Garin S. проводит ещё 2 экскурсии

Из парка Монсанту вам откроется, пожалуй, один из самых насыщенных и обширных видов на Лиссабон и окрестности: вы полюбуетесь туманными горами Синтры, парком дворца Келуш, монастырём Жеронимуш, Лиссабонской Ривьерой, статуей Христа и близнецом моста Золотые ворота в Сан-Франциско.

Парк Эдуарда VII встретит вас роскошным видом на главную улицу Лиссабона, цветущие бульвары, Старый город и неспешную реку Тежу.

Чтобы рассмотреть исторические кварталы Лиссабона, мы поднимемся на самую высокую смотровую площадку Старого города, мирадору Носса Сеньора ду Монте. А еще в этом потаённом уголке вы увидите крохотную капеллу, которая помнит первого короля Португалии.

Спускаясь с холма, мы сделаем остановки на мирадоре «Ворота солнца» и одной из самых популярных смотровых площадок Святой Лузии, с видом на красные черепичные крыши Алфамы и белые башенки церкви Святого Мигеля.

Проехав мимо Воровского рынка, где сегодня собираются антиквары и любители винтажа со всего света, мы проникнем в сердце Лиссабона, древнейший район Алфама. Именно здесь родился фаду - один из символов Португалии, музыкальный жанр, который говорит на языке чувств. Затем вы проедете через парадный центр города, рассматривая бывшую Королевскую площадь, архитектурную композицию которой завершает океан, и район Байша, расчерченный и выстроенный по линейке после опустошительного землетрясения 18 века. В элегантном и нарядном Шиаду вы услышите об убийце, ставшем святым, и узнаете о прошлом района, который за века своей жизни побывал пристанищем городских бедняков, центром религиозной жизни и любимым кварталом интеллектуальной элиты. А взобравшись на еще один холм, вы окажетесь в Байрру Алту - районе с самой высокой концентрацией ресторанов, баров, концертных площадок и галерей - и осмотрите окрестности на четырехуровневом мирадоре с собственным фонтаном, садом и розарием.

Лиссабон — один из самых удобных городов Европы, но и здесь летом бывает жарковато, а взбираться на семь крутых лиссабонских холмов трудно даже самым выносливым путешественникам. Эта авто-прогулка поможет вам не только прочувствовать дух исторических районов Алфама, Байша, Шиаду и Байрру Алту, но и подняться на самые интересные смотровые площадки Лиссабона. За несколько часов вы успеете рассмотреть город 🏙️ с лучших ракурсов, узнаете об исторических особенностях старых кварталов, погрузитесь в кульЛенивыйTrip - это прекрасная возможность познакомиться с Лиссабоном путешественникам, ограниченным во времени или предпочитающим автомобильный комфорт утомительным пешеходным экскурсиям. За 3 часа вы успеете рассмотреть город с лучших ракурсов, узнать об исторических особенностях старых кварталов, сфотографироваться на фоне главных достопримечательностей 🏛️ португальской столицы ⭐️ проходит через лучшие обзорные площадки Лиссабона: