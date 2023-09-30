Рассмотреть город во всех деталях и узнать повседневные секреты его жителей
Смотровая площадка по-португальски называется «мирадор». В Лиссабоне, который, как принято считать, стоит на семи холмах, мирадоров огромное количество. На самом деле и холмов гораздо больше. Так даже лучше: можно увидеть город с самых разных ракурсов. А по пути от одной площадки к другой понаблюдать за жизнью горожан.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете, где находится пентхаус Криштиану Роналду, почему одна из центральных площадей города называется «Крыса», как правильно заказать капучино в Португалии и множество других лиссабонских секретов.
Мы успеем:
- Погулять под сводами гигантского акведука
- Выпить кофе в сквере как настоящие лиссабонцы
- Познакомиться с лауреатом Нобелевской премии по медицине
- Посетить богемный район Байрру-Алту
- Узнать, как избежать толкучки в лиссабонских трамваях
- Увидеть панораму города с роскошного четырёхуровневого мирадора
- Сделать фотографии на фоне самого популярного фуникулёра Лиссабона
Организационные детали
Расходы на кофе не включены в стоимость экскурсии
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в парке Эдуарда VII
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 89 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году. Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.
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