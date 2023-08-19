Прогуляться по старым районам, зайти в парк Наций и найти самое важное
Когда в Лиссабон проникнет вечер, мы отправимся на встречу с истинным духом города. Он будет ждать нас в переулках под рыжей черепичной крышей. Или в баре с живой музыкой за бокалом чего-то прекрасного. Он может подстеречь у набережной Тежу или в парке Наций — заранее не предскажешь. Поэтому мы исследуем все излюбленные городские тропки, чтобы знакомство точно состоялось.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Часть нашей прогулки пройдёт на автомобиле. Мы исследуем самые старые и потому наиболее колоритные районы Лиссабона:
- район Алфама с вязью запутанных улиц, россыпью цветных домиков и белоснежными церквями;
- район Байша — сердце Лиссабона, однажды стёртое страшным землетрясением, но восстановленное из руин;
- самый музыкальный район Байрру-Алту, после заката становящийся меккой ночных тусовщиков.
Пешком мы прогуляемся по исторической части Лиссабона и арт-парку Наций. Дойдём до изящного моста Вашко да Гама через реку Тежу и пройдёмся по ярко освещённой набережной.
Нашу встречу с вечерним Лиссабоном мы завершим в одном из баров под аккомпанемент живой музыки и чего-нибудь аутентичного в бокале.
Организационные детали
Дополнительные траты только на коктейли в баре. Посещение бара по желанию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Rossio
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 706 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. Родилась в СССР, мечтала переехать в Португалию и жить на Атлантическом океане — и осуществила свою мечту… Я безумно люблю эту страну, ее культуру и живописные места, в том числе Лиссабон, где живу с 2011 года. С того времени профессионально занимаюсь туризмом и всю жизнь провожу в разъездах. Объездила всю Евразию, поэтому понимаю, что такое путешествие и как путешественник, и как гид. Провожу экскурсии в дружеском формате и с радостью отвечаю на вопросы!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
n
natalie
19 авг 2023
Лена не только хороший гид, но и отличный человек. Она подстроилась под наше расписание и смогла показать нам город за один день. Спасибо большое.
С уважением,
Семья Kaшкоровых
С уважением,
Семья Kaшкоровых
Z
Zinaida
3 авг 2023
Лена - один из лучших гидов на трипстере!!!!
Были замечательные гиды, к которым я бы вернулась, но такой клиентоориентированности мы еще не встречали никогда.
Выбрала сначала тур у другого гида - его подтвердили только на следующий день за час до начала тура)) Я сочла это неуважением и забронировала тур у Лены. Это точно была судьба)
Лена вышла на связь мгновенно после бронирования - хотя вела тур в этот момент. Уже это подкупило)
Я к была знакома с уже со многими историческими фактами и хотелось чего-то необычного. Это была очень душевная экскурсия - Лена начала её с традиционных десертов и кофе. Показала секретные местечки для самых красивых фотографий и маршруты, известные только местным.
Она так выкладывается, так вкладывает душу в работу! У меня было ощущение, что мы приехали к близкой родственнице или подруге в гости!
Ответит на любой вопрос, расскажет много полезного и интересного про город.
Мы после этого три дня вообще с Леной не расставались - купили еще два тура у неё. Считаю, что нам не просто с гидом повезло - большая удача вообще встретить такого человека на пути.
Очень добрая, порядочная, очень очень ответственная и внимательная! море энергии! С ней очень спокойно и радостно в турах.
Буду с радостью её рекомендовать и вспоминать с большой благодарностью и теплом.
Были замечательные гиды, к которым я бы вернулась, но такой клиентоориентированности мы еще не встречали никогда.
Выбрала сначала тур у другого гида - его подтвердили только на следующий день за час до начала тура)) Я сочла это неуважением и забронировала тур у Лены. Это точно была судьба)
Лена вышла на связь мгновенно после бронирования - хотя вела тур в этот момент. Уже это подкупило)
Я к была знакома с уже со многими историческими фактами и хотелось чего-то необычного. Это была очень душевная экскурсия - Лена начала её с традиционных десертов и кофе. Показала секретные местечки для самых красивых фотографий и маршруты, известные только местным.
Она так выкладывается, так вкладывает душу в работу! У меня было ощущение, что мы приехали к близкой родственнице или подруге в гости!
Ответит на любой вопрос, расскажет много полезного и интересного про город.
Мы после этого три дня вообще с Леной не расставались - купили еще два тура у неё. Считаю, что нам не просто с гидом повезло - большая удача вообще встретить такого человека на пути.
Очень добрая, порядочная, очень очень ответственная и внимательная! море энергии! С ней очень спокойно и радостно в турах.
Буду с радостью её рекомендовать и вспоминать с большой благодарностью и теплом.
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