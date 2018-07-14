На этой экскурсии вы увидите монастырь Жеронимуш, церковь Святого Роха, Беленьскую башню и акведук Свободных вод. Прогуляетесь по неоклассическому району Байша,
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- 🏰 Уникальные архитектурные памятники
- 🌟 Богатая история и культура
- 🚶♂️ Индивидуальный подход
- 🖼️ Посещение музеев
- 💧 Впечатляющий акведук
Что можно увидеть
- Монастырь Жеронимуш
- Церковь Святого Роха
- Беленьская башня
- Акведук Свободных вод
- Район Байша
- Музей Карет
- Музей Изразцов
Описание экскурсии
Байша, пережившая землетрясение
Вы пройдете по стройным улицам района Байша, которые пестрят ресторанами, магазинчиками и сувенирными лавками. В конце 18 века район был полностью разрушен землетрясением, а затем восстановлен по авангардному плану Маркиза Помбала, став первым примером неоклассического дизайна и планирования.
Старинная церковь ордена иезуитов
Вы посетите церковь Святого Роха, одну из первых церквей ордена иезуитов в мире. За подчеркнуто скромным фасадом церкви скрывается богатый интерьер и барочные капеллы: среди них особенно выделяется Капелла Иоанна Крестителя, скоторая была построена итальянскими архитекторами в Риме, благословлена Папой и на трех кораблях перевезена в Лиссабон.
Архитектурные детали монастыря Жеронимуш
Мы зайдем в знаменитый монастырь Жеронимуш, связанный с эпохой Великих географических открытий. Вы узнаете историю монастыря и рассмотрите черты уникального португальского архитектурного стиля мануэлино, в котором сплелись морские мотивы, замысловатая отделка, раковины и канаты.
Истории Беленьской башни
На пути вам встретится одна из трех сохранившихся башен, защищавших порт Лиссабона в 16 веке – Беленьская башня (Torre Belém). Я расскажу вам, почему башенка, похожая на миниатюрный замок принцессы, по праву считается наследием человечества и символом Лиссабона.
Удивительный музей Карет
В то время, когда в других странах кареты уходили в прошлое и уничтожались, королева Португалии Амелия решила собрать кареты в музее и выделила для этой задумки часть своего дворца. В музее вы увидите крупнейшую коллекцию карет, узнавая об образе жизни и быте других эпох.
Утолить жажду Лиссабона
Вы осмотрите впечатляющий акведук Свободных вод, который до 19 века снабжал столицу питьевой водой. Мы пройдем по одной из 109 готических арок, устоявших во время землетрясения, поговорим о создании акведука и его роли в жизни Лиссабона.
Искусство португальских изразцов
Декоративные изразцы в Португалии стали частью национальной культуры и визитной карточкой страны. На прогулке вы сможете заглянуть в музей Изразцов: узнать историю развития этого искусства и рассмотреть его лучшие образцы.
Организационные детали
- Церковь Св. Роке и Монастырь Жеронимуш закрыты в понедельник и на время службы.
- В рамках экскурсии вы сможете посетить один из музеев (билеты оплачиваются отдельно): музей Карет (закрыт в понедельник, вход – 6 евро/чел) или музей Изразцов (закрыт в понедельник, вход – 5 евро/чел).