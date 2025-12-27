Когда в Лиссабон проникнет вечер, мы отправимся на встречу с истинным духом города. Он будет ждать нас в переулках под рыжей черепичной крышей. Или в баре с живой музыкой за бокалом чего-то прекрасного. Он может подстеречь у набережной Тежу или в парке Наций — заранее не предскажешь. Поэтому мы исследуем все излюбленные городские тропки, чтобы знакомство точно состоялось.
Описание экскурсии
Часть нашей прогулки пройдёт на автомобиле. Мы исследуем самые старые и потому наиболее колоритные районы Лиссабона:
- район Алфама с вязью запутанных улиц, россыпью цветных домиков и белоснежными церквями;
- район Байша — сердце Лиссабона, однажды стёртое страшным землетрясением, но восстановленное из руин;
- самый музыкальный район Байрру-Алту, после заката становящийся меккой ночных тусовщиков.
Пешком мы прогуляемся по исторической части Лиссабона и арт-парку Наций. Дойдём до изящного моста Васко да Гама через реку Тежу и пройдёмся по ярко освещённой набережной.
Нашу встречу с вечерним Лиссабоном мы завершим в одном из баров под аккомпанемент живой музыки и чего-нибудь аутентичного в бокале.
Организационные детали
- Дополнительные траты только на коктейли в баре. Посещение бара по желанию
- Экскурсия проходит на автомобиле на автомобиле Mercedes B 180
в понедельник в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Rossio
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1280 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. Родилась в СССР, мечтала переехать в Португалию и жить на Атлантическом океане — и осуществила свою мечту… Я безумно люблю эту страну, ее культуру и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Чудесная экскурсия с чудесным человеком! Именно о таком первом вечере в Лиссабоне я мечтала: Елена не загружала историческими фактами, архитектурными деталями, а просто рассказывала о Португалии и ее жителях, об
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Е
Спасибо Елене за душевную атмосферу, очень интересное путешествие по вечернему городу и новые знания о прекрасном Лиссабоне.
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Дорогая, прекрасная, яркая, энергичная и жизнерадостная Елена! Огромное вам спасибо за невероятную прогулку по вечернему-ночному Лиссабону❤️ Спасибо за удивительные локации, вкусную еду, невероятные и интересные историю, за всю глубину, красоту
+1
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А
В один из вечеров нашего отпуска в Лиссабоне мы пошли на вечернюю прогулку с Еленой, чтобы прочувствовать душу города и его культуру. Прогуливаясь по популярным местам и старинным узким улочкам
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Елена, мы в восторге от Лиссабона и конечно же это полностью ваша заслуга! Вы профессионал высшей марки! Ваша любовь к Лиссабону настоящая и она, мне кажется, не может оставить никого
+2
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Прекрасный гид, прогулка по вечернему Лиссабону прошла в очень дружественной и можно сказать домашней атмосфере. Елена показала места, которых нет в путеводителях, поделилась своим опытом жизни в Португалии, особенностями культуры, традиций и прекрасной аутентичной кухней. В общем полный восторг!!! Очень открытый, энергичный и жизнерадостный человек! Всем рекомендую начинать знакомство с Португалией именно с Еленой 💕
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