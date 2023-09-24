Лиссабон встречал моряков и купцов шумными проспектами и площадями, но, когда наступал вечер, улицы пустели. Зато наполнялись дома ночных бабочек. На каждый кошелёк было свое заведение. На вечерней прогулке вы увидите места, где располагалась публичные дома, узнаете о знаменитых куртизанках и их влиянии на историю Португалии.

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Описание

Что вас ожидает

Другая жизнь

Испокон веков ночные города таят в себе тайны и опасные приключения. Ночь — это жизнь публичных домов, ресторанов, казино, это время искателей авантюр. Общество старается не говорить об этой стороне медали, но всегда мечтает узнать больше. Лиссабон — портовый город. Он всегда был наполнен такими заведениями для моряков, купцов, шпионов и «джентльменов удачи», и на экскурсии мы пройдём по их следам.

По публичным местам

Начнём прогулку в районе Морарии. Побываем на «пляс Пигаль» и найдём знаменитый публичный дом начала 20 столетия. Заглянем в кондитерскую, которую очень любила посещать самая известная лиссабонская селебрети Фернанда Прета. Затем направимся к дворцу Шиаду, где вы увидите любопытный памятник под названием «Голая правда». Завершим экскурсию в модном местечке «Меркадо да Рибейро».

Вы узнаете:

Почему ночным бабочкам ставили памятники, ими восхищались и их имена до сих пор на слуху;

Кто из куртизанок занимался благотворительностью, отстраивал деревушки и почему всё прекратилось в конце 60-х годов;

Как работали публичные дома и какие существовали тарифы;

Почему португальские жёны закрывали глаза на романтические похождения мужчин;

Как вели себя с дамами португальские идальго в 19 веке;

И многое другое!

Организационные детали

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.