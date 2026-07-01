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Билеты
Электронный билет и аудиогид по замку Святого Георгия
Начало: Санта-Крус-ду-Кастелу, 1100-129, Лиссабон, Португа...
«Самостоятельное знакомство с замком Посетите «замок Святого Георгия» в удобном для вас темпе с электронным билетом и аудиогидом на смартфоне»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€27 за билет
Билеты
Входные билеты в Лиссабонский собор: сокровищница и вид с хоров
Начало: Площадь Ларго-да-Се, 1100-585, Лиссабон, Португали...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€7 за билет
Билеты
Галерея MAAT и центральный зал: билет в музей искусства и технологий
Начало: Авенида Бразилиа, 1300-598, Лиссабон, Португалия
«Два пространства музея С этим входным билетом вы сможете посетить галерею и центральный зал Музея искусства, архитектуры и технологий»
€15 за билет
Билеты
Входной билет на постоянную экспозицию Музея Бэнкси
Начало: Р. Вириату, 25 Б, 1050-227 Лиссабон, Португалия
€13 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Билеты на шоу»
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Сейчас в Лиссабоне в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 4 экскурсии от 7 до 27. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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