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20%
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка с историком «Что такое Лиссабон»
Погрузитесь в историю Лиссабона с опытным гидом, откройте для себя культурные и исторические сокровища столицы Португалии
Начало: На площади Фигейра
Сегодня в 15:00
9 июл в 10:00
€32
€40 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Рыцари, вера и стихия: из Лиссабона вглубь Португалии
Увидеть средневековые замки, посетить знаковые монастыри и полюбоваться волнами Назаре
Начало: По договорённости с организатором
€550 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны Томара и ордена тамплиеров
Откройте для себя тайны ордена тамплиеров в Томаре. Прогулка по средневековому городу, посещение Конвенту-де-Кришту и многое другое ждёт вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1000 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аася8 июня 2025Спасибо ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Конвенту-де-Кришту»
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