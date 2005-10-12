6 отзывов оставили туристы

По главным достопримечательностям

В элегантном районе Байша, мы прогуляемся по основным площадям этого города:

Площадь Реставраторов

Площадь Россио

Площадь Коммерции.

Здесь вы узнаете интересные легенды об основания города, я расскажу вам историю 📖 о восстановлении монархии и о разрушительном землетрясении 1755 года. Вы увидите памятники португальским королям и простым работягам, узнаете о страшном еврейском погроме и о кострах инквизиции.

Затем мы отправимся в один из старейших районов города — Алфама, где до сих пор сохранились следы мавританского владычества, а в маленьких ресторанчиках и ташках, как и раньше, исполняется задушевное и трогательное португальское Фаду. Именно в этом районе Лиссабона в 12 веке родился любимец португальцев — Святой Антонио Падуанский, который прославился своими проповедями и чудесами.

Посетив Кафедральный собор, который больше похож на защитное укрепление, вы услышите историю основания этого храма и легенду о двух чёрных воронах.

История Лиссабона и лучшие смотровые площадки

Прогуливаясь, по извилистым улочкам Алфамы вы узнаете историю завоевания Лиссабона первым португальским королём и предание о славном рыцаре, в честь которого назвали одну из площадей.

Со смотровых площадок Санта Лузия и Порташ-ду-Сол мы будем любоваться изумительными видами города и попытаемся разгадать секрет уникального явления именуемого «Свет Лиссабона».

Спустившись по крутым ступенькам Алфамы к набережной, мы заглянем в бывшую древнеримскую «фабрику» по производству античного рыбного соуса, пользовавшегося огромным спросом во всей Римской империи. Во время этой экскурсии 🧭 у вас будет возможность попробовать традиционные португальские сладости, крокеты из трески и насладиться вкусом вишнёвого ликёра — жинжи.

Этот маршрут поможет вам по-настоящему прочувствовать атмосферу португальской столицы ⭐️, а мой рассказ об истории города, местных традициях и современной жизни горожан, сделает эту прогулку 👣 поистине незабываемой.