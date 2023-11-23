Откройте для себя Лиссабон с экспертом: от тихих районов до культурных традиций и гастрономических открытий
Исследуйте Лиссабон с другой стороны в компании опытного гида.
Экскурсия «Лиссабон: инструкция по применению» - это не просто прогулка по историческим местам, это погружение в атмосферу города, знакомство с его тайнами читать дальшеуменьшить
и особенностями жизни.
Вы узнаете, какие районы Лиссабона подходят для спокойной жизни, где лучше всего остановиться с семьей, какие есть местные гастрономические изыски и какие подводные камни могут встретиться при переезде.
Ваш гид не только покажет вам уникальные уголки города, но и поделится личным опытом и советами, которые будут полезны при рассмотрении Португалии в качестве второго дома.
Поход по магазинам, дегустация национальных блюд, советы по выбору района для жизни - все это ждет вас во время этой экскурсии. Подготовьте вопросы и будьте готовы к увлекательному путешествию по Лиссабону
Мы прогуляемся по одному из самых романтичных районов города. Сюда редко водят туристов — значимых достопримечательностей здесь нет. Но это одно из лучших мест для жизни в Лиссабоне. По настроению и окружению Салданья очень похожа на милый квартал старого Парижа.
Парки, улочки, кофейни: для разговоров и гастровпечатлений
После мы окажемся в одном из самых известных мест Лиссабона — парке Эдуарда VII. Не спеша, петляя по узким улочкам, спустимся к главной площади города. По пути я расскажу о культуре и истории страны, местной кухне, людях, которые здесь живут. По вашему желанию, зайдём выпить кофе в небольшую кофейню, попробуем национальные сладости или знаменитую бифану (традиционный сэндвич со свининой), если вы не сладкоежка.
Лиссабон: для вас и вашей семьи?
Вы узнаете не только о тех районах, где мы будем гулять, но и в целом о Лиссабоне: как он устроен, где комфортно жить, если вы приехали вдвоем, и на какие места лучше обратить внимание, если у вас есть дети. Отвечу на вопросы, которые обычно волнуют экспатов: например, что с медициной и образованием. При желании, вы можете заранее отправить мне список вопросов, чтобы мы их подробно рассмотрели.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются еда и напитки: к примеру, кофе — €2–3, знаменитое португальское пирожное паштель де ната — около €2
Экскурсия проходит в комфортном пешеходном режиме. Но если хотите красивых панорамных видов — на пару гор нам с вами придётся взобраться. Так что надевайте удобную обувь.
Если вам тяжело идти вверх или по лестницам, сообщите об этом заранее. Я скорректирую маршрут.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Районе Салданья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 267 туристов
Меня зовут Елена, я искусствовед из Петербурга, переехавший куда-то на край света. И если по Петербургу я могла провести экскурсию с закрытыми глазами, то приехав в Лиссабон, я не знала читать дальшеуменьшить
о нём почти ничего и потратила немало времени в местных библиотеках, чтобы изучить искусство и культуру Португалии. Каждый день я узнаю что-то новое и необычное для себя и буду очень рада поделиться этим с вами. Обещаю не мучать нудными фактами и скучными датами. Я научу вас считывать город, подмечать детали и погружаться с головой в его атмосферу. А ещё я большая поклонница азулежу, так что после любой из моих прогулок вы сможете стать экспертами в этом вопросе (если не знаете что это, то не смотрите заранее, так будет ещё интереснее).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Елена - искусствовед, водила экскурсии по Исаакиевскому собору в Петербурге, а сейчас живет в Португалии и отлично изучила ее историю, культуру и архитектуру. Экскурсия прошла в комфортном темпе, вся информация была интересной. Елена знает много секретных уголков Лиссабона, куда обычный турист не попадет. Узнал также кучу информации о жизни лиссабонцев, и даже о возможностях и нюансах переезда в Португалию.
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Е
Екатерина
Экскурсия очень понравилась. Я получила ответы на все свои вопросы и за короткое время составила представление о городе. Елена приятный собеседник и опытный гид. Рекомендую!
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Ольга
Очень интересная экскурсия, легкая и ненапряжная, ощущение что знакома с Еленой ранее. Комфортно было легко и познавательно а еще Елена отлично фотографирует🫶
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