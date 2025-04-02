Церковь Карму – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Карму» в Лиссабоне на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Исторический квест по Лиссабону: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Пешая
2.5 часа
Квест
Исторический квест по Лиссабону: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Начало: Ларго-ду-Шиаду 25, 1200-359 Лиссабон
Расписание: The quest is held only during daylight hours
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Пешеходная экскурсия по Лиссабону
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Лиссабону
Начало: Praça dos Restauradores 1250-096 Lisboa
Расписание: В любое удобное Вам время.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€120 за экскурсию
Обзорная экскурсия по Лиссабону с посещением Статуи Христа
На автобусе
5 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Лиссабону с посещением Статуи Христа
Начало: Лиссабон (уточняется после подтверждения бронирова...
Расписание: воскресенье в 10:00 / вторник в 10:00
5 апр в 09:00
11 апр в 09:00
€55 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Церковь Карму»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исторический квест по Лиссабону: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
  2. Пешеходная экскурсия по Лиссабону
  3. Обзорная экскурсия по Лиссабону с посещением Статуи Христа
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Район Байша
  7. Площадь Россио
  8. Памятник первооткрывателям
  9. Набережная
  10. Статуя Христа
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Церковь Карму" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 120.
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