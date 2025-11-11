Побег к Атлантике - это уникальная возможность насладиться уединёнными пляжами Португалии, такими как Praia da Aguda и Praia da Adraga. Посетители увидят крайний запад Европы на мысе Рока и оценят
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Praia da Aguda
- Azenhas do Mar
- Praia da Adraga
- Praia da Ursa
- Cabo da Roca
- Praia do Guincho
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Praia da Aguda (пляж Ажуда) — уединённый уголок с дюнами и скалами, где часто прячутся крабы
- Praia das Azenhos do Mar (Азеньяш-ду-Мар) — живописная деревушка с пляжем у подножия скал
- Praia da Adraga (Адрага) — один из самых красивых пляжей Португалии с дикими пейзажами и мягким песком
- Praia da Ursa (Урса) — ещё один из диких пляжей в окрестностях Лиссабона. Попасть на него нелегко, мы полюбуемся им с высоты около 140 метров над уровнем моря
- Cabo da Roca (Мыс Рока) — крайняя западная точка Европы, где океан кажется бесконечным
- Praia do Guincho (Гиншу) — место силы для сёрферов и тех, кто любит простор и невероятные виды
Гид расскажет:
- О легенде пляжа Урса
- Съёмках фильмов о Джеймсе Бонде
- Флоре и фауне побережья Португалии
- Любимых местными жителями блюдах из морепродуктов
- И многом другом
Примерный тайминг маршрута (если экскурсия начнётся в 9 часов утра):
9:00 — выезд из Лиссабона
9:40–10:20 — Praia da Ajuda
10:40–11:20 — Azenhas do Mar
11:30–12:10 — Praia da Adraga
12:30-13:00 — Cabo da Roca
13:20-15:00 — Praia do Guincho
15:00-16:00 — возвращение в Лиссабон
Время на локациях может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes. Есть детские кресла и бустеры
- В программе не предусмотрен обед. Возьмите с собой перекус и питьевую воду
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Алексей — Организатор в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 31 туриста
Алексей — Организатор в Лиссабоне

Провёл экскурсии для 31 туриста
