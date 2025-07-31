Вы посетите замок Алмоурол, окружённый легендами, и замок в Томаре, бывший штаб-квартирой ордена Христа. В Баталье вас ждёт шедевр готики, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю тамплиеров
- 🌊 Вдохновляющие виды Атлантики
- 🚗 Комфортное путешествие на Mercedes
- 🕍 Посещение готических шедевров
- 📜 Увлекательные рассказы гида
Что можно увидеть
- Замок Алмоурол
- Замок тамплиеров в Томаре
- Исторический центр города Томар
- Акведук Пегойш
- Монастырь Баталья
- Назаре
Описание экскурсии
Замок Алмоурол (Castelo de Almourol)
На лодке мы отправимся к живописному средневековому замку, стоящему на острове посреди реки Тежу. Это одна из самых атмосферных крепостей Португалии, окутанная легендами о тамплиерах и духом древности.
Цитадель тамплиеров в Томаре (Convento de Cristo)
Побываем в грандиозном замково-монастырском комплексе, в центре которого — круглая церковь, украшенная символикой ордена Христа. Когда-то это была штаб-квартира португальских тамплиеров, а позже — опорный пункт морских экспедиций в эпоху Великих географических открытий.
Исторический центр города Томар
Томар — это живой музей, где даже улицы повторяет форму креста. Мы пройдём по уютным переулкам и мощёным площадям, увидим памятник Гуалдиму Пайшу — основателю города и великому магистру ордена тамплиеров, а также заглянем в церковь Сан-Жуан-Батишта с изящной колокольней и старинными азулежу внутри.
Акведук Пегойш (Aqueduto dos Pegões)
Впечатляющий акведук 16 века — пример инженерной мысли, доказывающий, что орден не только воевал и молился, но и заботился об инфраструктуре. При желании можно пройтись по верху арок (до 30 метров в высоту) или просто полюбоваться видами.
Монастырь Баталья (Mosteiro da Batalha)
Шедевр готики и мануэлино — королевская усыпальница с изящной каменной резьбой и старинными витражами. Мы пройдём по клуатрам монастыря и поговорим о национальной идее, архитектурных особенностях и судьбе королевской династии.
Назаре (Nazaré)
Место мировых рекордов по сёрфингу и древних легенд. Со смотровой площадки Ситиу открываются захватывающие виды на Атлантику, город и знаменитый пляж с самыми высокими зимними волнами в мире.
Португалия на границе земли и бескрайнего океана
В течение всего дня гид будет рассказывать вам о силе веры, рыцарской чести, великих победах, инженерных чудесах и глубокой связи страны с океаном.
Примерный тайминг экскурсии:
- Дорога из Лиссабона до замка Алмоурол — 1 час 30 мин.
- Осмотр замка — 30 мин.
- Дорога до замка в Томаре — 30 мин.
- Осмотр замка — 1 час
- Прогулка по историческому центру — 30 мин.
- Переезд и осмотр акведука Пегойш — 20 мин.
- Переезд до монастыря — 40 мин.
- Осмотр монастыря Баталья — 1 час
- Обед — 1 час 30 мин. (или лёгкий перекус по желанию)
- Переезд в Назаре — 30 мин.
- Прогулка по Назаре — 20 мин.
- Возвращение в Лиссабон — 1 час 30 мин.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортных автомобилях Mercedes. В машине для вас подготовлены: детские кресла и бустеры (по предварительному запросу), зонты, бутылки с водой, салфетки
- Отдельно оплачивается: билет в замок Тамплиеров — €15 за чел., монастырь Баталья — €15 за чел., баркас в замок Алмоурол — около €5 за чел., обед — по желанию
- Обратите внимание: иногда баркас до замка Алмоурол не ходит, в этом случае вы осмотрите замок снаружи
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды