Валерия проводит ещё 4 экскурсии

Лучше всего посещать Лиссабон с мая по октябрь, когда погода тёплая и солнечная, что делает прогулки особенно приятными. В этот период меньше дождей, и город оживает с фестивалями и событиями. В зимние месяцы, с ноября по апрель, экскурсия также возможна, но стоит учесть более прохладную и дождливую погоду. Однако, в это время меньше туристов, что позволяет насладиться атмосферой спокойствия.

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим местам Лиссабона, где каждый камень хранит память о жизни и творчестве иудейского народа.Вы узнаете о влиянии сефардов на развитие города, о великих ученых

и праведниках, которые оставили свой след в истории. Ваш путь пройдет через живописные парки, где когда-то были захоронения, и вы услышите рассказы о судьбах людей, чьи имена навсегда вписаны в историю Лиссабона. Посещение действующей синагоги и знаменитого монастыря кармелитов позволит вам прикоснуться к духовному наследию города. Эта экскурсия - не просто путешествие по географическим точкам, это погружение в мир, где переплетаются культуры, религии и истории, создавая уникальный облик столицы Португалии. Забронируйте свое путешествие в прошлое и откройте новые страницы лиссабонской истории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Наследие сефардов

Прогулка начнется в парке Принсипе Реал, где я расскажу, как много веков назад город получил второе имя — Новый Иерусалим, став сакральным местом паломничества, и покажу, где в 12-16 века жили и делали открытия великие сефарды. Поговорим о том, как в период рассвета Римской империи они жили бок о бок с римскими семьями, создавая своеобразный дух Лиссабона. Как позднее переплетались судьбы людей, исповедовавших разные религии. И какое влияние они оказали на культуру, архитектуру, гастрономию и менталитет коренных жителей.

Истории лиссабонских иудеев

Я расскажу о математике с мировым именем — Педро Нунеше — и самоотверженном враче Гарсиа да Орта, о первооткрывателях далеких земель Гоа, Китая, Бразилии и учёных, создававших славу Португалии как великой морской державы. Вы услышите об Аристидише де Соузе Мендеше, спасшем тысячи беженцев из Европы во время Второй мировой войны. Также вы прогуляетесь по парку лионских ткачей шёлка, осмотрите синагогу и монастырь кармелитов — Конвенту-ду-Карму. Откроете связь иерусалимской и лиссабонской кармелей и услышите о сефардском враче Педро IV.

Прогулка завершится на площади Фигейра, на той самой точке, где соединялся иудейский и христианский Лиссабон.

Организационные детали

Синагога работает в определенные дни, если вы захотите совершить молитву, сообщите мне, пожалуйста, заранее для согласования расписания.