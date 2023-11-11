Встречу вас в аэропорту или другом месте города по договорённости. Сразу заедем в отель или немного позже — зависит от времени вашего прилёта.

Начнём тур с места, где родилась Португалия и Лиссабон — района Алфама и замка Святого Георгия. Прогуляемся по улочкам и послушаем фаду — мелодии португальского музыкального жанра. Спустимся в район Байшу и посетим центральную площадь страны. Остановимся в одном из традиционных ресторанчиков на обед (с доплатой). Затем продолжим гулять по Лиссабону — увидим площадь Россио, поднимемся на знаменитом лифте Португалии в район Байрру-Алту, что буквально означает «высокий район», рассмотрим Церковь ду Карму, выполненную в стиле барокко и рококо и построенную Орденом кармелитов. Вечер проведём в самом богемной, культурном и поэтическом районе города — Шиаду. Здесь находятся красивейшие площади и изысканные фасады из традиционного португальского азулежу (расписанная глиняная плитка).