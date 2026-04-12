Приглашаем вас в увлекательное путешествие по ночному Лиссабону, где каждый уголок хранит свои секреты и истории.Вас ждет экскурсия "Тайны куртизанок Лиссабона 18+", которая раскроет перед вами мир публичных домов и

знаменитых ночных бабочек, оставивших свой след в истории Португалии. Мы начнем нашу прогулку в районе Морарии, посетим знаменитые места, такие как "пляс Пигаль" и узнаем о жизни самой известной лиссабонской селебрити Фернанда Прета. Далее, наш путь пролегает к дворцу Шиаду, где вы сможете увидеть памятник "Голая правда", и завершим нашу экскурсию в модном "Меркадо да Рибейро". Вы узнаете, почему общество восхищалось куртизанками и почему их имена до сих пор на слуху, какие тайны хранят стены публичных домов и какие события привели к их закрытию в конце 60-х годов. Эта экскурсия - не просто прогулка, это погружение в историю, которая заставит вас по-новому взглянуть на ночной Лиссабон. Пожалуйста, учтите, что дополнительно оплачивается билет на фуникулёр

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Другая жизнь

Испокон веков ночные города таят в себе тайны и опасные приключения. Ночь — это жизнь публичных домов, ресторанов, казино, это время искателей авантюр. Общество старается не говорить об этой стороне медали, но всегда мечтает узнать больше. Лиссабон — портовый город. Он всегда был наполнен такими заведениями для моряков, купцов, шпионов и «джентльменов удачи», и на экскурсии мы пройдём по их следам.

По публичным местам

Начнём прогулку в районе Морарии. Побываем на «пляс Пигаль» и найдём знаменитый публичный дом начала 20 столетия. Заглянем в кондитерскую, которую очень любила посещать самая известная лиссабонская селебрити Фернанда Прета. Затем направимся к дворцу Шиаду, где вы увидите любопытный памятник под названием «Голая правда». Завершим экскурсию в модном местечке «Меркадо да Рибейро».

Вы узнаете:

Почему ночным бабочкам ставили памятники, ими восхищались и их имена до сих пор на слуху;

Кто из куртизанок занимался благотворительностью, отстраивал деревушки и почему всё прекратилось в конце 60-х годов;

Как работали публичные дома и какие существовали тарифы;

Почему португальские жёны закрывали глаза на романтические похождения мужчин;

Как вели себя с дамами португальские идальго в 19 веке;

И многое другое!

Организационные детали

Дополнительно оплачивается билет на фуникулёр — 3,80€ за 2 поездки для 1 человека.