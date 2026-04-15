Валерия проводит ещё 4 экскурсии

Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим местам Лиссабона, где каждый камень хранит память о жизни и творчестве иудейского народа.
Вы узнаете о влиянии сефардов на развитие города, о великих ученых читать дальшеуменьшить
и праведниках, которые оставили свой след в истории.
Ваш путь пройдет через живописные парки, где когда-то были захоронения, и вы услышите рассказы о судьбах людей, чьи имена навсегда вписаны в историю Лиссабона.
Посещение действующей синагоги и знаменитого монастыря кармелитов позволит вам прикоснуться к духовному наследию города.
Эта экскурсия - не просто путешествие по географическим точкам, это погружение в мир, где переплетаются культуры, религии и истории, создавая уникальный облик столицы Португалии. Забронируйте свое путешествие в прошлое и откройте новые страницы лиссабонской истории
Лучше всего посещать Лиссабон с мая по октябрь, когда погода тёплая и солнечная, что делает прогулки особенно приятными. В этот период меньше дождей, и город оживает с фестивалями и событиями. В зимние месяцы, с ноября по апрель, экскурсия также возможна, но стоит учесть более прохладную и дождливую погоду. Однако, в это время меньше туристов, что позволяет насладиться атмосферой спокойствия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Парк Принсипе Реал
Синагога
Монастырь кармелитов
Площадь Фигейра
Описание экскурсии
Наследие сефардов
Прогулка начнется в парке Принсипе Реал, где я расскажу, как много веков назад город получил второе имя — Новый Иерусалим, став сакральным местом паломничества, и покажу, где в 12-16 века жили и делали открытия великие сефарды. Поговорим о том, как в период рассвета Римской империи они жили бок о бок с римскими семьями, создавая своеобразный дух Лиссабона. Как позднее переплетались судьбы людей, исповедовавших разные религии. И какое влияние они оказали на культуру, архитектуру, гастрономию и менталитет коренных жителей.
Истории лиссабонских иудеев
Я расскажу о математике с мировым именем — Педро Нунеше — и самоотверженном враче Гарсиа да Орта, о первооткрывателях далеких земель Гоа, Китая, Бразилии и учёных, создававших славу Португалии как великой морской державы. Вы услышите об Аристидише де Соузе Мендеше, спасшем тысячи беженцев из Европы во время Второй мировой войны. Также вы прогуляетесь по парку лионских ткачей шёлка, осмотрите синагогу и монастырь кармелитов — Конвенту-ду-Карму. Откроете связь иерусалимской и лиссабонской кармелей и услышите о сефардском враче Педро IV.
Прогулка завершится на площади Фигейра, на той самой точке, где соединялся иудейский и христианский Лиссабон.
Организационные детали
Синагога работает в определенные дни, если вы захотите совершить молитву, сообщите мне, пожалуйста, заранее для согласования расписания.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Принсипе Реал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1585 туристов
Bom dia! Наши дорогие путешественники. Мы — команда гидов, влюблённых в Португалию и её историю. Не перестаём искать новые факты и делаем открытия для себя и для вас. Португалия действительно читать дальшеуменьшить
способна удивить даже самого искушённого туриста: историей, личностями, архитектурой, парками.
Наша команда — это филологи и историки, для которых Лиссабон стал вторым домом больше десяти лет назад. «Жить с широко распахнутыми глазами» таков наш девиз и именно он не даёт нам останавливаться в наших поисках удивительных фактов. И это далеко не всё, что может для вас продемонстрировать маленькая страна. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Dan
Валерия замечательный гид. Энтузиаст своего дела. Она тонко чувствует своего экскурсанта и подстраивается под него. И по темпу а главное по интересам и уровню знаний. Не говоря об остановках в приятных кафе с прекрасным видом. Это моя вторая экскурсия с Валерией. Жду возможности снова встретиться, наверно в расширенном составе.
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О
Ольга
Меня поразила Валерия своими глубокими знаниями истории еврейского народа, умением интересно рассказывать, своим позитивом, искренним теплым отношением к путешественникам. Никогда не забуду эту экскурсию. Я увидела много красивых и необычных мест, было крайне занимательно и интересно. Если вернусь в Лиссабон, обращусь именно к Валерии
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А
АННА
Невероятная Валерия! Тёплая и позитивная! Всю экскурсию не покидало ощущение, что мы приехали к близкой знакомой, которая живет в Португалии и готова с нами часами гулять, заботится о нас, а читать дальшеуменьшить
самое главное - делиться своей любовью к чудесному Лиссабону и Португалии. Огромное количество разнообразной очень интересной информации улеглось в наших головах благодаря тому, что Валерия рассказывала очень увлекательно, никаких формальных текстов и скучных дат! Мы бродили по городу больше 4 часов с двумя детьми. И Валерия старалась построить маршрут таким образом, чтобы дети не сильно уставали, и чтобы темы, которые были интересны взрослым, не вызывали у них скуку! Если будет возможность ещё раз вернуться в Лиссабон, обязательно пойдём гулять с Валерией по этому чудесному городу!
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Михаил
Историю португальских евреев мы знали очень поверхностно, хотя она древняя, как сама страна. Евреи появились здесь вместе с римлянами. Римляне, в конце концов, ушли, а евреи остались, и многие века читать дальшеуменьшить
жили здесь, серьезно влияя на местную экономику, науку, культуру. Большинство гидов темы этого влияния не касаются вообще или очень поверхностно. Их можно понять, слишком много надо рассказать. Тем интереснее для заинтересованного путешественника экскурсия, разработанная и проведённая для нас Валерией. Нить ее главной темы очень естественно переплетается с рассказом о географии, истории, топонимике города. Попутно вы получите массу практических советов, необходимых каждому туристу (местная еда, кофе, сувениры…). Получите ответы на вопросы самого разного толка, в том числе и не очень близкие к основной теме.
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О
Ольга
Валерия не смогла провести для нас экскурсию, но порекомендовала вместо себя свою коллегу Нину, уверив, что она — одна из лучших гидов в Лиссабоне. И она оказалась права. Нина — читать дальшеуменьшить
эрудированный экскурсовод с прекрасной речью и увлекательной подачей исторического материала. Она провела для нас замечательные три часа, наполненные интересными фактами и живыми рассказами. Кроме того, Нина проявила чуткость и понимание к одному из участников нашей группы, которому было тяжело передвигаться, и адаптировала экскурсию под наши потребности, сделав её комфортной и доступной для всех.
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А
Александр
К сожалению, у нас был всего один день в Лиссабоне… Но всего несколько часов прогулки по этому прекрасному городу с Валерией и история Португалии предстала перед нами в совершенно удивительном читать дальшеуменьшить
свете. Яркая, стремительная, и настолько неожиданная, что стало совершенно очевидно: мы сюда обязательно вернёмся. Вернёмся, чтобы на этот раз глубже окунуться в прошлое и стать свидетелями прекрасных историй рассказанных Валерией. А помогут нам в этом координаты, записанные на десятках фотографий, которые сделала наш замечательный гид. Спасибо, это было здорово!