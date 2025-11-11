Мои заказы

На перекрёстке культур: от берегов Лиссабона к бразильским традициям

Отдохните на пляже Кошта-да-Капарика, попробуйте традиционные блюда и узнайте легенды Кабо Эшпишел
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать Лиссабон и его окрестности.

Путешествие начинается с пересечения легендарного моста 25 апреля и посещения статуи Христа, откуда открывается захватывающий вид на город.

Далее вас ждёт
прогулка по золотому пляжу Кошта-да-Капарика и обед в традиционной португальской ташке. Потрясающие виды Кабо Эшпишел и замок Сезимбра откроют вам тайны прошлого. В завершение дня - ужин в бразильском ресторане в Сетубале. Финальный аккорд - мост Васко да Гама и закат над рекой Тежу

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Легендарные мосты Лиссабона
  • 🏖 Прогулка по золотому пляжу
  • 🏰 Исторические замки и крепости
  • 🍽 Вкуснейшая бразильская кухня
  • 🌅 Захватывающие виды на закат
Ближайшие даты:
24
ноя25
ноя26
ноя27
ноя1
дек2
дек3
дек
Время начала: 12:00

Что можно увидеть

  • Мост 25 апреля
  • Статуя Христа
  • Замок Сезимбра
  • Мост Васко да Гама

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Захватывающий старт

  • Пересечём легендарный мост 25 апреля — символ Лиссабона и один из самых длинных подвесных мостов в Европе.
  • Окажемся у подножия статуи Христа — с обзорной площадки весь Лиссабон откроется как на ладони.

Золотой пляж Кошта-да-Капарика и традиционная еда

  • Отправимся на один из самых красивых пляжей побережья — вы прогуляетесь по золотому песку, вдохнёте свежий морской воздух.
  • А после заглянем в традиционную португальскую ташку, где готовят в печи на дровах.

Первозданная мощь Кабо Эшпишел

Вы послушаете легенды, связанные с этим местом, и полюбуетесь потрясающими пейзажами — дикие утёсы, бурные волны Атлантики и… величественная тишина.
А перед тем, как продолжить путешествие, — посмотрим, где раньше гуляли динозавры.

Очаровательная Сезимбра

  • Вы побываете в старинном замке, который возвышается над городом и открывает панорамный вид на Атлантику невероятной красоты.
  • Место, хранящее тайны средневековых оборонительных боёв, расскажет вам о своей богатой истории.

Место из фильма о Джеймсе Бонде

  • Вас ждут впечатляющие виды — здесь, среди лесов и лазурных вод, снимались сцены культового фильма о Джеймсе Бонде.
  • Сделаем несколько остановок на смотровых площадках, чтобы вы могли насладиться этой красотой и почувствовать себя героем приключенческого фильма.

Гастрономическое удовольствие

  • В живописном Сетубале отправимся на душевный и колоритный ужин в бразильском ресторане.
  • Здесь вас угостят сочным мясом на гриле, свежайшими морепродуктами и экзотическими гарнирами и десертами, которые перенесут вас в саму Бразилию.

Финальный акцент

  • По пути в Лиссабон мы пересечём мост Васко да Гама — один из самых длинных и современных в Европе.
  • А виды на закат над рекой Тежу станут прекрасным финальным аккордом насыщенного дня.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном электрокаре Mercedes EQA 250+.
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет.
  • Подарим вам «Гид на 3 дня по Лиссабону» и «Foodie гид» по лучшим проверенным местным ташкам и ресторанам с Фаду.

Дополнительные расходы

  • Билет на статую Христа — €8 за чел.
  • Обед в португальской ташке — около €10–14 за чел.
  • Ужин в бразильском ресторане — около €20–25 за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда
Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно. Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце. Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова. До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!

