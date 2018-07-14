Мои заказы

Семь чудес Лиссабона

Проехать по главным объектам города и узнать их удивительную историю
Лиссабон, словно шкатулка с архитектурными драгоценностями, хранит множество ярких историй.

На этой экскурсии вы увидите монастырь Жеронимуш, церковь Святого Роха, Беленьскую башню и акведук Свободных вод. Прогуляетесь по неоклассическому району Байша,
читать дальшеуменьшить

посетите музей Карет и музей Изразцов. Каждое из семи чудес Лиссабона откроет новую грань города и португальской культуры. Не упустите шанс прикоснуться к искусству азулежу и узнать о жизни Лиссабона после землетрясения

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные архитектурные памятники
  • 🌟 Богатая история и культура
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
  • 🖼️ Посещение музеев
  • 💧 Впечатляющий акведук
Семь чудес Лиссабона
Семь чудес Лиссабона
Семь чудес Лиссабона

Что можно увидеть

  • Монастырь Жеронимуш
  • Церковь Святого Роха
  • Беленьская башня
  • Акведук Свободных вод
  • Район Байша
  • Музей Карет
  • Музей Изразцов

Описание экскурсии

Байша, пережившая землетрясение

Вы пройдете по стройным улицам района Байша, которые пестрят ресторанами, магазинчиками и сувенирными лавками. В конце 18 века район был полностью разрушен землетрясением, а затем восстановлен по авангардному плану Маркиза Помбала, став первым примером неоклассического дизайна и планирования.

Старинная церковь ордена иезуитов

Вы посетите церковь Святого Роха, одну из первых церквей ордена иезуитов в мире. За подчеркнуто скромным фасадом церкви скрывается богатый интерьер и барочные капеллы: среди них особенно выделяется Капелла Иоанна Крестителя, скоторая была построена итальянскими архитекторами в Риме, благословлена Папой и на трех кораблях перевезена в Лиссабон.

Архитектурные детали монастыря Жеронимуш

Мы зайдем в знаменитый монастырь Жеронимуш, связанный с эпохой Великих географических открытий. Вы узнаете историю монастыря и рассмотрите черты уникального португальского архитектурного стиля мануэлино, в котором сплелись морские мотивы, замысловатая отделка, раковины и канаты.

Истории Беленьской башни

На пути вам встретится одна из трех сохранившихся башен, защищавших порт Лиссабона в 16 веке – Беленьская башня (Torre Belém). Я расскажу вам, почему башенка, похожая на миниатюрный замок принцессы, по праву считается наследием человечества и символом Лиссабона.

Удивительный музей Карет

В то время, когда в других странах кареты уходили в прошлое и уничтожались, королева Португалии Амелия решила собрать кареты в музее и выделила для этой задумки часть своего дворца. В музее вы увидите крупнейшую коллекцию карет, узнавая об образе жизни и быте других эпох.

Утолить жажду Лиссабона

Вы осмотрите впечатляющий акведук Свободных вод, который до 19 века снабжал столицу питьевой водой. Мы пройдем по одной из 109 готических арок, устоявших во время землетрясения, поговорим о создании акведука и его роли в жизни Лиссабона.

Искусство португальских изразцов

Декоративные изразцы в Португалии стали частью национальной культуры и визитной карточкой страны. На прогулке вы сможете заглянуть в музей Изразцов: узнать историю развития этого искусства и рассмотреть его лучшие образцы.

Организационные детали

  • Церковь Св. Роке и Монастырь Жеронимуш закрыты в понедельник и на время службы.
  • В рамках экскурсии вы сможете посетить один из музеев (билеты оплачиваются отдельно): музей Карет (закрыт в понедельник, вход – 6 евро/чел) или музей Изразцов (закрыт в понедельник, вход – 5 евро/чел).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 248 туристов
Русский гид в Лиссабоне и Синтре. Почему Вам нужна именно я? Потому что хорошо знаю страну, живя в Португалии с 2000 года. Здесь получила диплом гида, добавив его к филологическому
читать дальшеуменьшить

образованию. Мои экскурсии – это не только погружение в историю страны, которая богата своими победами и открытиями, но и рассказ о современной жизни, о характере португальцев. Это и знакомство с местной кухней и с замечательными винами Португалии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Экскурсия очень понравилась! Очень удачный формат, сочетающий в себе передвижение на автомобиле с остановками для осмотра достопримечательностей. Практически не устали и получили массу впечатлений. Хочется отметить доброжелательность и позитивный настрой нашего экскурсовода и подробный рассказ об истории города и страны. Один из приятных моментов экскурсии - посещение кофейни с местными сладостями. Остались только положительные эмоции от экскурсии, всем рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии на «Семь чудес Лиссабона»

Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
2 часа
230 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 3 чел.
Тайны Лиссабона
Пешая
3 часа
209 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны Лиссабона
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00, в четверг в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
€70 за человека
Чудеса и роскошь района Белень
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от €170 за всё до 3 чел.
Имперский Лиссабон
Пешая
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Имперский Лиссабон
Оценить роскошные интерьеры дворца Ажуда и почувствовать ветер дальних странствий в районе Белен
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
11 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €154 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне
от €280 за экскурсию