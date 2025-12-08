Откройте для себя Лиссабон, один из древнейших городов Европы, который, несмотря на катастрофу XVIII века, сохранил очарование и тайны своего прошлого.
Вместе с вами мы отправимся в путешествие по этим улицам, чтобы собрать воедино фрагменты его истории, понять, как жил и развивался этот удивительный город, и узнать, что формирует уникальный характер португальцев.
Описание экскурсииНачнем экскурсию с площади Россиу, исторического сердца Лиссабона, где происходили важнейшие события португальской истории. Затем заглянем в церковь Святого Доминика — древний храм, который пережил разрушительные катастрофы и хранит память о трагических событиях. По пути мы посетим старинные магазины и рюмочные, где оживает атмосфера старого города. Вокзал Россиу удивит вас не только своей архитектурой, но и легендами о шпионах времен Второй Мировой войны. А в магазине консервов с сардинами вы узнаете забавные истории о том, как эти рыбки стали символом Лиссабона. Улица Карму подарит вам ощущение прогулки по исторической торговой артерии города, а лифт Санта-Жушта раскроет перед вами захватывающий вид на Лиссабон и его окрестности. Руины монастыря Карму напомнят о землетрясении 1755 года, оставившем глубокий след в судьбе города. Мы продолжим наше путешествие на площади Луиса де Камоэнса, где расскажем о великом поэте, чьи произведения стали культурным наследием Португалии. Затем вы посетите старейший книжный магазин в мире, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, и ощутите его уникальную атмосферу. Завершим экскурсию у величественной Площади Коммерции и Триумфальной арки — исторического центра города и одного из его главных символов, а также у Собора Лиссабона, который хранит в своих стенах историю столетий. Присоединяйтесь к нам, чтобы оживить историю Лиссабона, почувствовать его энергетику и полюбоваться уникальной архитектурой, сохранившей дух веков! Важная информация:
- Экскурсия проводится по согласованию с гидом, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени;
- Экскурсия идеально подойдет тем, кто впервые в Лиссабоне, а также для семей с детьми. Мы пройдем удобный маршрут, но учтите, что прогулка с коляской может быть затруднительной из-за рельефа города.
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Россиу
- Церковь Святого Доминика
- Старинные магазины и рюмочные
- Вокзал Россиу
- Улица Карму
- Лифт Санта-Жушта
- Руины монастыря Карму
- Площадь Луиса де Камоэнса
- Площадь Коммерции
- Триумфальная арка
- Собор Лиссабона
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Входные билеты.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
