Рождественская сказка Лиссабона

Индивидуальная экскурсия в Лиссабоне

Погулять по вечернему праздничному городу и прикоснуться к местным уютным традициями

В конце ноября Лиссабон превращается в настоящую сказку.

Приглашаю насладиться ей вместе! Мы погуляем по украшенным улицам, посетим рождественские ярмарки на площадях и понаблюдаем за работой мастеров, изготавливающих праздничные поделки в режиме реального времени. Я поделюсь местными рождественскими историями и традициями.
Рождественская сказка Лиссабона
Рождественская сказка Лиссабона
Рождественская сказка Лиссабона
Рождественская сказка Лиссабона
Рождественская сказка Лиссабона
Рождественская сказка Лиссабона
Рождественская сказка Лиссабона
Рождественская сказка Лиссабона
Рождественская сказка Лиссабона
Ближайшие даты:
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
4
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Мы погуляем по районам Шиаду, Байрру-Алту и Байша. Посетим 5 украшенных площадей и посмотрим на праздничный город с высоты. Пройдём по главному проспекту и заглянем в секретные места. Я расскажу, как празднуют Рождество и Новый Год в Лиссабоне. Вы узнаете:

  • Как петух причастен к Рождеству в Португалии
  • Кто такой Святой Николай и при чем тут Санта-Клаус
  • Какой цветок стал символом португальского Рождества
  • Какое традиционное рождественское блюдо готовят в западной столице
  • Что португальцы съедают за 12 секунд до наступления Нового Года

А еще по желанию вы сможете выпить глинтвейн или горячий шоколад. А также попробовать рождественские традиционные сладости, которые продаются только в это время.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Praça Luís de Camões
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеПочувствовать себя местнымНовый год и РождествоВечерниеЗимние

Похожие туры из Лиссабона

Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Познакомиться с одним из самых атмосферных курортов Лиссабонской Ривьеры
рядом с ж/д станцией Кашкайш
2 дек
9 дек
16 дек
23 дек
45 за человека
Тайны масонов Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
19 отзывов
Тайны масонов Лиссабона
Расшифровать послания самого загадочного ордена мира на авторской прогулке по историческому центру
Базилика да Эштрела
Завтра
29 ноя
30 ноя
1 дек
55 за человека
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
250 отзывов
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
на Площади Россиу
1 дек
2 дек
3 дек
16 дек
100 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