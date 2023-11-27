Погулять по вечернему праздничному городу и прикоснуться к местным уютным традициями
В конце ноября Лиссабон превращается в настоящую сказку.
Приглашаю насладиться ей вместе! Мы погуляем по украшенным улицам, посетим рождественские ярмарки на площадях и понаблюдаем за работой мастеров, изготавливающих праздничные поделки в режиме реального времени. Я поделюсь местными рождественскими историями и традициями.
Приглашаю насладиться ей вместе! Мы погуляем по украшенным улицам, посетим рождественские ярмарки на площадях и понаблюдаем за работой мастеров, изготавливающих праздничные поделки в режиме реального времени. Я поделюсь местными рождественскими историями и традициями.
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Описание
Что вас ожидает
Мы погуляем по районам Шиаду, Байрру-Алту и Байша. Посетим 5 украшенных площадей и посмотрим на праздничный город с высоты. Пройдём по главному проспекту и заглянем в секретные места. Я расскажу, как празднуют Рождество и Новый Год в Лиссабоне. Вы узнаете:
- Как петух причастен к Рождеству в Португалии
- Кто такой Святой Николай и при чем тут Санта-Клаус
- Какой цветок стал символом португальского Рождества
- Какое традиционное рождественское блюдо готовят в западной столице
- Что португальцы съедают за 12 секунд до наступления Нового Года
А еще по желанию вы сможете выпить глинтвейн или горячий шоколад. А также попробовать рождественские традиционные сладости, которые продаются только в это время.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Praça Luís de Camões
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Лиссабоне
Привет! Меня зовут Светлана. Объездив 36 стран, я выбрала Португалию, ставшую мне родной. Живу в Лиссабоне, где счастлива каждый день. Раньше даже не представляла, что такое возможно. Я очень люблю показывать гостям эту прекрасную страну. Чего здесь только нет: завораживающие замки, интересная история королевских династий, притягательная сила океана, очаровательные закаты, вкуснейшая еда, ароматы свежесваренного кофе, великолепные десерты, много солнца и тропических фруктов. С радостью открою вам интересные и необычные места Лиссабона. Поделюсь традициями, ценностями и образом жизни португальцев. В свои экскурсии я вложила большую любовь к стране — уверена, вам понравится!
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