Когда на город опустится вечер, мы отправимся на прогулку по четырём районам — Принсипе Реал, Байру-Алту, Байша и Шиаду.
По пути обсудим, какие напитки популярны в Португалии, и оценим некоторые из них в самых интересных заведениях.
А ещё сыграем в квест «найди секретный бар на крыше» — наградой станет лучший бразильский коктейль и потрясающая панорама ночного Лиссабона.
По пути обсудим, какие напитки популярны в Португалии, и оценим некоторые из них в самых интересных заведениях.
А ещё сыграем в квест «найди секретный бар на крыше» — наградой станет лучший бразильский коктейль и потрясающая панорама ночного Лиссабона.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Первое заведение на нашем пути располагается в старинном здании в арабском стиле. Вы насладитесь атмосферой роскоши в окружении элегантных интерьеров и увидите необычную выставку неоновых картин.
- Затем мы переместимся в бар, напоминающий антикварный музей. Здесь можно полюбоваться множеством интересных вещей — от редких игрушек до предметов искусства, — выпить коктейль и поиграть в бильярд.
- Следующий бар встретит нас на вершине холма и предложит, помимо необычных напитков, прекрасный вид на ночной город. Внутри — расслабляющая атмосфера и восточные предметы декора.
- Далее мы отправимся в Байру-Алту — лиссабонскую барную Мекку. Заглянем в питейное местечко, расположенное на крыше. Его поиск — это практически квест! Зато там готовят один из лучших бразильских коктейлей, а с высоты открывается великолепная панорама города и знаменитого моста над рекой Тежу.
- Завершим приключение в колоритном баре с пикантными коктейлями и живой музыкой. Внутри заведения витает дух эпохи перемен, творчества и свободы. Там же работает мини-музей с необычными экспонатами.
- Если после экскурсии вы захотите окунуться в атмосферу ночных клубов и потанцевать, я покажу бары, где точно будет весело!
Во время барного путешествия:
- Я расскажу интересные факты о местных питейных традициях, популярных напитках Португалии и их особенностях.
- Вас ждёт тематическая игра-баттл с увлекательными заданиями и призом для победителя.
- А также вы получите мои рекомендации по лиссабонским барам, которые сможете посетить самостоятельно.
Организационные детали
- Напитки оплачиваются отдельно. Стоимость от €3 до €12 за бокал в зависимости от вашего выбора.
- Можно провести экскурсию для большего числа участников. Доплата за каждого — €25.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Принсипе Реал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 25 туристов
Привет! Меня зовут Светлана. Объездив 36 стран, я выбрала Португалию, ставшую мне родной. Живу в Лиссабоне, где счастлива каждый день. Раньше даже не представляла, что такое возможно. Я очень люблюЗадать вопрос
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