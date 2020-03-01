Обзорные экскурсии в Лиссабоне

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Жизнь старого Лиссабона

Погрузиться в насыщенную историю города, осмотреть районы Байша и Алфама и полюбить Португалию

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
На экскурсии вы познакомитесь с великолепным Лиссабоном — он прекрасен в любое время года.

Вы увидите известные места и уголки старого города, скрытые от туристов, услышите сюжеты из его прошлого и настоящего.

Я открою вам самые красивые смотровые площадки и поделюсь тем, о чем не напишут в путеводителе.
95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Россио
Забронировать экскурсию
Жизнь старого Лиссабона
Жизнь старого Лиссабона

Что вас ожидает

Церкви с сюрпризом
На фуникулере мы поднимемся к смотровой площадке: вам откроется вид на холмы Лиссабона, и вы за один раз окинете взглядом панораму города. Мы посетим старинную церковь святого Доминика — я расскажу о событиях, с ней связанных: о гонениях на евреев, поворотном в истории Лиссабона землетрясении и пожаре. А церковь святого Роха удивит своим убранством: 8 капелл искусно украшены сусальным золотом, резьбой по дереву и изразцами.

Яркая Байша
После отправимся на прогулку по улочкам Байши: дома в этом районе сейсмически устойчивы. Я поведаю о стиле помбалино, в котором выполнены эти постройки, о маркизе Помбала и о необычной португальской брусчатке «калсада».
Оказавшись на площади Шиаду, вы полюбуетесь лиссабонским модерном. Прогуливаясь вдоль уютных магазинов и кафе, услышите о гастрономической культуре португальцев. Я расскажу о «скандинавских» корнях бакальяу (соленой трески) и о том, почему все пестрит желтым в местных кондитерских.

Хроники Алфамы
По фотогеничной руа Аугушта — центральной улице Лиссабона — мы дойдем до старинного района Алфама. Вы осмотрите его улочки на обзорной площадке «Порт солнца», а потом отправитесь бродить по этому лабиринту. Услышите о песнях фаду, о коренных жителях и их традициях, о необычных праздниках жарким летом. На набережной увидите мост 25-го апреля и узнаете о «Революции гвоздик», а в завершение прогулки полюбуетесь роскошной Триумфальной аркой.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь.
  • По желанию дополнительно оплачивается билет на фуникулер: 3.8 евро/чел. туда-обратно, или 7 евро/чел. — проездной на 24 часа. Также мы можем подняться пешком.
Жизнь старого Лиссабона
Жизнь старого Лиссабона
Жизнь старого Лиссабона
Жизнь старого Лиссабона
Жизнь старого Лиссабона
Жизнь старого Лиссабона
Жизнь старого Лиссабона
Жизнь старого Лиссабона
Жизнь старого Лиссабона
Жизнь старого Лиссабона
Жизнь старого Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Россио.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Добрый день, меня зовут Елена, я официально зарегистрированный русскоговорящий гид в Лиссабоне, живу в этом прекрасном городе более 10 лет. Я очень люблю Португалию, а Лиссабон в особенности. Португалия богата историей и многовековыми тайнами, и я с удовольствием расскажу вам о приданиях и легендах и помогу познать эту древнюю страну Европы.
Напишите мне

Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Такой разный ЛиссабонТакой разный ЛиссабонТакой разный Лиссабон
12 за человека
3.5 часа
289 отзывов
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
Прогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
160 отзывов
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
Предупреждаем: прогулка не оставит шансов не влюбиться в Лиссабон! Украшенные плиткой азулежу дома Алфамы и Моурарии, старинные площади Байши и виды Грасы — вы исследуете самые аутентичные кварталы. Полюбуетесь панорамами и удивитесь сочетанию традиционного стиля и современных граффити, ароматов сардин и выпечки. С рассказами о менталитете португальцев и полезными советами эти три часа станут запоминающейся первой встречей с Лиссабоном.
Знакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-туке
84 за экскурсию
2 часа
66 отзывов
Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках
Взбираться на семь крутых холмов Лиссабона трудно даже выносливым — куда лучше неспешно прокатиться по ним на тук-туке! Приготовьтесь погрузиться в культурную среду Португалии среди стройных фасадов Байши и самобытных переулков Моурарии, увидеть волшебные панорамы Алфамы и проникнуться контрастами города.
Ежедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по Лиссабону
20 за человека
2 часа
285 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места. Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
Лиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердце
77 за экскурсию
2.5 часа
188 отзывов
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с левой части города — районов Байша, Алфама, Моурария и Граса, по которым я зову вас прогуляться. Именно здесь вы почувствуете особый контраст между прошлыми эпохами города и современным укладом его жизни. Проникнете в историю фаду, услышите местные легенды, узнаете о блошиных рынках и модных кафешках. Лиссабон — это город постоянных открытий, и я буду счастлива влюбить в него вас!
Первые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в Лиссабоне
От 65 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Познакомиться с историей многоликого города на улицах блистательной Байши и старинной Алфамы
На этой прогулке вы погрузитесь в гущу исторических событий Лиссабона, исследуете многолюдные улицы Байши и извилистые переулочки Алфамы. Насладитесь волнующими панорамами города и чашечкой кофе с паштейш-де-ната. А главное, не только узнаете столицу Португалии — но и почувствуете её!

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе