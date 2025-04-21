Закатная вечеринка: парусник, Лиссабон, океан и музыка

Хотите очень интересно, увлекательно, необычно провести вечер в Лиссабоне? Тогда моё предложение для вас. Приглашаю не просто на речную прогулку на закате, а на настоящую вечеринку под парусами. Насладитесь видами Лиссабона, и всё это в одном путешествии.

Вечерняя экскурсия для тех, кто любит ночные панорамы, легенды и «мистические» экскурсии, романтические прогулки под луной.
Закатная вечеринка: парусник, Лиссабон, океан и музыка
Закатная вечеринка: парусник, Лиссабон, океан и музыка
Закатная вечеринка: парусник, Лиссабон, океан и музыка
Ближайшие даты:
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апр22
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апр26
апр27
апр
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание водной прогулки

Уникальное путешествие на паруснике

Приглашаем вас на незабываемое путешествие по реке Тежу на огромном паруснике! Это не просто прогулка, а возможность насладиться красотой Лиссабона с воды. Вы сможете увидеть город с новой стороны и ощутить его магию.

Волшебство заката

Мы подойдем к устью реки, чтобы поймать последние лучи уходящего дня. Вы сможете наблюдать, как солнце скрывается за горизонтом океана, создавая незабываемые моменты и великолепные пейзажи.

Веселая атмосфера

Всё это будет сопровождаться веселой музыкой и зажигательной атмосферой, созданной нашей дружной командой аниматоров. Вы встретите ребят из разных стран, что сделает вашу вечеринку еще более интересной и увлекательной.

Угощения на борту

На паруснике работает бар и ресторан, где вы сможете поужинать или перекусить по желанию. Это отличная возможность насладиться вкусной едой и освежающими напитками в компании новых друзей.

Не упустите шанс!

Не пропустите эту удивительную возможность! Sunset Party — это действительно одна из лучших вечеринок на паруснике в Лиссабоне, где вас ждет не только красота заката, но и море позитива и веселья.

Каждый четверг с 19:00 или по запросу.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет
  • Welcome drink
  • Один напиток (кроме welcome drink)
  • Входной билет в один из ночных клубов
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Ужин
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг с 19:00 или по запросу.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Возьмите с собой фото-/видеотехнику и накидку
  • Пиджак или шаль (вечером может быть прохладно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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