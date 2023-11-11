Лиссабон: инструкция по применению

Погулять по колоритному городу, узнать всё важное о стране, примерить на себя жизнь здесь

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Ответы на вопросы
Моя экскурсия — отличный вариант и для обычных путешественников, и для тех, кто присматривается к Португалии и хочет сюда переехать. Я познакомлю вас с интересными местами и основными фактами из истории страны великих мореплавателей. А ещё расскажу обо всех подводных камнях, плюсах и минусах жизни в ней. Готовьте вопросы!
Лиссабон: инструкция по применению
Лиссабон: инструкция по применению
Лиссабон: инструкция по применению
Лиссабон: инструкция по применению
Лиссабон: инструкция по применению
Лиссабон: инструкция по применению
Ближайшие даты:
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тихая Салданья: для жизни и души

Мы прогуляемся по одному из самых романтичных районов города. Сюда редко водят туристов — значимых достопримечательностей здесь нет. Но это одно из лучших мест для жизни в Лиссабоне. По настроению и окружению Салданья очень похожа на милый квартал старого Парижа.

Парки, улочки, кофейни: для разговоров и гастровпечатлений

После мы окажемся в одном из самых известных мест Лиссабона — парке Эдуарда VII. Не спеша, петляя по узким улочкам, спустимся к главной площади города. По пути я расскажу о культуре и истории страны, местной кухне, людях, которые здесь живут. По вашему желанию, зайдём выпить кофе в небольшую кофейню, попробуем национальные сладости или знаменитую бифану (традиционный сэндвич со свининой), если вы не сладкоежка.

Лиссабон: для вас и вашей семьи?

Вы узнаете не только о тех районах, где мы будем гулять, но и в целом о Лиссабоне: как он устроен, где комфортно жить, если вы приехали вдвоем, и на какие места лучше обратить внимание, если у вас есть дети. Отвечу на вопросы, которые обычно волнуют экспатов: например, что с медициной и образованием. При желании, вы можете заранее отправить мне список вопросов, чтобы мы их подробно рассмотрели.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются еда и напитки: к примеру, кофе — €2–3, знаменитое португальское пирожное паштель де ната — около €2
  • Экскурсия проходит в комфортном пешеходном режиме. Но если хотите красивых панорамных видов — на пару гор нам с вами придётся взобраться. Так что надевайте удобную обувь.
  • Если вам тяжело идти вверх или по лестницам, сообщите об этом заранее. Я скорректирую маршрут.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в парке Эдуарда VII
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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