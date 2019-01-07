5 отзывов оставили туристы

Байша, Шиаду, Байру Алту — сюда, в центр города, устремляются лиссабонцы в поиске самых лучших и необычных новогодних подарков, ведь здесь вы найдете все, что угодно: от традиционных португальских сувениров до новомодных аксессуаров современных португальских дизайнеров. Здесь стоит главная лиссабонская ёлка, улицы освещают новогодние огни, а храмы и площади украшают рождественские вертепы.
Мы заглянем в кофейни, где можно попробовать новогодние сладости, которые пекут только в это время года, и выпить 🍹 чашечку ароматного кофе, горячий шоколад, знаменитые португальские вина и вишнёвый ликер.
Мы побываем на исторических площадях города, в церкви Святого Роха, на одной из любимых лиссабонцами смотровых площадок, в магазинчиках, бутиках, в дегустационной рюмочной первого винного хозяйства Португалии, магазине-баре сыров и… всего не перечислить!
При желании вы сможете купить самые лучшие подарки в магазинах со 100-летней историей 📖 или в сувенирных лавочках, а может, у букиниста или в художественном ателье или в антикварной лавке. Фарфор, серебро, золото, кожа, пробка, керамика… ароматное мыло или вышитая скатерть на праздничный стол. Каждый найдет себе что-то по вкусу!
И повсюду люди желают друг другу: «Bom Natál e Feliz Ano Novo!» — «Доброго Рождества и счастливого Нового года!» И мы желаем всем счастья и любви в новом году!
Организационные детали
Дополнительные расходы: 20 евро с человека (дегустации и проезд на фуникулёре).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы — профессиональные гиды, для которых работа — любимое дело. Мы живем в одном из самых красивых городов Европы — Лиссабоне, и работаем уже больше 10 лет с самыми интересными людьми — путешественниками. Уже имея высшее образование, в Португалии мы закончили институт по специальности гид-переводчик. Давно уже проводим экскурсии по стране и хотим показать вам Португалию глазами тех, кто здесь ЖИВЁТ, поэтому решили сделать что-то СВОЁ. Любим то, чем занимаемся. Любим страну, в которой живем. И любим людей, с которыми работаем. Пишите, звоните, приезжайте! И, надеемся, до скорой встречи!
Очень приятно провели время в рождественском Лиссабоне, спасибо Марине, было здорово, мы узнали много интересного, попробовали много вкусного. Наш гид создала очень дружелюбную и непринужденную обстановку, получилась чудесная прогулка!
Марина, спасибо за прекрасную экскурсию. Три часа пролетели незаметно.
Ирэна
10 декабря 2017
Марина, наш гид, встретила нас в нашем отеле. Но так, как мы были в Лиссабоне уже пять дней и многое успели посмотреть, Марина скоординировала наши действия... И мы пошли узнавать Лиссабон по- новому. Наш гид провела нас по таким интересным, не туристическим, местам, что сами мы бы туда никогда не добрались. рассказывала Марина легко и непринуждённо. И очень интересно! Спасибо большое за такую интересную экскурсию, Марина!!!
Анна
13 июня 2017
Экскурсию можно описать двумя словами- ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Интересно, насыщенно. За 3 часа посмотрели все основные объекты в городе. Причем не всегда было понятно, как можно с такой скоростью и без спец. оборудования (типа машина), оказаться в таких разных частях в города… Ездили в лифте, который выглядит как лифт в парадной жилого дома, а на самом деле является частью городской системы транспорта, ходили на все смотровые площадки, заходили в прекрасные храмы, слушали забавные истории… Марина знала ответы на все наши вопросы, в разных областях: история, архитектура, жизнь современной Португалии. Прекрасно для всех, когда человек занимается тем, что по-настоящему умеет и к чему есть талант. Еще раз спасибо.