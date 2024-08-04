Приглашаю вас на прогулку по истории Лиссабона.
Вы узнаете почему лиссабонские мореплаватели стали первооткрывателями, а Лиссабон – самой богатой столицей Европы. Как Португалия и Испания поделили мир, и какие жуткие секреты скрывала столица великой империи.
Вы узнаете почему лиссабонские мореплаватели стали первооткрывателями, а Лиссабон – самой богатой столицей Европы. Как Португалия и Испания поделили мир, и какие жуткие секреты скрывала столица великой империи.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 16:00
Описание экскурсииИсторическая групповая прогулка, во время которой мы обсудим серьезные, забавные, грустные и смешные факты из истории Португалии и ее столицы с перерывом на самые вкусные паштели и круассаны в портвейне. Мы обсудим:
- Почему португальские мореплаватели решились уплыть в неизвестном направлении, и что из этого вышло.
- Визиты четырех всадников апокалипсиса в Лиссабон.
- Отношения с Испанией, влияние Англии.
- Кем на самом деле был любимец лиссабонцев Святой Антоний.
- Как Лиссабон перестал быть убежищем для евреев и стал страшной ловушкой.
- Диктатуру и текущие политические настроения португальцев. Вы также узнаете, каким влиятельным был город и какие темные секреты спрятаны под яркой оберткой. Вы научитесь замечать арабское и азиатское влиянии на культуру Португалии и португальское влияние на весь мир. Окунетесь в колоритный быт современных жителей старейших районов Лиссабона, посетите исторические магазинчики и сделаете первые шаги к пониманию местной кухни. Маршрут На пути мы увидим и обсудим историю самых знаковых достопримечательностей Лиссабона: 1. Памятник королю Жуану I 2. Церковь Сао Домингес 3. Вокзал Росиу 4. Замок Св. Георгия 5. Лифт Санта Хуста 6. Кармелитский монастырь 7. Мост 25 апреля 8. Кришту Рей 9. Покровители Лиссабона 10. Римский театр 1 века н. э. 11. Еврейский квартал 12. Собор Лиссабона И многое другое А после прогулки вы получите подарок: список must visit мест в Лиссабоне от локала. Важная информация: Эта экскурсия подойдет увлеченным историей путешественникам, которые любят не просто сфотографировать достопримечательности, а по-настоящему узнать новое место.
Ежедневно в 11.00 и 16.00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|€40
|Детский билет (до 10 лет)
|€15
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гуляем по сердцу Лиссабона
- Районам: Байша, Мурария и Алфама
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы, Покупки в лавках, Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Фигейра, Возле памятника
Завершение: Площадь Коммерции
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11.00 и 16.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
4 авг 2024
Спасибо. Было круто и быстрее чем шагали бы сами, да и общение всегда интереснее, нежели бегать и узнавать все самому.
M
Maria
3 авг 2024
Спасибо за классный день! Очень люблю исторические туры и сегодня мне повезло попасть на экскурсию по Лиссабону. Даже после 2х лет жизни тут столько фактов меня удивили!
A
Alina
31 июл 2024
Я побывала на прекрасной экскурсии от Дениса и это было прекрасно, не напряжено и не заумно. Малочисленная группа, интересные факты, красивые места. Так ещё и бонусом гайд по самым вкусным местам Португалии.
O
Oksana
23 июл 2024
Спасибо вам большое! Было очень круто! Влюбили в Лиссабон ещё раз!
А
Анна
8 июл 2024
Спасибо большое огромное, Денис:) было очень интересно, мы до сих пор обсуждаем услышанное и планируем вернуться в некоторые места. Будем следить в ожидании новой программы
L
Lili
3 июл 2024
Хотела бы поблагодарить за экскурсию, за очень интересные истории) Отрада для души и теле – два в одном. Будем ждать новых прогулок)
O
Olga
27 июн 2024
Была на экскурсии с родителями. Все очень понравилось нам! Мужа уже провела по маршруту в выходные и постаралась пересказать, что узнала на экскурсии!
E
Ekaterina
6 июн 2024
Очень все понравилось, об очень много узнали. Ждем экскурсии с новой тематикой от вас. Спасибо!
D
Demitriy
2 июн 2024
Спасибо вам за интересную прогулку! Очень интересный и новый для меня формат: сбалансированный микс архитектуры, истории, религии и культуры.
Д
Диана
12 мая 2024
Денис, хочу еще раз поблагодарить за замечательную экскурсию. Маршрут, локации, исторические и культурные факты — вы нашли идеальное сочетание для знакомства с городом.
Мне всегда очень интересно узнавать что-то об истории
Мне всегда очень интересно узнавать что-то об истории
M
Masha
30 апр 2024
Были на экскурсии по Лиссабону! Мне нравится не просто смотреть глазами, но и изучать историю, культуру места, в котором нахожусь. Потрясающий историк нам попался, очень рекомендую Дениса тем, кто собирается однажды сюда. Чувствуется, что человек любит свое дело. Все 3 часа слушали, как завороженные!
С
София
18 апр 2024
Мы ездили с гидом на экскурсию до Мыса Рока, и особенно тело вспоминаем нашу вчерашнюю экскурсию, а также Вашу Интеллигентность и сдержанность:)
Входит в следующие категории Лиссабона
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