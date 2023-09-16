Вы пройдётесь по историческим кварталам города и услышите истории о местном виноделии, которому больше 2000 лет. Я расскажу о 265 автохтонных сортах винограда, о видах португальских спиртных напитков, их сезонности и правилах гармонизации. Вы попробуете портвейн на винодельне и поймёте, почему португальцы так любят этот напиток.

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Описание

Что вас ожидает

Живописные уголки Лиссабона

Наша прогулка начнётся на бывшей торговой площади города. Вы увидите основные достопримечательности, узнаете о причинах вечного противостояния между Лиссабоном и Порту и услышите историю возникновения символа Португалии — портвейна.

Мы посетим Байшу, элегантный квартал в центре Лиссабона, где вы увидите знаменитый лифт Санта-Жушта. Продолжим путешествие в старейшем районе Алфама. Я расскажу, какой музыкальный жанр здесь родился и чем он привлёк ЮНЕСКО.

Дегустация портвейна

После прогулки по городу мы отправимся в дегустационный зал одной из крупнейших и старейших винодельческих компаний. Это единственное в Лиссабоне представительство Дома портвейна. Вы узнаете о стилях и категориях портвейна, технологии производства и правилах подачи. Попробуете местную продукцию и сможете приобрести понравившуюся.

Организационные детали

Дегустации оплачиваются отдельно. Стоимость дегустационного сета — 17–90 €.