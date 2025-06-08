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Конвенту-де-Кришту – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Конвенту-де-Кришту» в Лиссабоне на русском языке, цены от €32, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Прогулка с историком «Что такое Лиссабон»
Пешая
3 часа
-
20%
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка с историком «Что такое Лиссабон»
Погрузитесь в историю Лиссабона с опытным гидом, откройте для себя культурные и исторические сокровища столицы Португалии
Начало: На площади Фигейра
Сегодня в 15:00
9 июл в 10:00
€32€40 за человека
Рыцари, вера и стихия: из Лиссабона вглубь Португалии
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Рыцари, вера и стихия: из Лиссабона вглубь Португалии
Увидеть средневековые замки, посетить знаковые монастыри и полюбоваться волнами Назаре
Начало: По договорённости с организатором
€550 за всё до 7 чел.
Томар: секреты ордена тамплиеров
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны Томара и ордена тамплиеров
Откройте для себя тайны ордена тамплиеров в Томаре. Прогулка по средневековому городу, посещение Конвенту-де-Кришту и многое другое ждёт вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Конвенту-де-Кришту»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка с историком «Что такое Лиссабон»
  2. Рыцари, вера и стихия: из Лиссабона вглубь Португалии
  3. Томар: секреты ордена тамплиеров
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
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  5. Район Алфама
  6. Набережная
  7. Район Байша
  8. Памятник первооткрывателям
  9. Площадь Россио
  10. Статуя Христа
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Конвенту-де-Кришту" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 1000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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