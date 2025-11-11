Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать Лиссабон и его окрестности.
Путешествие начинается с пересечения легендарного моста 25 апреля и посещения статуи Христа, откуда открывается захватывающий вид на город.
Далее вас ждёт
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Легендарные мосты Лиссабона
- 🏖 Прогулка по золотому пляжу
- 🏰 Исторические замки и крепости
- 🍽 Вкуснейшая бразильская кухня
- 🌅 Захватывающие виды на закат
Что можно увидеть
- Мост 25 апреля
- Статуя Христа
- Замок Сезимбра
- Мост Васко да Гама
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Захватывающий старт
- Пересечём легендарный мост 25 апреля — символ Лиссабона и один из самых длинных подвесных мостов в Европе.
- Окажемся у подножия статуи Христа — с обзорной площадки весь Лиссабон откроется как на ладони.
Золотой пляж Кошта-да-Капарика и традиционная еда
- Отправимся на один из самых красивых пляжей побережья — вы прогуляетесь по золотому песку, вдохнёте свежий морской воздух.
- А после заглянем в традиционную португальскую ташку, где готовят в печи на дровах.
Первозданная мощь Кабо Эшпишел
Вы послушаете легенды, связанные с этим местом, и полюбуетесь потрясающими пейзажами — дикие утёсы, бурные волны Атлантики и… величественная тишина.
А перед тем, как продолжить путешествие, — посмотрим, где раньше гуляли динозавры.
Очаровательная Сезимбра
- Вы побываете в старинном замке, который возвышается над городом и открывает панорамный вид на Атлантику невероятной красоты.
- Место, хранящее тайны средневековых оборонительных боёв, расскажет вам о своей богатой истории.
Место из фильма о Джеймсе Бонде
- Вас ждут впечатляющие виды — здесь, среди лесов и лазурных вод, снимались сцены культового фильма о Джеймсе Бонде.
- Сделаем несколько остановок на смотровых площадках, чтобы вы могли насладиться этой красотой и почувствовать себя героем приключенческого фильма.
Гастрономическое удовольствие
- В живописном Сетубале отправимся на душевный и колоритный ужин в бразильском ресторане.
- Здесь вас угостят сочным мясом на гриле, свежайшими морепродуктами и экзотическими гарнирами и десертами, которые перенесут вас в саму Бразилию.
Финальный акцент
- По пути в Лиссабон мы пересечём мост Васко да Гама — один из самых длинных и современных в Европе.
- А виды на закат над рекой Тежу станут прекрасным финальным аккордом насыщенного дня.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном электрокаре Mercedes EQA 250+.
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет.
- Подарим вам «Гид на 3 дня по Лиссабону» и «Foodie гид» по лучшим проверенным местным ташкам и ресторанам с Фаду.
Дополнительные расходы
- Билет на статую Христа — €8 за чел.
- Обед в португальской ташке — около €10–14 за чел.
- Ужин в бразильском ресторане — около €20–25 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда
Входит в следующие категории Лиссабона
