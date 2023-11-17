Узнать подробности рокового дня в истории Португалии и раскрыть его значение в мини-группе
1 ноября 1755 года выдалось тёплым и солнечным. Это был большой христианский праздник — День всех святых. Люди спешили на утреннюю мессу. Вдруг город начали сотрясать подземные толчки. Они разрушили церкви и дома, похоронив под обломками десятки тысяч человек.
Что было дальше и что если бы этой катастрофы не произошло — обо всём этом мы поговорим на экскурсии.
Что было дальше и что если бы этой катастрофы не произошло — обо всём этом мы поговорим на экскурсии.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы пройдёте по воображаемому средневековому Лиссабону и представите историю без землетрясения. Познакомитесь с печальными свидетелями этой трагедии — монастырем Карму и церковью Непорочного зачатия. А также узнаете:
- Каким Лиссабон был до Великого землетрясения
- Каковы были последствия катастрофы и как сложились судьбы выживших
- Как Лиссабон восстал из пепла подобно птице Феникс
- В чём заключался план реконструкции города после трагедии и кто его придумал
- Как появился архитектурный стиль «помбал» и каковы его особенности
- Как связаны Лиссабонское землетрясение и Великая Французская революция
- Как землетрясение изменило представления людей о мире
Кроме того, я расскажу, как отреагировали на Лиссабонское землетрясение Вольтер и Кант, как появилась сейсмология и другие интересные факты.
Организационные детали
На экскурсию можно брать детей 12+
во вторник, среду и четверг в 15:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Praça do Comércio
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду и четверг в 15:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 642 туристов
Меня зовут Елена, я русскоязычный гид в Португалии. Живу в этой замечательной стране уже 18 лет и все больше и больше влюбляюсь в нее. С вами я буду делиться этой любовью, а также интересными фактами из истории и современной жизни Португалии. Я провожу экскурсии по всем основным направлениям центральной Португалии. Прежде всего, это Лиссабон, Синтра, полуостров Сетубал, а также города Назаре, Обидуш, Фатима, Томар, Баталья и Алкобаса. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Расскажу о характере португальцев, о местной кухне и винах. Помогу организовать фотосессию с русскоязычным фотографом на берегу океана, в любом городе или красивом в замке.
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Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Площадь Коммерции
Популярные места
Монастырь Кармелитов
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