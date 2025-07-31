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Групповая пешеходная экскурсия по Лиссабону

Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана.

На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев.

Вы побываете в
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Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу.

Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей.

И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».

Групповая пешеходная экскурсия по Лиссабону
Групповая пешеходная экскурсия по Лиссабону
Групповая пешеходная экскурсия по Лиссабону
Ближайшие даты:
3
авг5
авг10
авг12
авг17
авг19
авг24
авг
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Открывая Лиссабон

Лиссабон — это город, который хранит в себе множество историй и традиций. Мы посетим три удивительных района: Алфама, Шиаду и Байша, каждый из которых обладает своим уникальным характером.

Алфама: сердце Лиссабона

Алфама — это район, который погружает в атмосферу старины. Здесь узкие улочки, яркие дома и особенный дух, который сложно описать словами. В этом районе мы увидим:

  • фуникулеры и желтые трамвайчики, которые являются символами города;
  • крепость святого Георгия — одна из первых резиденций португальских королей;
  • старейший собор Лиссабона;
  • смотровые площадки с захватывающими видами;
  • церковь святого Антония;
  • места, где родились знаменитые песни фаду.

Байша: контраст и динамика

Соседний район Байша ярко контрастирует с Алфамой. Здесь вы найдете:

  • сеть ровных улиц, спланированных в 18 веке;
  • главные площади и улицы города, полные жизни;
  • оживленные артерии столицы, которые мы обязательно посетим.

Шиаду и Байрру-Алту: элегантность и стиль

Завершим нашу экскурсию в элегантном районе Шиаду и утонченном Байрру-Алту. Эти районы известны:

  • модными бутиками и богемными кафе;
  • театрами и ресторанами с уникальной атмосферой;
  • парками, где раньше прогуливались самые известные лиссабонцы;
  • одной из самых красивых церквей города.

Заключение

Эта экскурсия обещает быть насыщенной и увлекательной, идеально подходящей для любителей пеших прогулок. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя волшебство Лиссабона!

Пешеходная экскурсия в мини-группе проходит дважды в неделю. Индивидуальную экскурсию, по тому же или схожему маршруту, мы готовы провести в любой день недели.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район Алфама
  • Район Шиаду
  • Район Байша
  • Район Байрру-Алту
  • Замок Св. Георгия
  • Церковь св. Антония
  • Кармелитский монастырь
  • Церковь Карму
Что включено
  • Услуги лицензированного гида
Что не входит в цену
  • Аудиогид (по желанию) - €2
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Praça dos Restauradores 1250-096 Lisboa
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Пешеходная экскурсия в мини-группе проходит дважды в неделю. Индивидуальную экскурсию, по тому же или схожему маршруту, мы готовы провести в любой день недели.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, наденьте удобную обувь, комфортную одежду и не забудьте
  • Солнцезащитный крем и фотоаппарат
  • Для комфорта участников группы - на экскурсии могут быть предложен
  • Аудиогид (в стоимость не входит)
  • Аудиогид не обязателен: удобен тем, кто любит фотографировать, не
  • Находиться постоянно рядом с гидом, но и не пропускать интересную
  • Информацию на экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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