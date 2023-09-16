Увидеть важные локации Лиссабона и оценить национальное креплёное вино
Я расскажу о 265 автохтонных сортах винограда, о видах португальских спиртных напитков, их сезонности и правилах гармонизации. Вы попробуете портвейн на винодельне и поймёте, почему португальцы так любят этот напиток.
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Описание
Что вас ожидает
Живописные уголки Лиссабона
Наша прогулка начнётся на бывшей торговой площади города. Вы увидите основные достопримечательности, узнаете о причинах вечного противостояния между Лиссабоном и Порту и услышите историю возникновения символа Португалии — портвейна.
Мы посетим Байшу, элегантный квартал в центре Лиссабона, где вы увидите знаменитый лифт Санта-Жушта. Продолжим путешествие в старейшем районе Алфама. Я расскажу, какой музыкальный жанр здесь родился и чем он привлёк ЮНЕСКО.
Дегустация портвейна
После прогулки по городу мы отправимся в дегустационный зал одной из крупнейших и старейших винодельческих компаний. Это единственное в Лиссабоне представительство Дома портвейна. Вы узнаете о стилях и категориях портвейна, технологии производства и правилах подачи. Попробуете местную продукцию и сможете приобрести понравившуюся.
Организационные детали
Дегустации оплачиваются отдельно. Стоимость дегустационного сета — 17–90 €.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Россиу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.