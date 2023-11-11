Речные прогулки в Лиссабоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Лиссабоне на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лиссабон: с друзьями под парусом
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Лиссабон: с друзьями под парусом
Душевная прогулка по реке Тежу под разговоры и вино
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
400 за всё до 6 чел.
Покорить Лиссабон под парусом
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Покорить Лиссабон под парусом
Насладиться панорамами города с бокалом вина и перенестись в эпоху мореплавателей
Начало: Пристань Белен
Завтра в 15:30
11 июня в 15:30
380 за всё до 4 чел.
Лиссабон Люкс с круизом по реке Тежу
🚶 Пешая
Круиз
4 часа
Лиссабон Люкс с круизом по реке Тежу
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вторник,Четверг, Пятница, Суббота,Воскресенье 14:30
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
60 за человека
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга с профессиональным инструктором морской школы
Начало: В Porto de Lisboa
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    11 ноября 2023
    Лиссабон: с друзьями под парусом
    Приятная прогулка под парусом. Вино, фрукты, виды и компания 😁
  • Л
    Лана
    13 октября 2023
    Покорить Лиссабон под парусом
    Лиссабон - необыкновенной красоты город. Исследовать его изнутри - одно удовольствие. Но есть удовольствие еще круче: увидеть город с воды,
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    воспользовавшись предложением Романа. Двухчасовая прогулка под парусом по реке Тежу - это ровно тот опыт, который обязательно нужно получить. Нам было невероятно комфортно с Педро и его сыном - это опытные яхтсмены, Помимо уверенного управления лодкой под парусом в свежий ветер, хозяева проявили чудеса гостеприимства. Угощение и вино были отменными. Мы в восхищении! Это была прекрасная прогулка под парусом в компании очень дружелюбных и милых людей. Отдельное спасибо Роману за блестящую организацию и доброе отношение. Из-за сильного тумана в назначенный день нам пришлось перенести нашу прогулку. Роман пошел нам навстречу и организовал перенос мероприятия на другой день. И вот, с уверенностью могу сказать, что мы обязательно воспользуемся предложением Романа посмотреть на закат с воды в следующий наш приезд в Лиссабон.

  • И
    Иван
    13 августа 2023
    Лиссабон: с друзьями под парусом
    Если хотите почувствовать настоящим мореплавателем и прикоснуться к красивой жизни, то вам на эту экскурсию!;) Рекомендую!
  • В
    Варвара
    24 июля 2023
    Покорить Лиссабон под парусом
    Отличная прогулка, виды восхитительные!
  • О
    Ольга
    26 сентября 2022
    Лиссабон: с друзьями под парусом
    Это было просто прекрасно! Спасибо большое за незабываемые ярчайшие впечатления!
    Это было просто прекрасно!Это было просто прекрасно!
  • М
    Мария
    18 сентября 2019
    Покорить Лиссабон под парусом
    Спасибо за прекрасное время команде парусника и Анне! Красивые виды Лиссабона с реки покорили нас!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Речные прогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Речные прогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 400. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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