Увидеть рыцарские замки, побывать на самой западной точке Европы и посетить малоизвестные места
Вас ждёт великолепие рыцарских замков, потрясающие дворцы в стиле барокко, рококо и неоготики, рыбацкие поселения, где можно попробовать самые вкусные жареные сардины, и улочки старинных городков со звоном колоколов.
Вы увидите все «Семь чудес Португалии», в выборе которых приняли участие более 5 миллионов жителей страны! Насладитесь свежим бризом Атлантики с самой западной точки Европы, посетите город, в честь которого назван знаменитый алкогольный напиток, и колыбель нации. И всё это в индивидуальном путешествии на комфортабельном автомобиле.
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Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Проживание в стоимость тура не входит. Сообщите мне о своих предпочтениях — я помогу подобрать и забронировать отель.
Программа тура по дням
Значимые районы Лиссабона
Встречу вас в аэропорту или другом месте города по договорённости. Сразу заедем в отель или немного позже — зависит от времени вашего прилёта.
Начнём тур с места, где родилась Португалия и Лиссабон — района Алфама и замка Святого Георгия. Прогуляемся по улочкам и послушаем фаду — мелодии португальского музыкального жанра. Спустимся в район Байшу и посетим центральную площадь страны. Остановимся в одном из традиционных ресторанчиков на обед (с доплатой). Затем продолжим гулять по Лиссабону — увидим площадь Россио, поднимемся на знаменитом лифте Португалии в район Байрру-Алту, что буквально означает «высокий район», рассмотрим Церковь ду Карму, выполненную в стиле барокко и рококо и построенную Орденом кармелитов. Вечер проведём в самом богемной, культурном и поэтическом районе города — Шиаду. Здесь находятся красивейшие площади и изысканные фасады из традиционного португальского азулежу (расписанная глиняная плитка).
Достопримечательности района Белем и замок Обидуш
Сегодня познакомимся с районом Белем — местом, откуда португальские мореплаватели отправлялись за своими открытиями. Это же и самый музейный район, где находится монастырь Жеронимуш, охраняемый ЮНЕСКО, статуя Христос Царь, живописная набережная реки Тежу. В самой старой кондитерской Португалии попробуем местный десерт из слоёного теста с заварным кремом — паштел-де-Белен.
Во второй половине дня переезжаем в Алкобасу. По пути посетим средневековый историко-архитектурный памятник, музей под открытым небом, который отнесён к «Семи чудесам Португалии» — город-крепость Обидуш.
Монастыри Алкобасы и Батальи, католическая мекка Фатима и город Назаре на берегу Атлантики
Алкобаса — маленький город, который знаменит величественным монастырём 12 века Санта-Мария де Алкобаса и легендой о любви короля Педру и красавицы Инес де Кастро, португальских Ромео и Джульетты.
Затем заедем в доминиканский монастырь Санта-Мария-да-Витория в Баталье, представляющий собой великолепный образец средневековой португальской архитектуры и охраняемый ЮНЕСКО. Побываем и в католической мекке Португалии — городе Фатима. И завершим день в Назаре, чей берег изрезан бухтами и украшен высокими скалами. Здесь были зафиксированы самые высокие волны в мире! Вы узнаете о многовековых традициях рыболовства в этих краях и легенде о чудесном спасении монарха Богоматерью.
Интеллектуальный Коимбра и винно-морской Порту
Сегодня прогуляемся по городу Коимбра, где расположен старейший университет Португалии. Когда-то это место было центром интеллектуальной жизни страны.
После обеда переезжаем в Порту, в честь которого была названа наиболее известная продукция города — портвейн. Полюбуемся разноцветным домиками с красными черепичными крышами и старинными судами, перевозящими вино, прогуляемся по узким улочкам и заглянем в район баров и ресторанов.
Порту во всей красе
Весь день наслаждаемся прогулками в Порту — попробуем портвейн, прокатимся на катере по реке Доуро, увидим самые красивые точки и важнейшие достопримечательности. Северная столица Португалии вас приятно удивит своими пейзажами, архитектурой и гастрономической составляющей.
Католическое сердце Португалии и колыбель нации Гимарайнш
После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся в самый «верующий» город и католическое сердце Португалии — в Брагу к ансамблю религиозной архитектуры Бон-Жезуш. Переместимся на несколько веков в прошлое. Рассмотрим в архитектуре элементы барокко, рококо и классицизма.
Далее нас ждёт живописная дорога в Гимарайнш, где была провозглашена независимость Португалии. Именно поэтому место называют колыбелью нации. В Гимарайнше находится средневековый замок, который защищал своих жителей от нападения мавров и норманнов. А ещё здесь просто приятно прогуляться по уютным тихим улочкам.
Рыцарские замки, дворец Пена и маяк Кабо да Рока
Приготовьтесь восхищаться красотой старинных дворцов и поместий в Синтре! Город расположился среди лесистых холмов и когда-то был летней резиденцией королевской семьи. Посетим и рыцарский замок неподалёку — Кинта да Регалейра. Точнее целый комплекс в стиле неоготики. Побываем в рыцарских замках загадочного Ордена Тамплиеров и грандиозном дворце Пена, разместившемся на скале над Синтрой. Внутреннее убранство дворца сохранилось без изменений в том же виде, как и при королеве Амелии.
И обязательно заедем на мыс Кабо да Рока, который является самой западной точкой континентальной Европы. Здесь открывается впечатляющий вид на Атлантический океан!
Престижные районы Лиссабона
Завершающий день проведём в Лиссабоне — прогуляемся по престижным и любимым европейцами районам Эшториле и Кашкайше. После чего я провожу вас в аэропорт к нужному рейсу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Лиссабона, время по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.