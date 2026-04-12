Испокон веков ночные города таят в себе тайны и опасные приключения. Ночь — это жизнь публичных домов, ресторанов, казино, это время искателей авантюр. Общество старается не говорить об этой стороне медали, но всегда мечтает узнать больше. Лиссабон — портовый город. Он всегда был наполнен такими заведениями для моряков, купцов, шпионов и «джентльменов удачи», и на экскурсии мы пройдём по их следам.
По публичным местам
Начнём прогулку в районе Морарии. Побываем на «пляс Пигаль» и найдём знаменитый публичный дом начала 20 столетия. Заглянем в кондитерскую, которую очень любила посещать самая известная лиссабонская селебрити Фернанда Прета. Затем направимся к дворцу Шиаду, где вы увидите любопытный памятник под названием «Голая правда». Завершим экскурсию в модном местечке «Меркадо да Рибейро».
Вы узнаете:
Почему ночным бабочкам ставили памятники, ими восхищались и их имена до сих пор на слуху;
Кто из куртизанок занимался благотворительностью, отстраивал деревушки и почему всё прекратилось в конце 60-х годов;
Как работали публичные дома и какие существовали тарифы;
Почему португальские жёны закрывали глаза на романтические похождения мужчин;
Как вели себя с дамами португальские идальго в 19 веке;
И многое другое!
Организационные детали
Дополнительно оплачивается билет на фуникулёр — 3,80€ за 2 поездки для 1 человека.
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€65
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Руссиу
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1585 туристов
Bom dia! Наши дорогие путешественники. Мы — команда гидов, влюблённых в Португалию и её историю. Не перестаём искать новые факты и делаем открытия для себя и для вас. Португалия действительно читать дальшеуменьшить
способна удивить даже самого искушённого туриста: историей, личностями, архитектурой, парками.
Наша команда — это филологи и историки, для которых Лиссабон стал вторым домом больше десяти лет назад. «Жить с широко распахнутыми глазами» таков наш девиз и именно он не даёт нам останавливаться в наших поисках удивительных фактов. И это далеко не всё, что может для вас продемонстрировать маленькая страна. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Olga
Благодарю Валерию за интересную экскурсию!
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Мария
Отличная экскурсия и это и не классическая «обзорка», нет «основано в 12 веке» и «посмотрите направо - посмотрите налево». Есть много интересных фактов, которые вы не найдете в открытых источниках, читать дальшеуменьшить
даже если почитаете что то больше Википедии. Город и его жители сквозь века через рассказ о «самой древней профессии», политика и история, тонкости местного менталитета, конкретные и уникальные точки на карте Лиссабона. Экспрессия и юмор рассказчика, отличная подача материала. Если вы хотите узнать и полюбить Лиссабон, с чем то поспорить и много и от всего сердца смеяться и удивляться- обязательно выбирайте Валерию! Я достаточно опытный путешественник, я всегда стараюсь выбирать необычные маршруты и гидов. И я очень Рада, что именно эту экскурсию выбрала! И очень благодарна Валерии за этот опыт!
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Вераника
Так получилось, что у нас быдл два дня подряд для экскурсий по Лиссабону, и очень не хотелось повторений. Обе экскурсии взяли у Валерии и не пожалели."Тайны куртизанок" были во второй читать дальшеуменьшить
день. Вроде тот же Лиссабон, но другие истории, другие улочки. Что повторилось, так это увлеченность и юмор Валерии. Через неделю после этого вернулась в город с другими друзьями - было что показать и рассказать, Валерия подготовила отлично, спасибо:)
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лиля
Экскурсия необычная, Валерия артистична, преподнесла нам, как маленький спектакль. Информация очень объёмная, вспоминаем с теплотой вас и Лиссабон, по её совету купили сыра и джем из гуавы.
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Анжела
Мы, группа из 7ми врослых, имели удовольствие встретить Валерию для проведения очень необычной экскурсии «Тайны куртизанок Лиссабона 18+»".. Это была одна из топовых экскурсий на протяжении нашей поездки по Португалии… читать дальшеуменьшить
Валерия - интереснейший человек, ее обширные знания, чувство юмора и страсть в освещении такой непростой темы, да и просто в освещении исторических событий, связанных с Лиссабоном тех и не только лет, была просто восхитительной. Если вы любите неизбитые маршруты, необычные темы и профессионалов своего дела, то без всякого сомнения - Валерия это тот кто вам нужен… Рекомендуем рекомендуем рекомендуем!!! Спасибо вам, Валерия и удачи!!! С глубоким уважением Анжела & Ко
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Ю
Юлия
Валерия - не просто гид! При обширных и глубоких знаниях истории Лиссабона, а тут еще и такой необычной темы, она потрясающий рассказчик! Мы не учавствовали в экскурсии, мы путешевствовали во читать дальшеуменьшить
времени! Мы перенеслись на улицы Лиссабона 19-в. Мы видели импозантных мужчин и легких ночных бабочек, мы слышали безаботный смех куртизанок и протяжное, грустное фаду, и казалось, что даже воздух вокруг пах специями из далеких стран. Казалось, что ступишь не так и произойдет "эффект бабочки"! А Валерия, вела нас и вела, за руку, сквозь простраство и время. История обдувала наши лица, как соленый бриз Атлантики и мы качались на волнах рассказа о потрясающем городе Лиссабоне и этой, его скрытой от глаз обывателя, стороны. Спасибо, за этот опыт!
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