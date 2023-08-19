Когда в Лиссабон проникнет вечер, мы отправимся на встречу с истинным духом города. Он будет ждать нас в переулках под рыжей черепичной крышей. Или в баре с живой музыкой за бокалом чего-то прекрасного. Он может подстеречь у набережной Тежу или в парке Наций — заранее не предскажешь. Поэтому мы исследуем все излюбленные городские тропки, чтобы знакомство точно состоялось.

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Описание

Что вас ожидает

Часть нашей прогулки пройдёт на автомобиле. Мы исследуем самые старые и потому наиболее колоритные районы Лиссабона:

район Алфама с вязью запутанных улиц, россыпью цветных домиков и белоснежными церквями;

с вязью запутанных улиц, россыпью цветных домиков и белоснежными церквями; район Байша — сердце Лиссабона, однажды стёртое страшным землетрясением, но восстановленное из руин;

— сердце Лиссабона, однажды стёртое страшным землетрясением, но восстановленное из руин; самый музыкальный район Байрру-Алту, после заката становящийся меккой ночных тусовщиков.

Пешком мы прогуляемся по исторической части Лиссабона и арт-парку Наций. Дойдём до изящного моста Вашко да Гама через реку Тежу и пройдёмся по ярко освещённой набережной.

Нашу встречу с вечерним Лиссабоном мы завершим в одном из баров под аккомпанемент живой музыки и чего-нибудь аутентичного в бокале.

Организационные детали

Дополнительные траты только на коктейли в баре. Посещение бара по желанию.