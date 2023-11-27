В конце ноября Лиссабон превращается в настоящую сказку. Приглашаю насладиться ей вместе! Мы погуляем по украшенным улицам, посетим рождественские ярмарки на площадях и понаблюдаем за работой мастеров, изготавливающих праздничные поделки в режиме реального времени. Я поделюсь местными рождественскими историями и традициями.

Описание

Что вас ожидает

Мы погуляем по районам Шиаду, Байрру-Алту и Байша. Посетим 5 украшенных площадей и посмотрим на праздничный город с высоты. Пройдём по главному проспекту и заглянем в секретные места. Я расскажу, как празднуют Рождество и Новый Год в Лиссабоне. Вы узнаете:

Как петух причастен к Рождеству в Португалии

Кто такой Святой Николай и при чем тут Санта-Клаус

Какой цветок стал символом португальского Рождества

Какое традиционное рождественское блюдо готовят в западной столице

Что португальцы съедают за 12 секунд до наступления Нового Года

А еще по желанию вы сможете выпить глинтвейн или горячий шоколад. А также попробовать рождественские традиционные сладости, которые продаются только в это время.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.