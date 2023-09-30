Старинные кафе и рюмочные, история паштел-де-ната и «правила» жинжи - на гастропрогулке по центру
Главная задача — познакомить вас с традиционными португальскими закусками.
Но перед дегустациями нагуляем аппетит! В колоритных кварталах Алфама и Байша я расскажу о достопримечательностях исторического центра. И, конечно, поговорим о тонкостях португальской гастрономии.
Вы узнаете, что и где покупают лиссабонцы на обед, и откроете любопытные факты о кулинарных брендах страны.
Но перед дегустациями нагуляем аппетит! В колоритных кварталах Алфама и Байша я расскажу о достопримечательностях исторического центра. И, конечно, поговорим о тонкостях португальской гастрономии.
Вы узнаете, что и где покупают лиссабонцы на обед, и откроете любопытные факты о кулинарных брендах страны.
Ближайшие даты:
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы услышите:
- что такое жинжа и чем её закусывают;
- чем хамон отличается от презунту;
- почему в Португалии к столу не подают соль, перец и зубочистки;
- как португальцы научили своей кухне две трети мира;
- почему в стране у океана больше всего любят сушеную треску;
- кто придумал знаменитый десерт с заварным кремом — паштел-де-ната?
- и многое другое.
В программе прогулки:
- площадь Коммерции, Россиу и Фигейра;
- городская стена, которой больше полутора тысяч лет;
- классические рюмочные Лиссабона;
- кварталы Алфама и Байша;
- старейший дом в Лиссабоне;
- исторические рестораны и кафе.
Организационные детали
Дегустационное меню (от 10 € с человека) не входит в стоимость тура.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Россиу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 89 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году. Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.
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