Светлана — ваш гид в Лиссабоне

Провела экскурсии для 25 туристов

читать дальше показывать гостям эту прекрасную страну. Чего здесь только нет: завораживающие замки, интересная история королевских династий, притягательная сила океана, очаровательные закаты, вкуснейшая еда, ароматы свежесваренного кофе, великолепные десерты, много солнца и тропических фруктов. С радостью открою вам интересные и необычные места Лиссабона. Поделюсь традициями, ценностями и образом жизни португальцев. В свои экскурсии я вложила большую любовь к стране — уверена, вам понравится!

Привет! Меня зовут Светлана. Объездив 36 стран, я выбрала Португалию, ставшую мне родной. Живу в Лиссабоне, где счастлива каждый день. Раньше даже не представляла, что такое возможно. Я очень люблю