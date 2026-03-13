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и сама бы наверняка не решилась на такой опыт:) а Галя стала отличным проводником по любопытным местам, куда бы я точно сама не забрела. К сожалению, дело было в воскресенье, и не все заведения работали, но Галя дала ссылки на самые интересные места и не только ночной жизни. Рекомендую экскурсию тем, кто хочет познакомиться с другой стороной города, больше узнать о местных жителях и их нравах, а Галю, как прекрасного легкого собеседника