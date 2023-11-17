1 ноября 1755 года выдалось тёплым и солнечным. Это был большой христианский праздник — День всех святых. Люди спешили на утреннюю мессу. Вдруг город начали сотрясать подземные толчки. Они разрушили церкви и дома, похоронив под обломками десятки тысяч человек. Что было дальше и что если бы этой катастрофы не произошло — обо всём этом мы поговорим на экскурсии.

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Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте по воображаемому средневековому Лиссабону и представите историю без землетрясения. Познакомитесь с печальными свидетелями этой трагедии — монастырем Карму и церковью Непорочного зачатия. А также узнаете:

Каким Лиссабон был до Великого землетрясения

Каковы были последствия катастрофы и как сложились судьбы выживших

Как Лиссабон восстал из пепла подобно птице Феникс

В чём заключался план реконструкции города после трагедии и кто его придумал

Как появился архитектурный стиль «помбал» и каковы его особенности

Как связаны Лиссабонское землетрясение и Великая Французская революция

Как землетрясение изменило представления людей о мире

Кроме того, я расскажу, как отреагировали на Лиссабонское землетрясение Вольтер и Кант, как появилась сейсмология и другие интересные факты.

Организационные детали

На экскурсию можно брать детей 12+