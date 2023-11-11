1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: с друзьями под парусом
Душевная прогулка по реке Тежу под разговоры и вино
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
«Это идеальное времяпрепровождение для группы друзей — вы будете отдыхать, фотографироваться, пить вино, учиться управлять яхтой, помогать ставить парус или просто загорать на палубе»
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Покорить Лиссабон под парусом
Насладиться панорамами города с бокалом вина и перенестись в эпоху мореплавателей
Начало: Пристань Белен
«За дополнительную плату можно заказать ужин на паруснике»
Завтра в 15:30
11 июня в 15:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга с профессиональным инструктором морской школы
Начало: В Porto de Lisboa
«В дружеском формате я дам вам краткий экскурс в теорию, затем на практике раскрою основные секреты управления парусной яхтой»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия11 ноября 2023Приятная прогулка под парусом. Вино, фрукты, виды и компания 😁
- ЛЛана13 октября 2023Лиссабон - необыкновенной красоты город. Исследовать его изнутри - одно удовольствие. Но есть удовольствие еще круче: увидеть город с воды,
- ИИван13 августа 2023Если хотите почувствовать настоящим мореплавателем и прикоснуться к красивой жизни, то вам на эту экскурсию!;) Рекомендую!
- ВВарвара24 июля 2023Отличная прогулка, виды восхитительные!
- ООльга26 сентября 2022Это было просто прекрасно! Спасибо большое за незабываемые ярчайшие впечатления!
- ММария18 сентября 2019Спасибо за прекрасное время команде парусника и Анне! Красивые виды Лиссабона с реки покорили нас!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «На яхте»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "На яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 400. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Лиссабоне в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Португалии, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке