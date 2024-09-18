Фуникулер Санта-Жушта – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Фуникулер Санта-Жушта» в Лиссабоне на русском языке, цены от €43. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Пешая
44 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
Расписание: по,средам,пятницам, субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам и четвергам в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43 за человека
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Начало: Ваш отель или порт для круизов
Расписание: Каждый день
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
от 115 за всё до 10 чел.
Экскурсия-знакомство с Лиссабоном
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Экскурсия-знакомство с Лиссабоном
Начало: Praça do Comércio, Lisboa, Cais das Colunas
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
от 125 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    18 сентября 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
    Выражаем огромную благодарность гашему гиду Елене за замечательную экскурсию по великолепному городу Лиссабону❤️✨️🇵🇹Былр очень познавательно и интересно🥰 Мы влюбились💫 С уважением, Анастасия и Антон
  • Г
    Григорий
    14 августа 2024
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Отлично провели время и узнали очень много о Лиссабоне и окрестностях. Елена скорректировала программу под наши пожелания и возможности и получилась по-настоящему индивидуальная экскурсия. Благодарю за Ваш труд!
  • Ю
    Юрий
    5 августа 2024
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Познавательная экскурсия и знающий, доброжелательный экскурсовод. Рекомендую.
  • S
    Sofiia
    26 июня 2024
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Елена провела увлекательную историческую экскурсию по Лиссабону, которая позволила глубже понять историю и культуру этого удивительного города. Её знание исторических
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    деталей было поразительно, и она сумела оживить прошлое через захватывающие рассказы. Помимо основных достопримечательностей Елена провела нам еще гастротур😂 - мы смогли попробовать уникальное Португальское пиво, знаменитый вишнёвый ликёр, и самый вкусный Pastel de nata в Лиссабоне. Я настоятельно рекомендую Елену как гида, который сделает ваше путешествие особенным и познавательным и вкусным ☺️

  • K
    Kramaren
    22 июля 2019
    Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
    Экскурсия понравилась, тем более, что гиду Ирине пришлось на ходу переделывать маршрут (из-за задержки нашего самолета начало экскурсии сдвинулось на
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    3ч и пришлось забирать нас из отеля). Но маршрут хорошо продуман - практически все время спускались вниз (для нас, пенсионеров, это важно, т. к. с такими перепадами высоты, как в Лиссабоне, еще не встречались). Ирина очень внимательная и заботливая - старалась двигаться по теневой стороне, находила места для передышки и т. п., помогла добраться обратно, большое ей спасибо за доброжелательность. Экскурсия очень содержательная, несмотря на мою предварительную проработку этой темы, узнала много нового и, тем более, увидела.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Фуникулер Санта-Жушта»

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  7. Площадь Россио
  8. Площадь Фигейра
  9. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в ноябре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Фуникулер Санта-Жушта" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 125. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Фуникулер Санта-Жушта», 47 ⭐ отзывов, цены от €43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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