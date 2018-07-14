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Проехать по главным объектам города и узнать их удивительную историю

Елена
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Елена – ваш гид
Лиссабон похож на шкатулку с архитектурными драгоценностями, каждая из которых хранит свою яркую историю.

Вы познакомитесь с главными сокровищами города: посетите роскошный монастырь Жеронимуш и церковь Святого Роха, увидите Беленьскую башню и акведук Свободных вод, прикоснетесь к искусству азулежу и прогуляетесь по неоклассическому району Байша.

Каждое из чудес Лиссабона откроет для вас новую грань города и потругальской культуры!
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Семь чудес Лиссабона
Семь чудес Лиссабона

Что вас ожидает

Байша, пережившая землетрясение
Вы пройдете по стройным улицам района Байша, которые пестрят ресторанами, магазинчиками и сувенирными лавками. В конце 18 века район был полностью разрушен землетрясением, а затем восстановлен по авангардному плану Маркиза Помбала, став первым примером неоклассического дизайна и планирования.

Старинная церковь ордена иезуитов
Вы посетите церковь Святого Роха, одну из первых церквей ордена иезуитов в мире. За подчеркнуто скромным фасадом церкви скрывается богатый интерьер и барочные капеллы: среди них особенно выделяется Капелла Иоанна Крестителя, скоторая была построена итальянскими архитекторами в Риме, благословлена Папой и на трех кораблях перевезена в Лиссабон.

Архитектурные детали монастыря Жеронимуш
Мы зайдем в знаменитый монастырь Жеронимуш, связанный с эпохой Великих географических открытий. Вы узнаете историю монастыря и рассмотрите черты уникального португальского архитектурного стиля мануэлино, в котором сплелись морские мотивы, замысловатая отделка, раковины и канаты.

Истории Беленьской башни
На пути вам встретится одна из трех сохранившихся башен, защищавших порт Лиссабона в 16 веке – Беленьская башня (Torre Belém). Я расскажу вам, почему башенка, похожая на миниатюрный замок принцессы, по праву считается наследием человечества и символом Лиссабона.

Удивительный музей Карет
В то время, когда в других странах кареты уходили в прошлое и уничтожались, королева Португалии Амелия решила собрать кареты в музее и выделила для этой задумки часть своего дворца. В музее вы увидите крупнейшую коллекцию карет, узнавая об образе жизни и быте других эпох.

Утолить жажду Лиссабона
Вы осмотрите впечатляющий акведук Свободных вод, который до 19 века снабжал столицу питьевой водой. Мы пройдем по одной из 109 готических арок, устоявших во время землетрясения, поговорим о создании акведука и его роли в жизни Лиссабона.

Искусство португальских изразцов
Декоративные изразцы в Португалии стали частью национальной культуры и визитной карточкой страны. На прогулке вы сможете заглянуть в музей Изразцов: узнать историю развития этого искусства и рассмотреть его лучшие образцы.

Организационные детали

  • Церковь Св. Роке и Монастырь Жеронимуш закрыты в понедельник и на время службы.
  • В рамках экскурсии вы сможете посетить один из музеев (билеты оплачиваются отдельно): музей Карет (закрыт в понедельник, вход – 6 евро/чел) или музей Изразцов (закрыт в понедельник, вход – 5 евро/чел).
Семь чудес Лиссабона
Семь чудес Лиссабона
Семь чудес Лиссабона
Семь чудес Лиссабона
Семь чудес Лиссабона
Семь чудес Лиссабона
Семь чудес Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Русский гид в Лиссабоне и Синтре. Почему Вам нужна именно я? Потому что хорошо знаю страну, живя в Португалии с 2000 года. Здесь получила диплом гида, добавив его к филологическому образованию. Мои экскурсии – это не только погружение в историю страны, которая богата своими победами и открытиями, но и рассказ о современной жизни, о характере португальцев. Это и знакомство с местной кухней и с замечательными винами Португалии.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 июля 2018
Экскурсия очень понравилась! Очень удачный формат, сочетающий в себе передвижение на автомобиле с остановками для осмотра достопримечательностей. Практически не устали и получили массу впечатлений. Хочется отметить доброжелательность и позитивный настрой нашего экскурсовода и подробный рассказ об истории города и страны. Один из приятных моментов экскурсии - посещение кофейни с местными сладостями. Остались только положительные эмоции от экскурсии, всем рекомендуем.

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