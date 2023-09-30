Смотровая площадка по-португальски называется «мирадор». В Лиссабоне, который, как принято считать, стоит на семи холмах, мирадоров огромное количество. На самом деле и холмов гораздо больше. Так даже лучше: можно увидеть город с самых разных ракурсов. А по пути от одной площадки к другой понаблюдать за жизнью горожан.

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Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете, где находится пентхаус Криштиану Роналду, почему одна из центральных площадей города называется «Крыса», как правильно заказать капучино в Португалии и множество других лиссабонских секретов.

Мы успеем:

Погулять под сводами гигантского акведука

Выпить кофе в сквере как настоящие лиссабонцы

Познакомиться с лауреатом Нобелевской премии по медицине

Посетить богемный район Байрру-Алту

Узнать, как избежать толкучки в лиссабонских трамваях

Увидеть панораму города с роскошного четырёхуровневого мирадора

Сделать фотографии на фоне самого популярного фуникулёра Лиссабона

Организационные детали

Расходы на кофе не включены в стоимость экскурсии