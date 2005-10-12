6 отзывов оставили туристы

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Мифы и легенды Лиссабона

5
6 отзывов
Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
Большая прогулка 👣 по историческим районам Лиссабона, на которой вы с головой погрузитесь в жизнь и тайны одного из древнейших городов мира.

Вы увидите квартал Байша с главными столичными площадями и элегантными памятниками архитектуры.

Побываете в районе Алфама, который уцелел после разрушительного землетрясения 1755 года.

Здесь сохранилась историческая атмосфера узких улиц и бесконечных лестниц, а из окон можно услышать протяжные песни фаду.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €90 за экскурсию

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Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона
По главным достопримечательностям

В элегантном районе Байша, мы прогуляемся по основным площадям этого города:

  • Площадь Реставраторов
  • Площадь Россио
  • Площадь Коммерции.
  • Здесь вы узнаете интересные легенды об основания города, я расскажу вам историю 📖 о восстановлении монархии и о разрушительном землетрясении 1755 года. Вы увидите памятники португальским королям и простым работягам, узнаете о страшном еврейском погроме и о кострах инквизиции.
  • Затем мы отправимся в один из старейших районов города — Алфама, где до сих пор сохранились следы мавританского владычества, а в маленьких ресторанчиках и ташках, как и раньше, исполняется задушевное и трогательное португальское Фаду. Именно в этом районе Лиссабона в 12 веке родился любимец португальцев — Святой Антонио Падуанский, который прославился своими проповедями и чудесами.
  • Посетив Кафедральный собор, который больше похож на защитное укрепление, вы услышите историю основания этого храма и легенду о двух чёрных воронах.
История Лиссабона и лучшие смотровые площадки
Прогуливаясь, по извилистым улочкам Алфамы вы узнаете историю завоевания Лиссабона первым португальским королём и предание о славном рыцаре, в честь которого назвали одну из площадей.
Со смотровых площадок Санта Лузия и Порташ-ду-Сол мы будем любоваться изумительными видами города и попытаемся разгадать секрет уникального явления именуемого «Свет Лиссабона».
Спустившись по крутым ступенькам Алфамы к набережной, мы заглянем в бывшую древнеримскую «фабрику» по производству античного рыбного соуса, пользовавшегося огромным спросом во всей Римской империи. Во время этой экскурсии 🧭 у вас будет возможность попробовать традиционные португальские сладости, крокеты из трески и насладиться вкусом вишнёвого ликёра — жинжи.
Этот маршрут поможет вам по-настоящему прочувствовать атмосферу португальской столицы ⭐️, а мой рассказ об истории города, местных традициях и современной жизни горожан, сделает эту прогулку 👣 поистине незабываемой.
Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Входные билеты
Начало
🚩 Площадь Реставраторов
Место завершения
🏁 Площадь Коммерции
Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Oльга Г.
Oльга Г.
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6 отзывов оставили туристы

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