Экскурсия «Вкусы Лиссабона» приглашает окунуться в мир португальской гастрономии.
Прогулка по историческим кварталам Алфама и Байша позволит не только насладиться архитектурой, но и узнать о кулинарных традициях страны.
Участники узнают, что такое жинжа, как португальцы научили миру готовить, и почему сушеная треска так популярна.
Площадь Коммерции, Россиу и Фигейра станут частью маршрута, а рассказы о кулинарных брендах Португалии дополнят впечатления
Прогулка по историческим кварталам Алфама и Байша позволит не только насладиться архитектурой, но и узнать о кулинарных традициях страны.
Участники узнают, что такое жинжа, как португальцы научили миру готовить, и почему сушеная треска так популярна.
Площадь Коммерции, Россиу и Фигейра станут частью маршрута, а рассказы о кулинарных брендах Португалии дополнят впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Погружение в португальскую гастрономию
- 🏛 Прогулка по историческим кварталам
- 🍽 Узнаете о традиционных закусках
- 🏞 Посещение знаковых площадей
- 📜 Интересные факты о кулинарии
- 🏠 Визит к старейшему дому Лиссабона
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения экскурсии «Вкусы Лиссабона» - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться не только гастрономическими изысками, но и приятной атмосферой города. В зимние месяцы, с ноября по апрель, Лиссабон менее загружен туристами, что может стать плюсом для тех, кто предпочитает более спокойные прогулки. Однако дождливые дни могут ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Коммерции
- Площадь Россиу
- Площадь Фигейра
- Городская стена
Описание экскурсии
Вы услышите:
- что такое жинжа и чем её закусывают;
- чем хамон отличается от презунту;
- почему в Португалии к столу не подают соль, перец и зубочистки;
- как португальцы научили своей кухне две трети мира;
- почему в стране у океана больше всего любят сушеную треску;
- кто придумал знаменитый десерт с заварным кремом — паштел-де-ната?
- и многое другое.
В программе прогулки:
- площадь Коммерции, Россиу и Фигейра;
- городская стена, которой больше полутора тысяч лет;
- классические рюмочные Лиссабона;
- кварталы Алфама и Байша;
- старейший дом в Лиссабоне;
- исторические рестораны и кафе.
Организационные детали
Дегустационное меню (от 10 € с человека) не входит в стоимость тура.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€80
|Дети до 18 лет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Россиу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 167 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году. Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.
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