Валерия проводит ещё 4 экскурсии

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Открыть наследие сефардов в истории, культуре, архитектуре и гастрономии португальской столицы

Валерия
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Валерия – ваш гид
На авторской прогулке вы пройдете по местам старинных поселений, где жили и творили лиссабонские иудеи.

Услышите о великих математиках, врачах, праведниках и первооткрывателях.

Посетите синагогу и монастырь кармелитов, узнаете, как город стал Новым Иерусалимом и как здесь переплетались судьбы людей разного вероисповедания, создавая неповторимый колорит Лиссабона.
От
€65
59 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча у парка Звезды (парк да Эштрела)
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Тайны иудейского Лиссабона
Тайны иудейского Лиссабона

Что вас ожидает

Наследие сефардов
Прогулка начнется в парке Эштрела, где вы услышите историю первого захоронения лиссабонцев иудейского вероисповедания. Я расскажу, как много веков назад город получил второе имя — Новый Иерусалим, став сакральным местом паломничества, и покажу, где в 12-16 века жили и делали открытия великие сефарды. Поговорим о том, как в период рассвета Римской империи они жили бок о бок с римскими семьями, создавая своеобразный дух Лиссабона. Как позднее переплетались судьбы людей, исповедовавших разные религии. И какое влияние они оказали на культуру, архитектуру, гастрономию и менталитет коренных жителей.

Истории лиссабонских иудеев
Я расскажу о математике с мировым именем — Педро Нунеше — и самоотверженном враче Гарсиа да Орта, о первооткрывателях далеких земель Гоа, Китая, Бразилии и учёных, создававших славу Португалии как великой морской державы. Вы услышите удивительную историю прародительницы сионисткого движения Беатриш да Луна, отстраивавшей Иерусалим в 16 веке, и ее дружбы с Сулейманом Великолепным. В парке Принсипе Реал речь пойдет о Второй мировой войне и Аристидише де Соуза Мендеше, спасшем тысячи беженцев из Европы. Также вы прогуляетесь по парку лионских ткачей шелка, осмотрите синагогу и монастырь кармелитов — Конвенту-ду-Карму. Откроете связь иерусалимской и лиссабонской кармелей и услышите о сефардском враче Педро IV.

Прогулка завершится на площади Фигейра, на той самой точке, где соединялся иудейский и христианский Лиссабон.

Организационные детали

Синагога работает в определенные дни, если вы захотите совершить молитву, сообщите мне, пожалуйста, заранее для согласования расписания.

Тайны иудейского Лиссабона
Тайны иудейского Лиссабона
Тайны иудейского Лиссабона
Тайны иудейского Лиссабона
Тайны иудейского Лиссабона
Тайны иудейского Лиссабона
Тайны иудейского Лиссабона
Тайны иудейского Лиссабона
Тайны иудейского Лиссабона
Тайны иудейского Лиссабона
Тайны иудейского Лиссабона
Тайны иудейского Лиссабона
Тайны иудейского Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у парка Звезды (парк да Эштрела).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерия
Валерия
Приветствую, вас, дорогие первооткрыватели! Да, каждый путешественник первооткрыватель, согласны? А на что похожи страны? На книги, которые предстоит прочесть за несколько дней. Книга «Португалия» увесистый том. Давайте откроем его! Меня зовут Валерия. Я писатель, гид и коренная одесситка в 4 поколении. Лиссабон стал моим вторым домом после Одессы. Люблю историю, люблю находить необычные факты в обычных вещах, люблю наблюдать и выискивать что-то новое там, где, казалось бы, все давно известно и понятно. А еще я обожаю любопытных путешественников. Вы такие? Тогда, давайте прогуляемся вместе по Лиссабону! Авторские прогулки и нестандартные маршруты вам гарантированы.
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