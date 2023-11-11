Моя экскурсия — отличный вариант и для обычных путешественников, и для тех, кто присматривается к Португалии и хочет сюда переехать. Я познакомлю вас с интересными местами и основными фактами из истории страны великих мореплавателей. А ещё расскажу обо всех подводных камнях, плюсах и минусах жизни в ней. Готовьте вопросы!

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Описание

Что вас ожидает

Тихая Салданья: для жизни и души

Мы прогуляемся по одному из самых романтичных районов города. Сюда редко водят туристов — значимых достопримечательностей здесь нет. Но это одно из лучших мест для жизни в Лиссабоне. По настроению и окружению Салданья очень похожа на милый квартал старого Парижа.

Парки, улочки, кофейни: для разговоров и гастровпечатлений

После мы окажемся в одном из самых известных мест Лиссабона — парке Эдуарда VII. Не спеша, петляя по узким улочкам, спустимся к главной площади города. По пути я расскажу о культуре и истории страны, местной кухне, людях, которые здесь живут. По вашему желанию, зайдём выпить кофе в небольшую кофейню, попробуем национальные сладости или знаменитую бифану (традиционный сэндвич со свининой), если вы не сладкоежка.

Лиссабон: для вас и вашей семьи?

Вы узнаете не только о тех районах, где мы будем гулять, но и в целом о Лиссабоне: как он устроен, где комфортно жить, если вы приехали вдвоем, и на какие места лучше обратить внимание, если у вас есть дети. Отвечу на вопросы, которые обычно волнуют экспатов: например, что с медициной и образованием. При желании, вы можете заранее отправить мне список вопросов, чтобы мы их подробно рассмотрели.

Организационные детали