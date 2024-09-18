4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
Расписание: по,средам,пятницам, субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам и четвергам в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€43 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Начало: Ваш отель или порт для круизов
Расписание: Каждый день
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
от €115 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Экскурсия-знакомство с Лиссабоном
Начало: Praça do Comércio, Lisboa, Cais das Colunas
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
от €125 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия18 сентября 2024Выражаем огромную благодарность гашему гиду Елене за замечательную экскурсию по великолепному городу Лиссабону❤️✨️🇵🇹Былр очень познавательно и интересно🥰 Мы влюбились💫 С уважением, Анастасия и Антон
- ГГригорий14 августа 2024Отлично провели время и узнали очень много о Лиссабоне и окрестностях. Елена скорректировала программу под наши пожелания и возможности и получилась по-настоящему индивидуальная экскурсия. Благодарю за Ваш труд!
- ЮЮрий5 августа 2024Познавательная экскурсия и знающий, доброжелательный экскурсовод. Рекомендую.
- SSofiia26 июня 2024Елена провела увлекательную историческую экскурсию по Лиссабону, которая позволила глубже понять историю и культуру этого удивительного города. Её знание исторических
- KKramaren22 июля 2019Экскурсия понравилась, тем более, что гиду Ирине пришлось на ходу переделывать маршрут (из-за задержки нашего самолета начало экскурсии сдвинулось на
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Фуникулер Санта-Жушта»
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