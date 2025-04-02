Квест
Исторический квест по Лиссабону: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Начало: Ларго-ду-Шиаду 25, 1200-359 Лиссабон
Расписание: The quest is held only during daylight hours
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Лиссабону
Начало: Praça dos Restauradores 1250-096 Lisboa
Расписание: В любое удобное Вам время.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€120 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Лиссабону с посещением Статуи Христа
Начало: Лиссабон (уточняется после подтверждения бронирова...
Расписание: воскресенье в 10:00 / вторник в 10:00
5 апр в 09:00
11 апр в 09:00
€55 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Церковь Карму»
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