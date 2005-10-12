Елена Б. проводит ещё 5 экскурсий

Повидав интересные архитектурно-исторические достопримечательности 🏛️ Лиссабона, обязательно нужно поближе познакомиться с музыкальным символом столицу Португалии — романсом Фаду. Только так можно понять Душу народа, проникнуться сочувствием и ощутить близость.

Во многих справочниках пишут, что Фаду — это меланхоличный романс. Это правда. Но, не вся. Есть отдельное направление Фаду специально для воспроизведения в ресторанах. Во время спектакля исполнители чередуют пронизанные грустью песни с зажигательными танцами. Таким образом они говорят, что Судьба (португальское слово «Фаду» произошло от латинского fatum в значении «судьба») не всегда трагична. В жизни есть место и празднику, когда все проблемы отодвигаются на дальний план.

На ужине со спектаклем Фаду вы услышите разных исполнителей — мужчин и женщин — все они профессиональные певцы и музыканты.