Лиссабон, стоящий на множестве холмов, предлагает уникальные виды с мирадоров. Экскурсия познакомит с историей и современностью города. Участники узнают, где живет Криштиану Роналду, и почему одна из площадей носит необычное название. Прогулка по акведуку, кофе в сквере и посещение богемного района Байрру-Алту сделают день незабываемым. Лиссабонские трамваи и фуникулеры станут частью маршрута, а панорамы города откроются с четырёхуровневого мирадора

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Можно с детьми

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Описание экскурсии

Вы узнаете, где находится пентхаус Криштиану Роналду, почему одна из центральных площадей города называется «Крыса», как правильно заказать капучино в Португалии и множество других лиссабонских секретов.

Мы успеем:

Погулять под сводами гигантского акведука

Выпить кофе в сквере как настоящие лиссабонцы

Познакомиться с лауреатом Нобелевской премии по медицине

Посетить богемный район Байрру-Алту

Узнать, как избежать толкучки в лиссабонских трамваях

Увидеть панораму города с роскошного четырёхуровневого мирадора

Сделать фотографии на фоне самого популярного фуникулёра Лиссабона

Организационные детали

Расходы на кофе не включены в стоимость экскурсии