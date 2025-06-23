Обзорные экскурсии в Лиссабоне

На индивидуальной экскурсии по Лиссабону вы увидите его знаменитые и скрытые уголки.Взгляните на город с высоты смотровых площадок, узнайте о событиях, связанных с церковью святого Доминика, и удивитесь убранству церкви

святого Роха. Прогуляйтесь по улочкам Байши, полюбуйтесь лиссабонским модерном на площади Шиаду и узнайте о гастрономической культуре португальцев. В старинном районе Алфама услышите о песнях фаду и традициях коренных жителей. Завершите прогулку у моста 25-го апреля и Триумфальной арки. Экскурсия пешеходная, выбирайте удобную обувь. По желанию можно дополнительно оплатить билет на фуникулер или подняться пешком

Описание экскурсии

Церкви с сюрпризом

На фуникулере мы поднимемся к смотровой площадке: вам откроется вид на холмы Лиссабона, и вы за один раз окинете взглядом панораму города. Мы посетим старинную церковь святого Доминика — я расскажу о событиях, с ней связанных: о гонениях на евреев, поворотном в истории Лиссабона землетрясении и пожаре. А церковь святого Роха удивит своим убранством: 8 капелл искусно украшены сусальным золотом, резьбой по дереву и изразцами.

Яркая Байша

После отправимся на прогулку по улочкам Байши: дома в этом районе сейсмически устойчивы. Я поведаю о стиле помбалино, в котором выполнены эти постройки, о маркизе Помбала и о необычной португальской брусчатке «калсада».

Оказавшись на площади Шиаду, вы полюбуетесь лиссабонским модерном. Прогуливаясь вдоль уютных магазинов и кафе, услышите о гастрономической культуре португальцев. Я расскажу о «скандинавских» корнях бакальяу (соленой трески) и о том, почему все пестрит желтым в местных кондитерских.

Хроники Алфамы

По фотогеничной руа Аугушта — центральной улице Лиссабона — мы дойдем до старинного района Алфама. Вы осмотрите его улочки на обзорной площадке «Порт солнца», а потом отправитесь бродить по этому лабиринту. Услышите о песнях фаду, о коренных жителях и их традициях, о необычных праздниках жарким летом. На набережной увидите мост 25-го апреля и узнаете о «Революции гвоздик», а в завершение прогулки полюбуетесь роскошной Триумфальной аркой.

Организационные детали