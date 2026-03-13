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Экскурсии по барам Лиссабона

Найдено 4 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Лиссабоне на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
Прогуляться по старым районам, зайти в парк Наций и найти самое важное
Начало: На площади Rossio
«Нашу встречу с вечерним Лиссабоном мы завершим в одном из баров под аккомпанемент живой музыки и чего-нибудь аутентичного в бокале»
Расписание: в понедельник в 10:00
6 июл в 10:00
13 июл в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
История Португалии оживает в Келуше. Узнайте о королевских интригах и судьбах, которые изменили ход истории, в окружении роскошного интерьера
Начало: Возле дворца Келуш
«Я расскажу, была ли Карлота Жоакина так ужасна, как о ней говорят, и почему она запомнилась людям как создательница алкогольного коктейля»
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00
3 июл в 11:00
8 июл в 11:00
€70 за человека
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Пешая
3 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
«Аутентичный коктейльный бар в стиле французского ар-нуво из фильма «Великий Гэтсби» со своей уникальной барной картой»
Расписание: ежедневно в 19:00
1 сен в 19:00
2 сен в 19:00
€50 за человека
Закатный круиз по Тежу с диджеем и открытым баром
Музыкальные теплоходы
Круизы
2 часа
3 отзыва
Групповая
Закатный круиз по Тежу с диджеем и открытым баром
Начало: PV48+Q93 Лиссабон, Португалия
«В нашем открытом баре наслаждайтесь неограниченно пивом, вином и сангрией, погрузившись в праздничную атмосферу под ритмы, подобранные нашим талантливым диджеем»
€35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Анастасия
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Спасибо Гале за прекрасный вечер! Лиссабон открылся с другой новой стороны, потрясающие колоритные бары, в которые сама я бы никогда не зашла и не нашла. Очень понравилась экскурсия!
Спасибо Гале за прекрасный вечер! Лиссабон открылся с другой новой стороны, потрясающие колоритные бары, в которые
Спасибо Гале за прекрасный вечер! Лиссабон открылся с другой новой стороны, потрясающие колоритные бары, в которые
Спасибо Гале за прекрасный вечер! Лиссабон открылся с другой новой стороны, потрясающие колоритные бары, в которые
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Лариса
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
Великолепно! Гид Валерия очень профессиональна во всех отношениях! Добрая, мудрая, душевная! Замечательно прошла поездка в Келуш, потрясающее место! Очень-преочень благодарна гиду за этот незабываемый день, полный отличных эмоций и впечатлений!
Великолепно! Гид Валерия очень профессиональна во всех отношениях! Добрая, мудрая, душевная! Замечательно прошла поездка в Келуш,
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Светлана
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Классные и аутентичные бары со своим вайбом и историей.
Стоит прогуляться с Галей, чтобы попробовать что-то новое и окунуться в ночную жизнь Лиссабона.
Все места можно смело записывать в must see и рекомендовать хорошим знакомым и друзьям;)
Классные и аутентичные бары со своим вайбом и историей.
Классные и аутентичные бары со своим вайбом и историей.
Классные и аутентичные бары со своим вайбом и историей.
Классные и аутентичные бары со своим вайбом и историей.+1
Классные и аутентичные бары со своим вайбом и историей.
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Мельникова
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Все было отлично - и супер места и расссказы) Рекомендую👍👌
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Е
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
Спасибо Елене за душевную атмосферу, очень интересное путешествие по вечернему городу и новые знания о прекрасном Лиссабоне.
Спасибо Елене за душевную атмосферу, очень интересное путешествие по вечернему городу и новые знания о прекрасном Лиссабоне.
Спасибо Елене за душевную атмосферу, очень интересное путешествие по вечернему городу и новые знания о прекрасном Лиссабоне.
Спасибо Елене за душевную атмосферу, очень интересное путешествие по вечернему городу и новые знания о прекрасном Лиссабоне.
Спасибо Елене за душевную атмосферу, очень интересное путешествие по вечернему городу и новые знания о прекрасном Лиссабоне.+3
Спасибо Елене за душевную атмосферу, очень интересное путешествие по вечернему городу и новые знания о прекрасном Лиссабоне.
Спасибо Елене за душевную атмосферу, очень интересное путешествие по вечернему городу и новые знания о прекрасном Лиссабоне.
Спасибо Елене за душевную атмосферу, очень интересное путешествие по вечернему городу и новые знания о прекрасном Лиссабоне.
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Лилия
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
Чудесная экскурсия с чудесным человеком! Именно о таком первом вечере в Лиссабоне я мечтала: Елена не загружала историческими фактами, архитектурными
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деталями, а просто рассказывала о Португалии и ее жителях, об их привычках и культурных, гастрономических пристрастиях, об их чувстве юмора и демонстрировала все это на наглядных примерах. Елена привела нас на замечательный концерт фаду в живописной Алфаме, показала смотровые площадки, указала на вкусности португальской кухни - море удовольствия от неспешной прогулки по вечернему городу для постижения души Лиссабона! Спасибо большое!

