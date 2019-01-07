5 отзывов оставили туристы

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Очарование рождественского Лиссабона

Прогулка по рождественскому старому городу с дегустацией вин, устриц, сыров и шоколада

4.4
5 отзывов
Татьяна и Марина
Татьяна и Марина – Гид из Лиссабона
В каждой стране есть свои традиции и особенности встречи Рождества и Нового года.

Во время прогулки с нами по старому городу вы узнаете и почувствуете волшебство самого главного праздника португальцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €98 за экскурсию

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Очарование рождественского Лиссабона
Очарование рождественского Лиссабона

Программа

  • Байша, Шиаду, Байру Алту — сюда, в центр города, устремляются лиссабонцы в поиске самых лучших и необычных новогодних подарков, ведь здесь вы найдете все, что угодно: от традиционных португальских сувениров до новомодных аксессуаров современных португальских дизайнеров. Здесь стоит главная лиссабонская ёлка, улицы освещают новогодние огни, а храмы и площади украшают рождественские вертепы.
  • Мы заглянем в кофейни, где можно попробовать новогодние сладости, которые пекут только в это время года, и выпить 🍹 чашечку ароматного кофе, горячий шоколад, знаменитые португальские вина и вишнёвый ликер.
  • Мы побываем на исторических площадях города, в церкви Святого Роха, на одной из любимых лиссабонцами смотровых площадок, в магазинчиках, бутиках, в дегустационной рюмочной первого винного хозяйства Португалии, магазине-баре сыров и… всего не перечислить!
  • При желании вы сможете купить самые лучшие подарки в магазинах со 100-летней историей 📖 или в сувенирных лавочках, а может, у букиниста или в художественном ателье или в антикварной лавке. Фарфор, серебро, золото, кожа, пробка, керамика… ароматное мыло или вышитая скатерть на праздничный стол. Каждый найдет себе что-то по вкусу!

И повсюду люди желают друг другу: «Bom Natál e Feliz Ano Novo!» — «Доброго Рождества и счастливого Нового года!» И мы желаем всем счастья и любви в новом году!

Организационные детали

Дополнительные расходы: 20 евро с человека (дегустации и проезд на фуникулёре).

Очарование рождественского Лиссабона
Очарование рождественского Лиссабона
Очарование рождественского Лиссабона
Очарование рождественского Лиссабона
Очарование рождественского Лиссабона
Очарование рождественского Лиссабона
Очарование рождественского Лиссабона
Очарование рождественского Лиссабона
Очарование рождественского Лиссабона
Очарование рождественского Лиссабона
Очарование рождественского Лиссабона
Очарование рождественского Лиссабона
Очарование рождественского Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна и Марина
Татьяна и Марина
Мы — профессиональные гиды, для которых работа — любимое дело. Мы живем в одном из самых красивых городов Европы — Лиссабоне, и работаем уже больше 10 лет с самыми интересными людьми — путешественниками. Уже имея высшее образование, в Португалии мы закончили институт по специальности гид-переводчик. Давно уже проводим экскурсии по стране и хотим показать вам Португалию глазами тех, кто здесь ЖИВЁТ, поэтому решили сделать что-то СВОЁ. Любим то, чем занимаемся. Любим страну, в которой живем. И любим людей, с которыми работаем. Пишите, звоните, приезжайте! И, надеемся, до скорой встречи!
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5 отзывов оставили туристы

7 января 2019
Очень приятно провели время в рождественском Лиссабоне, спасибо Марине, было здорово, мы узнали много интересного, попробовали много вкусного. Наш гид создала очень дружелюбную и непринужденную обстановку, получилась чудесная прогулка!
10 января 2018
Экскурсию проводила Марина. Гид неинтересно рассказывает.
2 января 2018
Марина, спасибо за прекрасную экскурсию. Три часа пролетели незаметно.
10 декабря 2017
Марина, наш гид, встретила нас в нашем отеле. Но так, как мы были в Лиссабоне уже пять дней и многое успели посмотреть, Марина скоординировала наши действия... И мы пошли узнавать Лиссабон по- новому. Наш гид провела нас по таким интересным, не туристическим, местам, что сами мы бы туда никогда не добрались. рассказывала Марина легко и непринуждённо. И очень интересно! Спасибо большое за такую интересную экскурсию, Марина!!!
13 июня 2017
Экскурсию можно описать двумя словами- ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Интересно, насыщенно. За 3 часа посмотрели все основные объекты в городе. Причем не всегда было понятно, как можно с такой скоростью и без спец. оборудования (типа машина), оказаться в таких разных частях в города… Ездили в лифте, который выглядит как лифт в парадной жилого дома, а на самом деле является частью городской системы транспорта, ходили на все смотровые площадки, заходили в прекрасные храмы, слушали забавные истории… Марина знала ответы на все наши вопросы, в разных областях: история, архитектура, жизнь современной Португалии. Прекрасно для всех, когда человек занимается тем, что по-настоящему умеет и к чему есть талант. Еще раз спасибо.

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