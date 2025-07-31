Путешествие вглубь Португалии открывает перед вами мир тамплиеров и Атлантики.Вы посетите замок Алмоурол, окружённый легендами, и замок в Томаре, бывший штаб-квартирой ордена Христа. В Баталье вас ждёт шедевр готики, а

в Назаре - захватывающие виды на океан. Гид расскажет о рыцарской чести и великих победах, а комфортные автомобили Mercedes обеспечат удобство в пути. Не упустите шанс вдохнуть солёный воздух и прикоснуться к истории

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Замок Алмоурол (Castelo de Almourol)

На лодке мы отправимся к живописному средневековому замку, стоящему на острове посреди реки Тежу. Это одна из самых атмосферных крепостей Португалии, окутанная легендами о тамплиерах и духом древности.

Цитадель тамплиеров в Томаре (Convento de Cristo)

Побываем в грандиозном замково-монастырском комплексе, в центре которого — круглая церковь, украшенная символикой ордена Христа. Когда-то это была штаб-квартира португальских тамплиеров, а позже — опорный пункт морских экспедиций в эпоху Великих географических открытий.

Исторический центр города Томар

Томар — это живой музей, где даже улицы повторяет форму креста. Мы пройдём по уютным переулкам и мощёным площадям, увидим памятник Гуалдиму Пайшу — основателю города и великому магистру ордена тамплиеров, а также заглянем в церковь Сан-Жуан-Батишта с изящной колокольней и старинными азулежу внутри.

Акведук Пегойш (Aqueduto dos Pegões)

Впечатляющий акведук 16 века — пример инженерной мысли, доказывающий, что орден не только воевал и молился, но и заботился об инфраструктуре. При желании можно пройтись по верху арок (до 30 метров в высоту) или просто полюбоваться видами.

Монастырь Баталья (Mosteiro da Batalha)

Шедевр готики и мануэлино — королевская усыпальница с изящной каменной резьбой и старинными витражами. Мы пройдём по клуатрам монастыря и поговорим о национальной идее, архитектурных особенностях и судьбе королевской династии.

Назаре (Nazaré)

Место мировых рекордов по сёрфингу и древних легенд. Со смотровой площадки Ситиу открываются захватывающие виды на Атлантику, город и знаменитый пляж с самыми высокими зимними волнами в мире.

Португалия на границе земли и бескрайнего океана

В течение всего дня гид будет рассказывать вам о силе веры, рыцарской чести, великих победах, инженерных чудесах и глубокой связи страны с океаном.

Примерный тайминг экскурсии:

Дорога из Лиссабона до замка Алмоурол — 1 час 30 мин.

Осмотр замка — 30 мин.

Дорога до замка в Томаре — 30 мин.

Осмотр замка — 1 час

Прогулка по историческому центру — 30 мин.

Переезд и осмотр акведука Пегойш — 20 мин.

Переезд до монастыря — 40 мин.

Осмотр монастыря Баталья — 1 час

Обед — 1 час 30 мин. (или лёгкий перекус по желанию)

Переезд в Назаре — 30 мин.

Прогулка по Назаре — 20 мин.

Возвращение в Лиссабон — 1 час 30 мин.

Организационные детали