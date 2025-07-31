Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана.
На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев.
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На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев.
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Описание экскурсии
Открывая Лиссабон
Лиссабон — это город, который хранит в себе множество историй и традиций. Мы посетим три удивительных района: Алфама, Шиаду и Байша, каждый из которых обладает своим уникальным характером.
Алфама: сердце Лиссабона
Алфама — это район, который погружает в атмосферу старины. Здесь узкие улочки, яркие дома и особенный дух, который сложно описать словами. В этом районе мы увидим:
- фуникулеры и желтые трамвайчики, которые являются символами города;
- крепость святого Георгия — одна из первых резиденций португальских королей;
- старейший собор Лиссабона;
- смотровые площадки с захватывающими видами;
- церковь святого Антония;
- места, где родились знаменитые песни фаду.
Байша: контраст и динамика
Соседний район Байша ярко контрастирует с Алфамой. Здесь вы найдете:
- сеть ровных улиц, спланированных в 18 веке;
- главные площади и улицы города, полные жизни;
- оживленные артерии столицы, которые мы обязательно посетим.
Шиаду и Байрру-Алту: элегантность и стиль
Завершим нашу экскурсию в элегантном районе Шиаду и утонченном Байрру-Алту. Эти районы известны:
- модными бутиками и богемными кафе;
- театрами и ресторанами с уникальной атмосферой;
- парками, где раньше прогуливались самые известные лиссабонцы;
- одной из самых красивых церквей города.
Заключение
Эта экскурсия обещает быть насыщенной и увлекательной, идеально подходящей для любителей пеших прогулок. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя волшебство Лиссабона!
Пешеходная экскурсия в мини-группе проходит дважды в неделю. Индивидуальную экскурсию, по тому же или схожему маршруту, мы готовы провести в любой день недели.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Алфама
- Район Шиаду
- Район Байша
- Район Байрру-Алту
- Замок Св. Георгия
- Церковь св. Антония
- Кармелитский монастырь
- Церковь Карму
Что включено
- Услуги лицензированного гида
Что не входит в цену
- Аудиогид (по желанию) - €2
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Praça dos Restauradores 1250-096 Lisboa
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Пешеходная экскурсия в мини-группе проходит дважды в неделю. Индивидуальную экскурсию, по тому же или схожему маршруту, мы готовы провести в любой день недели.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, наденьте удобную обувь, комфортную одежду и не забудьте
- Солнцезащитный крем и фотоаппарат
- Для комфорта участников группы - на экскурсии могут быть предложен
- Аудиогид (в стоимость не входит)
- Аудиогид не обязателен: удобен тем, кто любит фотографировать, не
- Находиться постоянно рядом с гидом, но и не пропускать интересную
- Информацию на экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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