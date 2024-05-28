1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 11:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€48 за человека
Индивидуальная
8 часов
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€320 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон - древняя столица Португалии
Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По семи холмам Лиссабона
Проехать по колоритным историческим кварталам и взобраться на лучшие панорамные площадки города
Начало: ваш адрес в Лиссабоне
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: на площади Rossio
13 июня в 19:00
14 июня в 19:00
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону
Рассмотреть город во всех деталях и узнать повседневные секреты его жителей
Начало: В парке Эдуарда VII
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€65 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Лиссабон, который влюбляет
Выбрать из двух маршрутов тот, который вам ближе, или же пройти по обоим для полного погружения
Начало: На площади Реставраторов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По уникальным барам Лиссабона
Приобщиться к питейной культуре Португалии, посетив несколько необычных мест её столицы
Начало: в районе Принсипе Реал
Сегодня в 19:30
Завтра в 21:30
90€81 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 мая 2024Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
- ВВиктория10 мая 2024Спасибо большое Валерии за чудесный день настроение и атмосферу.. Было интересно и весело, Обязательно вернемся😁🌸
- ААлексей2 мая 2024Замечательно провели время. Валерия увлекла даже того кто не очень любит экскурсии и долгие прогулки.. Была очень предупредительна и корректна. В следующее посещение города хотим продолжить и обязательно с Валерией.
- ННаталья30 апреля 2024Великолепная экскурсия на целый день с Анаит! Спасибо огромное за интересную информацию, прекрасные места, сервис и помощь! Целый день провела Анаит с нами! Рекомендую 100 процентов!
- ООльга17 апреля 2024Заказывала экскурсию для мамы, 77 лет, переживала, как она найдет место встречи и не устанет ли во время экскурсии. Оказалось,
- ДДарья5 апреля 2024Спасибо большое Свете💕Нам с подругой очень понравилась экскурсия;)Все прошло в дружеской атмосфере и на позитиве✅Были очень рады познакомиться с городом 💕
- ССветлана20 февраля 2024Если вы мечтаете побывать в Португалии, узнать ближе ее историю, увидеть памятные места, великолепные здания и услышать обо всем из
- ООльга14 февраля 2024Мы первый раз в Лиссабоне и хотелось бы узнать историю и жизнь португальцев от местного жителя. Оксана более 20 лет
- ВВладимир23 января 2024Полноценная любовь к Лиссабону без экскурсии с Дмитрием была бы невозможна! Очень понравилось, будем всем рекомендовать!
- ЕЕкатерина1 октября 2023Спасибо Елене за такую атмосферную экскурсию! Нам очень понравился город!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Район Байрру-Алту»
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