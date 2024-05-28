Район Байрру-Алту – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 9 экскурсий в категории «Район Байрру-Алту» в Лиссабоне на русском языке, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
199 отзывов
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 11:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
48 за человека
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
320 за всё до 6 чел.
Ежедневная прогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
303 отзыва
Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Лиссабон - древняя столица Португалии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Лиссабон - древняя столица Португалии
Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
По семи холмам Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
По семи холмам Лиссабона
Проехать по колоритным историческим кварталам и взобраться на лучшие панорамные площадки города
Начало: ваш адрес в Лиссабоне
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
280 за всё до 8 чел.
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: на площади Rossio
13 июня в 19:00
14 июня в 19:00
150 за всё до 4 чел.
От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону
Рассмотреть город во всех деталях и узнать повседневные секреты его жителей
Начало: В парке Эдуарда VII
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
65 за человека
Лиссабон, который влюбляет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Лиссабон, который влюбляет
Выбрать из двух маршрутов тот, который вам ближе, или же пройти по обоим для полного погружения
Начало: На площади Реставраторов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 2 чел.
По уникальным барам Лиссабона
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По уникальным барам Лиссабона
Приобщиться к питейной культуре Португалии, посетив несколько необычных мест её столицы
Начало: в районе Принсипе Реал
Сегодня в 19:30
Завтра в 21:30
9081 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
  • В
    Виктория
    10 мая 2024
    Тайны Лиссабона
    Спасибо большое Валерии за чудесный день настроение и атмосферу.. Было интересно и весело, Обязательно вернемся😁🌸
  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    Тайны Лиссабона
    Замечательно провели время. Валерия увлекла даже того кто не очень любит экскурсии и долгие прогулки.. Была очень предупредительна и корректна. В следующее посещение города хотим продолжить и обязательно с Валерией.
    Замечательно провели время. Валерия увлекла даже того кто не очень любит экскурсии и долгие прогулки.
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Великолепная экскурсия на целый день с Анаит! Спасибо огромное за интересную информацию, прекрасные места, сервис и помощь! Целый день провела Анаит с нами! Рекомендую 100 процентов!
  • О
    Ольга
    17 апреля 2024
    Тайны Лиссабона
    Заказывала экскурсию для мамы, 77 лет, переживала, как она найдет место встречи и не устанет ли во время экскурсии. Оказалось,
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    зря переживала. Валерия встретила ее в удобном месте, выстроила маршрут максимально удобным образом, увлекательно рассказывала о местах посещения. Мама осталась очень довольна, все рассказывала мне о местах и деталях. Спасибо Валерии за интересную и легкую подачу информации и непринужденное общение. С удовольствием рекомендуем гида и предлагаемую программу.

  • Д
    Дарья
    5 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Лиссабону
    Спасибо большое Свете💕Нам с подругой очень понравилась экскурсия;)Все прошло в дружеской атмосфере и на позитиве✅Были очень рады познакомиться с городом 💕
  • С
    Светлана
    20 февраля 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Если вы мечтаете побывать в Португалии, узнать ближе ее историю, увидеть памятные места, великолепные здания и услышать обо всем из
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    уст великолепно образованного, умного, влюблённого в эту страну и в свою профессию – значит, вашим гидом по Португалии,должна быть только Анаит. Мы благодарны Анаит за наше восхитительное путешествие по Лиссабону. Спасибо, прекрасная Анаит! Мы обязательно вернемся в этот атмосферный город и к Вам;))) Ваши восторженные путешественики!

  • О
    Ольга
    14 февраля 2024
    Лиссабон - древняя столица Португалии
    Мы первый раз в Лиссабоне и хотелось бы узнать историю и жизнь португальцев от местного жителя. Оксана более 20 лет
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    живет в Лиссабоне и прекрасно с этой задачей справилась. Маршрут продуман до мелочей, обзорная площадка с чудесным видом на город. Узнали много нового и интересного. И хотя в этот день не было солнца, морось весь день но Оксана провела шикарную эксурсию на все 100 %.. Нам все понравилось. Гуляли по городу часа 4.

    Мы первый раз в Лиссабоне и хотелось бы узнать историю и жизнь португальцев от местного жителяМы первый раз в Лиссабоне и хотелось бы узнать историю и жизнь португальцев от местного жителяМы первый раз в Лиссабоне и хотелось бы узнать историю и жизнь португальцев от местного жителяМы первый раз в Лиссабоне и хотелось бы узнать историю и жизнь португальцев от местного жителяМы первый раз в Лиссабоне и хотелось бы узнать историю и жизнь португальцев от местного жителяМы первый раз в Лиссабоне и хотелось бы узнать историю и жизнь португальцев от местного жителяМы первый раз в Лиссабоне и хотелось бы узнать историю и жизнь португальцев от местного жителяМы первый раз в Лиссабоне и хотелось бы узнать историю и жизнь португальцев от местного жителяМы первый раз в Лиссабоне и хотелось бы узнать историю и жизнь португальцев от местного жителяМы первый раз в Лиссабоне и хотелось бы узнать историю и жизнь португальцев от местного жителя
  • В
    Владимир
    23 января 2024
    Ежедневная прогулка по Лиссабону
    Полноценная любовь к Лиссабону без экскурсии с Дмитрием была бы невозможна! Очень понравилось, будем всем рекомендовать!
  • Е
    Екатерина
    1 октября 2023
    Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
    Спасибо Елене за такую атмосферную экскурсию! Нам очень понравился город!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Район Байрру-Алту»

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  2. Площадь Коммерции
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  7. Музей Карет
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  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Район Байрру-Алту" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 25 до 320 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 548 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Район Байрру-Алту», 548 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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