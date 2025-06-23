Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, узнайте его тайны и насладитесь видами с лучших смотровых площадок
На индивидуальной экскурсии по Лиссабону вы увидите его знаменитые и скрытые уголки.
Взгляните на город с высоты смотровых площадок, узнайте о событиях, связанных с церковью святого Доминика, и удивитесь убранству церкви читать дальшеуменьшить
святого Роха.
Прогуляйтесь по улочкам Байши, полюбуйтесь лиссабонским модерном на площади Шиаду и узнайте о гастрономической культуре португальцев. В старинном районе Алфама услышите о песнях фаду и традициях коренных жителей. Завершите прогулку у моста 25-го апреля и Триумфальной арки. Экскурсия пешеходная, выбирайте удобную обувь. По желанию можно дополнительно оплатить билет на фуникулер или подняться пешком
На фуникулере мы поднимемся к смотровой площадке: вам откроется вид на холмы Лиссабона, и вы за один раз окинете взглядом панораму города. Мы посетим старинную церковь святого Доминика — я расскажу о событиях, с ней связанных: о гонениях на евреев, поворотном в истории Лиссабона землетрясении и пожаре. А церковь святого Роха удивит своим убранством: 8 капелл искусно украшены сусальным золотом, резьбой по дереву и изразцами.
Яркая Байша
После отправимся на прогулку по улочкам Байши: дома в этом районе сейсмически устойчивы. Я поведаю о стиле помбалино, в котором выполнены эти постройки, о маркизе Помбала и о необычной португальской брусчатке «калсада». Оказавшись на площади Шиаду, вы полюбуетесь лиссабонским модерном. Прогуливаясь вдоль уютных магазинов и кафе, услышите о гастрономической культуре португальцев. Я расскажу о «скандинавских» корнях бакальяу (соленой трески) и о том, почему все пестрит желтым в местных кондитерских.
Хроники Алфамы
По фотогеничной руа Аугушта — центральной улице Лиссабона — мы дойдем до старинного района Алфама. Вы осмотрите его улочки на обзорной площадке «Порт солнца», а потом отправитесь бродить по этому лабиринту. Услышите о песнях фаду, о коренных жителях и их традициях, о необычных праздниках жарким летом. На набережной увидите мост 25-го апреля и узнаете о «Революции гвоздик», а в завершение прогулки полюбуетесь роскошной Триумфальной аркой.
По желанию дополнительно оплачивается билет на фуникулер: 3.8 евро/чел. туда-обратно, или 7 евро/чел. — проездной на 24 часа. Также мы можем подняться пешком.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Россио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Добрый день, меня зовут Елена, я официально зарегистрированный русскоговорящий гид в Лиссабоне, живу в этом прекрасном городе более 10 лет. Я очень люблю Португалию, а Лиссабон в особенности. Португалия богата историей и многовековыми тайнами, и я с удовольствием расскажу вам о приданиях и легендах и помогу познать эту древнюю страну Европы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Андрей
Абсолютно идеально постоянная экскурсия, после которой вы уже не заблудитесь в хитросплетении лиссабонских улиц и целых кварталов, а множество рассказанных Еленой интересных историй и баек можно вспоминать и пересказывать очень долго, рассматривая и показывая друзьям прекрасные фотографии.
Вам был полезен этот отзыв?
Константин
Отличная экскурсия. Елена отлично знает историю Португалии и доносит материал интересно и увлекательно. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую эту экскурсию всем кто хочет узнать Лиссабон лучше