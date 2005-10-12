Елена Б. проводит ещё 5 экскурсий

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Ужин со спектаклем Фаду

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Лиссабона
Выбираете место, где провести романтический вечер в Лиссабоне? Мы предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов столицы ⭐️, чтобы попробовать блюда португальской кухни 🥧 и насладиться эмоциональным представлением Фаду в исполнении профессиональных музыкантов и артистов.

Теплая ночь, легкий морской бриз и утонченная музыка – лучшее сопровождение для яркого свидания.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €84 за человека

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Ужин со спектаклем Фаду
Ужин со спектаклем Фаду
Повидав интересные архитектурно-исторические достопримечательности 🏛️ Лиссабона, обязательно нужно поближе познакомиться с музыкальным символом столицу Португалии — романсом Фаду. Только так можно понять Душу народа, проникнуться сочувствием и ощутить близость.
Во многих справочниках пишут, что Фаду — это меланхоличный романс. Это правда. Но, не вся. Есть отдельное направление Фаду специально для воспроизведения в ресторанах. Во время спектакля исполнители чередуют пронизанные грустью песни с зажигательными танцами. Таким образом они говорят, что Судьба (португальское слово «Фаду» произошло от латинского fatum в значении «судьба») не всегда трагична. В жизни есть место и празднику, когда все проблемы отодвигаются на дальний план.
На ужине со спектаклем Фаду вы услышите разных исполнителей — мужчин и женщин — все они профессиональные певцы и музыканты.
Что входит
  • Ужин и напитки из меню
  • Трансфер отель-ресторан-отель
  • Шоу
Что не входит
  • Закуски
  • не входящие в организованное меню
Начало и место завершения
🚩 Уточняется после бронирования
Ужин со спектаклем Фаду
Ужин со спектаклем Фаду
Ужин со спектаклем Фаду
Ужин со спектаклем Фаду

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Б.
Елена Б.
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