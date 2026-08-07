Лиссабон, стоящий на множестве холмов, предлагает уникальные виды с мирадоров. Экскурсия познакомит с историей и современностью города. Участники узнают, где живет Криштиану Роналду, и почему одна из площадей носит необычное название.
Прогулка по акведуку, кофе в сквере и посещение богемного района Байрру-Алту сделают день незабываемым.
Лиссабонские трамваи и фуникулеры станут частью маршрута, а панорамы города откроются с четырёхуровневого мирадора
Прогулка по акведуку, кофе в сквере и посещение богемного района Байрру-Алту сделают день незабываемым.
Лиссабонские трамваи и фуникулеры станут частью маршрута, а панорамы города откроются с четырёхуровневого мирадора
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные виды Лиссабона
- 🏛 Интересные исторические факты
- ☕ Кофе как у местных жителей
- 🚋 Советы по лиссабонским трамваям
- 📸 Фотографии на фоне фуникулёра
Что можно увидеть
- Акведук
- Байрру-Алту
- Площадь Крыса
- Четырёхуровневый мирадор
Описание экскурсии
Вы узнаете, где находится пентхаус Криштиану Роналду, почему одна из центральных площадей города называется «Крыса», как правильно заказать капучино в Португалии и множество других лиссабонских секретов.
Мы успеем:
- Погулять под сводами гигантского акведука
- Выпить кофе в сквере как настоящие лиссабонцы
- Познакомиться с лауреатом Нобелевской премии по медицине
- Посетить богемный район Байрру-Алту
- Узнать, как избежать толкучки в лиссабонских трамваях
- Увидеть панораму города с роскошного четырёхуровневого мирадора
- Сделать фотографии на фоне самого популярного фуникулёра Лиссабона
Организационные детали
Расходы на кофе не включены в стоимость экскурсии
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€80
|Дети до 16 лет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Эдуарда VII
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 167 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году. Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.
Входит в следующие категории Лиссабона
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