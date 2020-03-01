Валерия проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Наследие сефардов

Прогулка начнется в парке Эштрела, где вы услышите историю первого захоронения лиссабонцев иудейского вероисповедания. Я расскажу, как много веков назад город получил второе имя — Новый Иерусалим, став сакральным местом паломничества, и покажу, где в 12-16 века жили и делали открытия великие сефарды. Поговорим о том, как в период рассвета Римской империи они жили бок о бок с римскими семьями, создавая своеобразный дух Лиссабона. Как позднее переплетались судьбы людей, исповедовавших разные религии. И какое влияние они оказали на культуру, архитектуру, гастрономию и менталитет коренных жителей.

Истории лиссабонских иудеев

Я расскажу о математике с мировым именем — Педро Нунеше — и самоотверженном враче Гарсиа да Орта, о первооткрывателях далеких земель Гоа, Китая, Бразилии и учёных, создававших славу Португалии как великой морской державы. Вы услышите удивительную историю прародительницы сионисткого движения Беатриш да Луна, отстраивавшей Иерусалим в 16 веке, и ее дружбы с Сулейманом Великолепным. В парке Принсипе Реал речь пойдет о Второй мировой войне и Аристидише де Соуза Мендеше, спасшем тысячи беженцев из Европы. Также вы прогуляетесь по парку лионских ткачей шелка, осмотрите синагогу и монастырь кармелитов — Конвенту-ду-Карму. Откроете связь иерусалимской и лиссабонской кармелей и услышите о сефардском враче Педро IV.

Прогулка завершится на площади Фигейра, на той самой точке, где соединялся иудейский и христианский Лиссабон.