Вкусы Лиссабона

Старинные кафе и рюмочные, история паштел-де-ната и «правила» жинжи - на гастропрогулке по центру

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О гиде
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Ответы на вопросы
Главная задача — познакомить вас с традиционными португальскими закусками.

Но перед дегустациями нагуляем аппетит! В колоритных кварталах Алфама и Байша я расскажу о достопримечательностях исторического центра. И, конечно, поговорим о тонкостях португальской гастрономии.

Вы узнаете, что и где покупают лиссабонцы на обед, и откроете любопытные факты о кулинарных брендах страны.
Вкусы Лиссабона
Вкусы Лиссабона
Вкусы Лиссабона
Вкусы Лиссабона
Вкусы Лиссабона
Вкусы Лиссабона
Вкусы Лиссабона
Вкусы Лиссабона
Вкусы Лиссабона
Вкусы Лиссабона
Вкусы Лиссабона
Ближайшие даты:
30
сен
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
6
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы услышите:

  • что такое жинжа и чем её закусывают;
  • чем хамон отличается от презунту;
  • почему в Португалии к столу не подают соль, перец и зубочистки;
  • как португальцы научили своей кухне две трети мира;
  • почему в стране у океана больше всего любят сушеную треску;
  • кто придумал знаменитый десерт с заварным кремом — паштел-де-ната?
  • и многое другое.

В программе прогулки:

  • площадь Коммерции, Россиу и Фигейра;
  • городская стена, которой больше полутора тысяч лет;
  • классические рюмочные Лиссабона;
  • кварталы Алфама и Байша;
  • старейший дом в Лиссабоне;
  • исторические рестораны и кафе.

Организационные детали

Дегустационное меню (от 10 € с человека) не входит в стоимость тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Россиу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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