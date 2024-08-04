В Виктор Спасибо. Было круто и быстрее чем шагали бы сами, да и общение всегда интереснее, нежели бегать и узнавать все самому.

M Maria Спасибо за классный день! Очень люблю исторические туры и сегодня мне повезло попасть на экскурсию по Лиссабону. Даже после 2х лет жизни тут столько фактов меня удивили!

A Alina Я побывала на прекрасной экскурсии от Дениса и это было прекрасно, не напряжено и не заумно. Малочисленная группа, интересные факты, красивые места. Так ещё и бонусом гайд по самым вкусным местам Португалии.

O Oksana Спасибо вам большое! Было очень круто! Влюбили в Лиссабон ещё раз!

А Анна Спасибо большое огромное, Денис:) было очень интересно, мы до сих пор обсуждаем услышанное и планируем вернуться в некоторые места. Будем следить в ожидании новой программы

L Lili Хотела бы поблагодарить за экскурсию, за очень интересные истории) Отрада для души и теле – два в одном. Будем ждать новых прогулок)

O Olga Была на экскурсии с родителями. Все очень понравилось нам! Мужа уже провела по маршруту в выходные и постаралась пересказать, что узнала на экскурсии!

E Ekaterina Очень все понравилось, об очень много узнали. Ждем экскурсии с новой тематикой от вас. Спасибо!

D Demitriy Спасибо вам за интересную прогулку! Очень интересный и новый для меня формат: сбалансированный микс архитектуры, истории, религии и культуры.

Д Диана

Мне всегда очень интересно узнавать что-то об истории читать дальше мест, об исторических фигурах, но часто это бывает сложно усваивать и запоминать. В этот раз было наоборот: все было очень понятно, плотная связь рассказа и локаций, факты запоминающиеся и яркие, дома под впечатлением уже поделилась чем-то с 5 родными) И отдельное спасибо, что без подъемов в горки. Денис, хочу еще раз поблагодарить за замечательную экскурсию. Маршрут, локации, исторические и культурные факты — вы нашли идеальное сочетание для знакомства с городом.Мне всегда очень интересно узнавать что-то об истории

M Masha Были на экскурсии по Лиссабону! Мне нравится не просто смотреть глазами, но и изучать историю, культуру места, в котором нахожусь. Потрясающий историк нам попался, очень рекомендую Дениса тем, кто собирается однажды сюда. Чувствуется, что человек любит свое дело. Все 3 часа слушали, как завороженные!