От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону

Рассмотреть город во всех деталях и узнать повседневные секреты его жителей

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Ответы на вопросы
Смотровая площадка по-португальски называется «мирадор». В Лиссабоне, который, как принято считать, стоит на семи холмах, мирадоров огромное количество. На самом деле и холмов гораздо больше. Так даже лучше: можно увидеть город с самых разных ракурсов. А по пути от одной площадки к другой понаблюдать за жизнью горожан.
От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону
От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону
От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону
От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону
От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону
От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону
От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону
От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону
От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону
Ближайшие даты:
30
сен
2
окт
4
окт
6
окт
7
окт
9
окт
11
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете, где находится пентхаус Криштиану Роналду, почему одна из центральных площадей города называется «Крыса», как правильно заказать капучино в Португалии и множество других лиссабонских секретов.

Мы успеем:

  • Погулять под сводами гигантского акведука
  • Выпить кофе в сквере как настоящие лиссабонцы
  • Познакомиться с лауреатом Нобелевской премии по медицине
  • Посетить богемный район Байрру-Алту
  • Узнать, как избежать толкучки в лиссабонских трамваях
  • Увидеть панораму города с роскошного четырёхуровневого мирадора
  • Сделать фотографии на фоне самого популярного фуникулёра Лиссабона

Организационные детали

Расходы на кофе не включены в стоимость экскурсии

в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в парке Эдуарда VII
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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