмада. Проедете по легендарным мостам, рассмотрите Лиссабон с разных ракурсов, отведаете вкуснейшее вино и услышите занимательные истории о местной жизни!
Тайны ЛиссабонаТайны ЛиссабонаТайны Лиссабона
скидка10%
€24
22 за человека
3 часа
121 отзыв
Разнообразить впечатления о городе необычными фактами и скрытыми деталями его колоритной жизни
На прогулке по центральным историческим районам вы погрузитесь в атмосферу Лиссабона, в которой переплетено все и сразу: торговля, аристократизм, рыбацкий промысел, кухня, вера и поэзия. Помогут в этом секреты древнего города на семи холмах, ключи к которым он спрятал в самых видных местах. Я также расскажу, как португальцы отмечают праздники, и поделюсь теплыми сюжетами их традиций.
Уличное искусство ЛиссабонаУличное искусство ЛиссабонаУличное искусство Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
47 отзывов
Знаменитые граффити, главные уличные художники и яркие краски города
Уличное искусство уже давно часть культуры Лиссабона. До XVIII века в городе была традиция "белых" зданий. После землетрясения 1755 года город обновился, и появилась традиция украшать здания декоративной расписной плиткой "азулейжуш", окрашивать дома в разные цвета и выстилать булыжные мостовые узорами.
Нетуристический ЛиссабонНетуристический ЛиссабонНетуристический Лиссабон
От 98 за экскурсию
3.5 часа
37 отзывов
Узнать, чем живет самобытная столица Португалии
Хотите увидеть другой Лиссабон? Не тот, где около ресторана стоит зазывала и со словами «Типикал Португеш Фуд» приглашает вас заглянуть вовнутрь. А те районы, где по большей части живут местные, где почти нет гостиниц, где течет размеренный темп жизни. Где пожилые португальцы выходят во двор сыграть партийку в картишки, а напомаженные пожилые сеньоры сплетничают на лавочках или в кафе. Я покажу вам места, в которых любят бывать местные, скверы, где они отдыхают, школы, парки — все то, что остается за рамками путеводителей.
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-артаДиалог с Лиссабоном на языке стрит-артаДиалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
64 за экскурсию
1.5 часа
11 отзывов
Проехать на тук-туке по самым ярким районам города, погружаясь в атмосферу уличного искусства
Уличное искусство Лиссабона — это не запретный андеграунд, а динамичная среда, которая формирует облик города наравне с желтыми трамваями и плиткой азулежу. На тук-туке мы объедем избранные шедевры стрит-арта в центре Лиссабона и труднодоступных кварталах Беато и Марвила, а по пути поговорим об этом феномене городской культуры.

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе