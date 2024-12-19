Незабываемые впечатления в окрестностях Лиссабона

Сбежать из столицы на целый день, чтобы лучше узнать культуру, природу и вкус Португалии
Сразу за мостом Васко да Гама начнутся наши приключения — исследовательские и гастрономические. Будем гулять по рыбацкому городку, пробовать свежие устрицы и рыбу-сюрприз. Заберёмся в крепость Святого Филиппа, парк Серра-да-Аррабида и на мыс Эшпишел.

Ближе к вечеру будет мускатный портвейн, панорамы столицы и ещё столько всего, что с трудом поместится в фотокамеры!
Незабываемые впечатления в окрестностях Лиссабона
Незабываемые впечатления в окрестностях Лиссабона
Незабываемые впечатления в окрестностях Лиссабона
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Прокатимся по мосту Васко да Гама — самому длинному в Европе.

Заедем в старенький рыбацкий городок, пройдём по центральной площади и нагуляем аппетит на узких улочках, пропахших морем и ароматом зажаренной на гриле рыбы.

Посетим рынок в самом центре городка, где полюбуемся большим разнообразием даров моря и отведаем свежейшие устрицы.

Пообедаем в деревенском ресторане, где вы не встретите потока туристов и где подают свежевыловленную рыбу 5 видов прямо с гриля. Какие это будут виды? Сюрприз и для вас, и для рыбаков! Они не могут предсказать, что сегодня попадёт в их сети.

Поговорим о традициях местных жителей и угостимся кофе жинжа с традиционными пирожными паштел-де-ната.

Отправимся в крепость Святого Филиппа, откуда откроется шикарный вид на окрестности, а затем — в монастырь 16 века в стиле мануэлину.

Посетим мыс Эшпишел, где многие звёзды поп-сцены снимают клипы, и насладимся мощью океана.

Прогуляемся по национальному парку Серра-да-Аррабида и полюбуемся португальской природой.

Побываем в регионе Азейтау, где попробуем местные вина и знаменитый мускатный портвейн.

Посидим у статуи Христа, рассматривая панорамы Лиссабона.

Вернёмся в город по мосту 25 апреля, входящему в двадцатку самых длинных подвесных мостов мира.

Организационные детали

  • Заберу вас из любого удобного вас места, круизного лайнера или аэропорта
  • В стоимость входят: трансфер на комфортабельном Mercedes Minivan V class с обзорной крышей, услуги гида, питьевая вода

Дополнительные расходы

  • Дегустация вин (сет из 6 сортов) — €12 за человека
  • Обед в рыбном ресторане — €13–18 за человека

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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