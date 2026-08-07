Экскурсия «Вкусы Лиссабона» приглашает окунуться в мир португальской гастрономии.



Прогулка по историческим кварталам Алфама и Байша позволит не только насладиться архитектурой, но и узнать о кулинарных традициях страны.



Участники узнают, что такое жинжа, как португальцы научили миру готовить, и почему сушеная треска так популярна.



Площадь Коммерции, Россиу и Фигейра станут частью маршрута, а рассказы о кулинарных брендах Португалии дополнят впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения экскурсии «Вкусы Лиссабона» - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться не только гастрономическими изысками, но и приятной атмосферой города. В зимние месяцы, с ноября по апрель, Лиссабон менее загружен туристами, что может стать плюсом для тех, кто предпочитает более спокойные прогулки. Однако дождливые дни могут ограничить комфортность прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.