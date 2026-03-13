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Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
Прогуляться по старым районам, зайти в парк Наций и найти самое важное
Начало: На площади Rossio
«Нашу встречу с вечерним Лиссабоном мы завершим в одном из баров под аккомпанемент живой музыки и чего-нибудь аутентичного в бокале»
Расписание: в понедельник в 10:00
6 июл в 10:00
13 июл в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
История Португалии оживает в Келуше. Узнайте о королевских интригах и судьбах, которые изменили ход истории, в окружении роскошного интерьера
Начало: Возле дворца Келуш
«Я расскажу, была ли Карлота Жоакина так ужасна, как о ней говорят, и почему она запомнилась людям как создательница алкогольного коктейля»
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00
3 июл в 11:00
8 июл в 11:00
€70 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
«Аутентичный коктейльный бар в стиле французского ар-нуво из фильма «Великий Гэтсби» со своей уникальной барной картой»
Расписание: ежедневно в 19:00
1 сен в 19:00
2 сен в 19:00
€50 за человека
Групповая
Закатный круиз по Тежу с диджеем и открытым баром
Начало: PV48+Q93 Лиссабон, Португалия
«В нашем открытом баре наслаждайтесь неограниченно пивом, вином и сангрией, погрузившись в праздничную атмосферу под ритмы, подобранные нашим талантливым диджеем»
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Спасибо Гале за прекрасный вечер! Лиссабон открылся с другой новой стороны, потрясающие колоритные бары, в которые сама я бы никогда не зашла и не нашла. Очень понравилась экскурсия!
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Великолепно! Гид Валерия очень профессиональна во всех отношениях! Добрая, мудрая, душевная! Замечательно прошла поездка в Келуш, потрясающее место! Очень-преочень благодарна гиду за этот незабываемый день, полный отличных эмоций и впечатлений!
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Классные и аутентичные бары со своим вайбом и историей.
Стоит прогуляться с Галей, чтобы попробовать что-то новое и окунуться в ночную жизнь Лиссабона.
Все места можно смело записывать в must see и рекомендовать хорошим знакомым и друзьям;)
Стоит прогуляться с Галей, чтобы попробовать что-то новое и окунуться в ночную жизнь Лиссабона.
Все места можно смело записывать в must see и рекомендовать хорошим знакомым и друзьям;)
+1
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Все было отлично - и супер места и расссказы) Рекомендую👍👌
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Е
Спасибо Елене за душевную атмосферу, очень интересное путешествие по вечернему городу и новые знания о прекрасном Лиссабоне.
+3
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Чудесная экскурсия с чудесным человеком! Именно о таком первом вечере в Лиссабоне я мечтала: Елена не загружала историческими фактами, архитектурными
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E
Галя очень внимательный к деталям рассказчик. Смогла показать много скрытых интересных мест, которые были внове для меня несмотря на то
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Т
Экскурсия с Галей по пабам Лиссабона — одно удовольствие! 🍷 Атмосфера лёгкая и уютная, будто гуляешь с подругой, которая давно
+6
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Галя очень дружелюбный и открытый человек, с которым было легко и интересно знакомиться с вечерней жизнью Лиссабона. Я приехала одна
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Прекрасный гид, прогулка по вечернему Лиссабону прошла в очень дружественной и можно сказать домашней атмосфере. Елена показала места, которых нет
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Всего 26 отзывов в Лиссабоне в категории "Бары и ночная жизнь"
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Бары и ночная жизнь»
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Сейчас в Лиссабоне в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 200. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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