Вечерняя экскурсия для тех, кто любит ночные панорамы, легенды и «мистические» экскурсии, романтические прогулки под луной.
Описание водной прогулки
Уникальное путешествие на паруснике
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по реке Тежу на огромном паруснике! Это не просто прогулка, а возможность насладиться красотой Лиссабона с воды. Вы сможете увидеть город с новой стороны и ощутить его магию.
Волшебство заката
Мы подойдем к устью реки, чтобы поймать последние лучи уходящего дня. Вы сможете наблюдать, как солнце скрывается за горизонтом океана, создавая незабываемые моменты и великолепные пейзажи.
Веселая атмосфера
Всё это будет сопровождаться веселой музыкой и зажигательной атмосферой, созданной нашей дружной командой аниматоров. Вы встретите ребят из разных стран, что сделает вашу вечеринку еще более интересной и увлекательной.
Угощения на борту
На паруснике работает бар и ресторан, где вы сможете поужинать или перекусить по желанию. Это отличная возможность насладиться вкусной едой и освежающими напитками в компании новых друзей.
Не упустите шанс!
Не пропустите эту удивительную возможность! Sunset Party — это действительно одна из лучших вечеринок на паруснике в Лиссабоне, где вас ждет не только красота заката, но и море позитива и веселья.
Каждый четверг с 19:00 или по запросу.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Welcome drink
- Один напиток (кроме welcome drink)
- Входной билет в один из ночных клубов
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Ужин
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста
- Возьмите с собой фото-/видеотехнику и накидку
- Пиджак или шаль (вечером может быть прохладно)