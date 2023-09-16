Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне

Увидеть важные локации Лиссабона и оценить национальное креплёное вино

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Вы пройдётесь по историческим кварталам города и услышите истории о местном виноделии, которому больше 2000 лет.

Я расскажу о 265 автохтонных сортах винограда, о видах португальских спиртных напитков, их сезонности и правилах гармонизации. Вы попробуете портвейн на винодельне и поймёте, почему португальцы так любят этот напиток.
Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне
Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне
Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне
Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне
Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне
Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне
Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне
Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне
Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне
Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне
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Описание

Что вас ожидает

Живописные уголки Лиссабона

Наша прогулка начнётся на бывшей торговой площади города. Вы увидите основные достопримечательности, узнаете о причинах вечного противостояния между Лиссабоном и Порту и услышите историю возникновения символа Португалии — портвейна.

Мы посетим Байшу, элегантный квартал в центре Лиссабона, где вы увидите знаменитый лифт Санта-Жушта. Продолжим путешествие в старейшем районе Алфама. Я расскажу, какой музыкальный жанр здесь родился и чем он привлёк ЮНЕСКО.

Дегустация портвейна

После прогулки по городу мы отправимся в дегустационный зал одной из крупнейших и старейших винодельческих компаний. Это единственное в Лиссабоне представительство Дома портвейна. Вы узнаете о стилях и категориях портвейна, технологии производства и правилах подачи. Попробуете местную продукцию и сможете приобрести понравившуюся.

Организационные детали

Дегустации оплачиваются отдельно. Стоимость дегустационного сета — 17–90 €.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Россиу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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