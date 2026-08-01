Магия портвейна: прогулка по городу и эксклюзивная дегустация
Погрузитесь в мир португальского виноделия, открыв для себя историю и вкус портвейна на уникальной экскурсии
Портвейн - символ Португалии, воплощение традиций и вкусов страны.
Экскурсия «Магия портвейна» приглашает вас в увлекательное путешествие по Лиссабону, где вы не только узнаете о богатой истории португальского виноделия, но и читать дальшеуменьшить
сможете насладиться дегустацией этого благородного напитка.
Вас ждут рассказы о 265 уникальных сортах винограда, особенностях производства спиртных напитков и их сезонности.
Вы посетите знаменитые районы Лиссабона, включая Байшу и Алфаму, где каждый уголок наполнен историей и культурой.
Дегустация портвейна на винодельне позволит вам не только попробовать изысканные сорта, но и узнать о тонкостях их подачи.
Эта экскурсия - идеальная возможность познакомиться с португальскими винными традициями и найти свой любимый портвейн
5 причин купить эту экскурсию
🍷 Эксклюзивная дегустация портвейна
🏛️ Уникальные исторические факты
🌆 Живописные виды Лиссабона
🎶 Погружение в музыкальную культуру
🛍️ Возможность приобрести портвейн
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Лиссабоне наиболее комфортная и солнечная. В это время город оживает, и прогулки по его улицам особенно приятны. В октябре и апреле также можно насладиться мероприятием, но возможны дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия проходит в помещении, что позволяет избежать погодных неудобств, но город может быть менее оживлённым.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Торговая площадь
Лифт Санта-Жушта
Квартал Байша
Район Алфама
Описание экскурсии
Живописные уголки Лиссабона
Наша прогулка начнётся на бывшей торговой площади города. Вы увидите основные достопримечательности, узнаете о причинах вечного противостояния между Лиссабоном и Порту и услышите историю возникновения символа Португалии — портвейна.
Мы посетим Байшу, элегантный квартал в центре Лиссабона, где вы увидите знаменитый лифт Санта-Жушта. Продолжим путешествие в старейшем районе Алфама. Я расскажу, какой музыкальный жанр здесь родился и чем он привлёк ЮНЕСКО.
Дегустация портвейна
После прогулки по городу мы отправимся в дегустационный зал одной из крупнейших и старейших винодельческих компаний. Это единственное в Лиссабоне представительство Дома портвейна. Вы узнаете о стилях и категориях портвейна, технологии производства и правилах подачи. Попробуете местную продукцию и сможете приобрести понравившуюся.
Организационные детали
Дегустации оплачиваются отдельно. Стоимость дегустационного сета — €17–90 в зависимости от состава. Сет рассчитан на одного–двух человек. Объём одной дегустационной дозе в сете — 30 мл.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Россиу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 167 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году.
Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.
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