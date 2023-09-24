Погулять по вечернему портовому городу и пройти по следам моряков и шпионов
5
2 отзыва
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О гиде
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Ответы на вопросы
Лиссабон встречал моряков и купцов шумными проспектами и площадями, но, когда наступал вечер, улицы пустели. Зато наполнялись дома ночных бабочек. На каждый кошелёк было свое заведение.
На вечерней прогулке вы увидите места, где располагалась публичные дома, узнаете о знаменитых куртизанках и их влиянии на историю Португалии.
Ближайшие даты:
29 сен
30 сен
2 окт
4 окт
5 окт
6 окт
7 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Другая жизнь
Испокон веков ночные города таят в себе тайны и опасные приключения. Ночь — это жизнь публичных домов, ресторанов, казино, это время искателей авантюр. Общество старается не говорить об этой стороне медали, но всегда мечтает узнать больше. Лиссабон — портовый город. Он всегда был наполнен такими заведениями для моряков, купцов, шпионов и «джентльменов удачи», и на экскурсии мы пройдём по их следам.
По публичным местам
Начнём прогулку в районе Морарии. Побываем на «пляс Пигаль» и найдём знаменитый публичный дом начала 20 столетия. Заглянем в кондитерскую, которую очень любила посещать самая известная лиссабонская селебрети Фернанда Прета. Затем направимся к дворцу Шиаду, где вы увидите любопытный памятник под названием «Голая правда». Завершим экскурсию в модном местечке «Меркадо да Рибейро».
Вы узнаете:
Почему ночным бабочкам ставили памятники, ими восхищались и их имена до сих пор на слуху;
Кто из куртизанок занимался благотворительностью, отстраивал деревушки и почему всё прекратилось в конце 60-х годов;
Как работали публичные дома и какие существовали тарифы;
Почему португальские жёны закрывали глаза на романтические похождения мужчин;
Как вели себя с дамами португальские идальго в 19 веке;
И многое другое!
Организационные детали
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
в среду и четверг в 17:30, в пятницу в 17:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
площадь Руссиу
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 17:30, в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 1215 туристов
Приветствую, вас, дорогие первооткрыватели! Да, каждый путешественник — первооткрыватель, согласны? А на что похожи страны? На книги, которые предстоит прочесть за несколько дней. Книга «Португалия» — увесистый том. Давайте откроем его! Меня зовут Валерия. Я писатель, гид и коренная одесситка в 4 поколении. Лиссабон стал моим вторым домом после Одессы. Люблю историю, люблю находить необычные факты в обычных вещах, люблю наблюдать и выискивать что-то новое там, где, казалось бы, все давно известно и понятно. А еще я обожаю любопытных путешественников. Вы такие? Тогда давайте прогуляемся вместе по Лиссабону! Авторские прогулки и нестандартные маршруты вам гарантированы.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
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1
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Мария
24 сен 2023
Отличная экскурсия и это и не классическая «обзорка», нет «основано в 12 веке» и «посмотрите направо - посмотрите налево». Есть много интересных фактов, которые вы не найдете в открытых источниках, даже если почитаете что то больше Википедии. Город и его жители сквозь века через рассказ о «самой древней профессии», политика и история, тонкости местного менталитета, конкретные и уникальные точки на карте Лиссабона. Экспрессия и юмор рассказчика, отличная подача материала. Если вы хотите узнать и полюбить Лиссабон, с чем то поспорить и много и от всего сердца смеяться и удивляться- обязательно выбирайте Валерию! Я достаточно опытный путешественник, я всегда стараюсь выбирать необычные маршруты и гидов. И я очень Рада, что именно эту экскурсию выбрала! И очень благодарна Валерии за этот опыт!
Ю
Юлия
10 сен 2023
Валерия - не просто гид! При обширных и глубоких знаниях истории Лиссабона, а тут еще и такой необычной темы, она потрясающий рассказчик! Мы не учавствовали в экскурсии, мы путешевствовали во времени! Мы перенеслись на улицы Лиссабона 19-в. Мы видели импозантных мужчин и легких ночных бабочек, мы слышали безаботный смех куртизанок и протяжное, грустное фаду, и казалось, что даже воздух вокруг пах специями из далеких стран. Казалось, что ступишь не так и произойдет "эффект бабочки"! А Валерия, вела нас и вела, за руку, сквозь простраство и время. История обдувала наши лица, как соленый бриз Атлантики и мы качались на волнах рассказа о потрясающем городе Лиссабоне и этой, его скрытой от глаз обывателя, стороны. Спасибо, за этот опыт!
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