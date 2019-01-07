5 отзывов оставили туристы

Программа

Байша, Шиаду, Байру Алту — сюда, в центр города, устремляются лиссабонцы в поиске самых лучших и необычных новогодних подарков, ведь здесь вы найдете все, что угодно: от традиционных португальских сувениров до новомодных аксессуаров современных португальских дизайнеров. Здесь стоит главная лиссабонская ёлка, улицы освещают новогодние огни, а храмы и площади украшают рождественские вертепы.

Мы заглянем в кофейни, где можно попробовать новогодние сладости, которые пекут только в это время года, и выпить 🍹 чашечку ароматного кофе, горячий шоколад, знаменитые португальские вина и вишнёвый ликер.

Мы побываем на исторических площадях города, в церкви Святого Роха, на одной из любимых лиссабонцами смотровых площадок, в магазинчиках, бутиках, в дегустационной рюмочной первого винного хозяйства Португалии, магазине-баре сыров и… всего не перечислить!

При желании вы сможете купить самые лучшие подарки в магазинах со 100-летней историей 📖 или в сувенирных лавочках, а может, у букиниста или в художественном ателье или в антикварной лавке. Фарфор, серебро, золото, кожа, пробка, керамика… ароматное мыло или вышитая скатерть на праздничный стол. Каждый найдет себе что-то по вкусу!

И повсюду люди желают друг другу: «Bom Natál e Feliz Ano Novo!» — «Доброго Рождества и счастливого Нового года!» И мы желаем всем счастья и любви в новом году!

Организационные детали

Дополнительные расходы: 20 евро с человека (дегустации и проезд на фуникулёре).