Чудесная экскурсия с чудесным человеком! Именно о таком первом вечере в Лиссабоне я мечтала: Елена не
Чудесная экскурсия с чудесным человеком! Именно о таком первом вечере в Лиссабоне я мечтала: Елена не
Чудесная экскурсия с чудесным человеком! Именно о таком первом вечере в Лиссабоне я мечтала: Елена не
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E
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Галя очень внимательный к деталям рассказчик. Смогла показать много скрытых интересных мест, которые были внове для меня несмотря на то
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что я не первый раз в Лиссабоне. В дополнение к основной теме экскурсии обсудили много чего еще любопытного и неочевидного из жизни Лиссабона и Португалии. Спасибо!

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Т
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Экскурсия с Галей по пабам Лиссабона — одно удовольствие! 🍷 Атмосфера лёгкая и уютная, будто гуляешь с подругой, которая давно
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живёт здесь и знает все классные места. Немного историй, много интересных деталей и море хорошего настроения. Если вам надоели дневные экскурсии с историей Лиссабона - очень рекомендую взять экскурсию по пабам!
Спасибо, Галя, за атмосферу легкости и чудесный вечер, после которого Лиссабон стал ещё роднее! 💛 — Татьяна

Экскурсия с Галей по пабам Лиссабона — одно удовольствие! 🍷 Атмосфера лёгкая и уютная, будто гуляешь
Экскурсия с Галей по пабам Лиссабона — одно удовольствие! 🍷 Атмосфера лёгкая и уютная, будто гуляешь
Экскурсия с Галей по пабам Лиссабона — одно удовольствие! 🍷 Атмосфера лёгкая и уютная, будто гуляешь
Экскурсия с Галей по пабам Лиссабона — одно удовольствие! 🍷 Атмосфера лёгкая и уютная, будто гуляешь+6
Экскурсия с Галей по пабам Лиссабона — одно удовольствие! 🍷 Атмосфера лёгкая и уютная, будто гуляешь
Экскурсия с Галей по пабам Лиссабона — одно удовольствие! 🍷 Атмосфера лёгкая и уютная, будто гуляешь
Экскурсия с Галей по пабам Лиссабона — одно удовольствие! 🍷 Атмосфера лёгкая и уютная, будто гуляешь
Экскурсия с Галей по пабам Лиссабона — одно удовольствие! 🍷 Атмосфера лёгкая и уютная, будто гуляешь
Экскурсия с Галей по пабам Лиссабона — одно удовольствие! 🍷 Атмосфера лёгкая и уютная, будто гуляешь
Экскурсия с Галей по пабам Лиссабона — одно удовольствие! 🍷 Атмосфера лёгкая и уютная, будто гуляешь
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Vetrova
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Галя очень дружелюбный и открытый человек, с которым было легко и интересно знакомиться с вечерней жизнью Лиссабона. Я приехала одна
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и сама бы наверняка не решилась на такой опыт:) а Галя стала отличным проводником по любопытным местам, куда бы я точно сама не забрела. К сожалению, дело было в воскресенье, и не все заведения работали, но Галя дала ссылки на самые интересные места и не только ночной жизни. Рекомендую экскурсию тем, кто хочет познакомиться с другой стороной города, больше узнать о местных жителях и их нравах, а Галю, как прекрасного легкого собеседника

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Екатерина
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
Прекрасный гид, прогулка по вечернему Лиссабону прошла в очень дружественной и можно сказать домашней атмосфере. Елена показала места, которых нет
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в путеводителях, поделилась своим опытом жизни в Португалии, особенностями культуры, традиций и прекрасной аутентичной кухней. В общем полный восторг!!! Очень открытый, энергичный и жизнерадостный человек! Всем рекомендую начинать знакомство с Португалией именно с Еленой 💕

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Всего 26 отзывов в Лиссабоне в категории "Бары и ночная жизнь"

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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города;
  2. Келуш: тайны и драмы королевского дворца;
  3. Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе);
  4. Закатный круиз по Тежу с диджеем и открытым баром.
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Башня Белен;
  2. Синтра;
  3. Мыс Рока;
  4. Площадь Коммерции;
  5. Алфама;
  6. Дворец Келуш;
  7. Район Алфама;
  8. Площадь Россиу;
  9. Замок Святого Георгия;
  10. Статуя Христа.
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2026
Сейчас в Лиссабоне в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 200. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Бары и ночная жизнь», 26 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь