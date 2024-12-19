Ближе к вечеру будет мускатный портвейн, панорамы столицы и ещё столько всего, что с трудом поместится в фотокамеры!
Описание экскурсии
Прокатимся по мосту Васко да Гама — самому длинному в Европе.
Заедем в старенький рыбацкий городок, пройдём по центральной площади и нагуляем аппетит на узких улочках, пропахших морем и ароматом зажаренной на гриле рыбы.
Посетим рынок в самом центре городка, где полюбуемся большим разнообразием даров моря и отведаем свежейшие устрицы.
Пообедаем в деревенском ресторане, где вы не встретите потока туристов и где подают свежевыловленную рыбу 5 видов прямо с гриля. Какие это будут виды? Сюрприз и для вас, и для рыбаков! Они не могут предсказать, что сегодня попадёт в их сети.
Поговорим о традициях местных жителей и угостимся кофе жинжа с традиционными пирожными паштел-де-ната.
Отправимся в крепость Святого Филиппа, откуда откроется шикарный вид на окрестности, а затем — в монастырь 16 века в стиле мануэлину.
Посетим мыс Эшпишел, где многие звёзды поп-сцены снимают клипы, и насладимся мощью океана.
Прогуляемся по национальному парку Серра-да-Аррабида и полюбуемся португальской природой.
Побываем в регионе Азейтау, где попробуем местные вина и знаменитый мускатный портвейн.
Посидим у статуи Христа, рассматривая панорамы Лиссабона.
Вернёмся в город по мосту 25 апреля, входящему в двадцатку самых длинных подвесных мостов мира.
Организационные детали
- Заберу вас из любого удобного вас места, круизного лайнера или аэропорта
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном Mercedes Minivan V class с обзорной крышей, услуги гида, питьевая вода
Дополнительные расходы
- Дегустация вин (сет из 6 сортов) — €12 за человека
- Обед в рыбном ресторане — €13–18 за человека