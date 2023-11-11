Погулять по колоритному городу, узнать всё важное о стране, примерить на себя жизнь здесь
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Описание
Что вас ожидает
Тихая Салданья: для жизни и души
Мы прогуляемся по одному из самых романтичных районов города. Сюда редко водят туристов — значимых достопримечательностей здесь нет. Но это одно из лучших мест для жизни в Лиссабоне. По настроению и окружению Салданья очень похожа на милый квартал старого Парижа.
Парки, улочки, кофейни: для разговоров и гастровпечатлений
После мы окажемся в одном из самых известных мест Лиссабона — парке Эдуарда VII. Не спеша, петляя по узким улочкам, спустимся к главной площади города. По пути я расскажу о культуре и истории страны, местной кухне, людях, которые здесь живут. По вашему желанию, зайдём выпить кофе в небольшую кофейню, попробуем национальные сладости или знаменитую бифану (традиционный сэндвич со свининой), если вы не сладкоежка.
Лиссабон: для вас и вашей семьи?
Вы узнаете не только о тех районах, где мы будем гулять, но и в целом о Лиссабоне: как он устроен, где комфортно жить, если вы приехали вдвоем, и на какие места лучше обратить внимание, если у вас есть дети. Отвечу на вопросы, которые обычно волнуют экспатов: например, что с медициной и образованием. При желании, вы можете заранее отправить мне список вопросов, чтобы мы их подробно рассмотрели.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются еда и напитки: к примеру, кофе — €2–3, знаменитое португальское пирожное паштель де ната — около €2
- Экскурсия проходит в комфортном пешеходном режиме. Но если хотите красивых панорамных видов — на пару гор нам с вами придётся взобраться. Так что надевайте удобную обувь.
- Если вам тяжело идти вверх или по лестницам, сообщите об этом заранее. Я скорректирую маршрут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в парке Эдуарда VII
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.