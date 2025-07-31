Мои заказы

Рыцари, вера и стихия: из Лиссабона вглубь Португалии

Откройте для себя Португалию: от замков тамплиеров до волн Атлантики. Уникальное путешествие через историю и природу ждёт вас
Путешествие вглубь Португалии открывает перед вами мир тамплиеров и Атлантики.

Вы посетите замок Алмоурол, окружённый легендами, и замок в Томаре, бывший штаб-квартирой ордена Христа. В Баталье вас ждёт шедевр готики, а
в Назаре - захватывающие виды на океан.

Гид расскажет о рыцарской чести и великих победах, а комфортные автомобили Mercedes обеспечат удобство в пути. Не упустите шанс вдохнуть солёный воздух и прикоснуться к истории

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю тамплиеров
  • 🌊 Вдохновляющие виды Атлантики
  • 🚗 Комфортное путешествие на Mercedes
  • 🕍 Посещение готических шедевров
  • 📜 Увлекательные рассказы гида
Рыцари, вера и стихия: из Лиссабона вглубь Португалии© Алексей
Что можно увидеть

  • Замок Алмоурол
  • Замок тамплиеров в Томаре
  • Исторический центр города Томар
  • Акведук Пегойш
  • Монастырь Баталья
  • Назаре

Описание экскурсии

Замок Алмоурол (Castelo de Almourol)

На лодке мы отправимся к живописному средневековому замку, стоящему на острове посреди реки Тежу. Это одна из самых атмосферных крепостей Португалии, окутанная легендами о тамплиерах и духом древности.

Цитадель тамплиеров в Томаре (Convento de Cristo)

Побываем в грандиозном замково-монастырском комплексе, в центре которого — круглая церковь, украшенная символикой ордена Христа. Когда-то это была штаб-квартира португальских тамплиеров, а позже — опорный пункт морских экспедиций в эпоху Великих географических открытий.

Исторический центр города Томар

Томар — это живой музей, где даже улицы повторяет форму креста. Мы пройдём по уютным переулкам и мощёным площадям, увидим памятник Гуалдиму Пайшу — основателю города и великому магистру ордена тамплиеров, а также заглянем в церковь Сан-Жуан-Батишта с изящной колокольней и старинными азулежу внутри.

Акведук Пегойш (Aqueduto dos Pegões)

Впечатляющий акведук 16 века — пример инженерной мысли, доказывающий, что орден не только воевал и молился, но и заботился об инфраструктуре. При желании можно пройтись по верху арок (до 30 метров в высоту) или просто полюбоваться видами.

Монастырь Баталья (Mosteiro da Batalha)

Шедевр готики и мануэлино — королевская усыпальница с изящной каменной резьбой и старинными витражами. Мы пройдём по клуатрам монастыря и поговорим о национальной идее, архитектурных особенностях и судьбе королевской династии.

Назаре (Nazaré)

Место мировых рекордов по сёрфингу и древних легенд. Со смотровой площадки Ситиу открываются захватывающие виды на Атлантику, город и знаменитый пляж с самыми высокими зимними волнами в мире.

Португалия на границе земли и бескрайнего океана

В течение всего дня гид будет рассказывать вам о силе веры, рыцарской чести, великих победах, инженерных чудесах и глубокой связи страны с океаном.

Примерный тайминг экскурсии:

  • Дорога из Лиссабона до замка Алмоурол — 1 час 30 мин.
  • Осмотр замка — 30 мин.
  • Дорога до замка в Томаре — 30 мин.
  • Осмотр замка — 1 час
  • Прогулка по историческому центру — 30 мин.
  • Переезд и осмотр акведука Пегойш — 20 мин.
  • Переезд до монастыря — 40 мин.
  • Осмотр монастыря Баталья — 1 час
  • Обед — 1 час 30 мин. (или лёгкий перекус по желанию)
  • Переезд в Назаре — 30 мин.
  • Прогулка по Назаре — 20 мин.
  • Возвращение в Лиссабон — 1 час 30 мин.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортных автомобилях Mercedes. В машине для вас подготовлены: детские кресла и бустеры (по предварительному запросу), зонты, бутылки с водой, салфетки
  • Отдельно оплачивается: билет в замок Тамплиеров — €15 за чел., монастырь Баталья — €15 за чел., баркас в замок Алмоурол — около €5 за чел., обед — по желанию
  • Обратите внимание: иногда баркас до замка Алмоурол не ходит, в этом случае вы осмотрите замок снаружи
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 31 туриста
Оlá! Добро пожаловать в Португалию, родину портвейна, великих путешественников и Криштиану Роналду! Меня зовут Алексей и мы с командой с удовольствием покажем вам достоинства этой удивительной страны, в которую хочется
читать дальше

возвращаться снова и снова! Наша цель - не только раскрыть для вас красоту Португалии, но и сделать это максимально комфортным образом. Ваши искренние эмоции и восторг - лучшие комплименты для наших стараний!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
П
Павел
31 июл 2025
Очень рекомендую организатора экскурсию - Алексея! Все профессионально и очень ответственно, максимально доброжелательные люди, внимательные и надежные договоренностях!
