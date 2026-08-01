Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Лиссабоне наиболее комфортная и солнечная. В это время город оживает, и прогулки по его улицам особенно приятны. В октябре и апреле также можно насладиться мероприятием, но возможны дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия проходит в помещении, что позволяет избежать погодных неудобств, но город может быть менее оживлённым.

Портвейн - символ Португалии, воплощение традиций и вкусов страны.Экскурсия «Магия портвейна» приглашает вас в увлекательное путешествие по Лиссабону, где вы не только узнаете о богатой истории португальского виноделия, но и

сможете насладиться дегустацией этого благородного напитка. Вас ждут рассказы о 265 уникальных сортах винограда, особенностях производства спиртных напитков и их сезонности. Вы посетите знаменитые районы Лиссабона, включая Байшу и Алфаму, где каждый уголок наполнен историей и культурой. Дегустация портвейна на винодельне позволит вам не только попробовать изысканные сорта, но и узнать о тонкостях их подачи. Эта экскурсия - идеальная возможность познакомиться с португальскими винными традициями и найти свой любимый портвейн

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Живописные уголки Лиссабона

Наша прогулка начнётся на бывшей торговой площади города. Вы увидите основные достопримечательности, узнаете о причинах вечного противостояния между Лиссабоном и Порту и услышите историю возникновения символа Португалии — портвейна.

Мы посетим Байшу, элегантный квартал в центре Лиссабона, где вы увидите знаменитый лифт Санта-Жушта. Продолжим путешествие в старейшем районе Алфама. Я расскажу, какой музыкальный жанр здесь родился и чем он привлёк ЮНЕСКО.

Дегустация портвейна

После прогулки по городу мы отправимся в дегустационный зал одной из крупнейших и старейших винодельческих компаний. Это единственное в Лиссабоне представительство Дома портвейна. Вы узнаете о стилях и категориях портвейна, технологии производства и правилах подачи. Попробуете местную продукцию и сможете приобрести понравившуюся.

Организационные детали

Дегустации оплачиваются отдельно. Стоимость дегустационного сета — €17–90 в зависимости от состава. Сет рассчитан на одного–двух человек. Объём одной дегустационной дозе в сете — 30 мл.