Автомобильная экскурсия в Синтру входит в топ-10 лучших экскурсий по Португалии. Город Синтра — жемчужина Португалии. Такой концентрации исторических мест и природных красот нет ни в одном городе страны.
Экскурсия будет организована так, чтобы вы не теряли времени и познакомились с лучшими местами прекрасной Синтры.
Экскурсия будет организована так, чтобы вы не теряли времени и познакомились с лучшими местами прекрасной Синтры.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Национальный дворец Пена
- Национальный дворец Келуш
- Дворец Монсеррат
- Замок мавров
- Национальный дворец Синтры
- Конвент Капуцинов
- Ки́нта да Регале́йра
- Кабу-да-Рока
- Cascais
Описание
Преимущество этой экскурсии заключается в том, что путешественник может выбрать из предложенных мест — 3 на выбор! Национальный дворец Пена представляет собой одно из главных выражений архитектурного романтизма XIX века в мире, став первым дворцом этого стиля в Европе. Национальный дворец Келуш, состоящий из летнего дворца и парка в стиле рококо, бывшей загородной резиденции португальских королей. Дворец Монсеррат — традиционный летний курорт португальского двора в предгорьях с видом на Атлантический океан к северу от столицы Лиссабона. Замок мавров — замок раннего Средневековья, построенный маврами во времена арабского завоевания Португалии на господствующей вершине горы в окрестности города Синтра. Национальный дворец Синтры — средневековый дворец в Синтре, где с XV до конца XIX века жили португальские монархи. Конвент Капуцинов или пробковый конвент. Был основан в 1560 году. Аскеза, бедность то что считали важным монахи и следовали развитию духовности в себе, а не материального. Ки́нта да Регале́йра дворцово-парковый комплекс на территории которого находятся романтический дворец в стиле неоготики, часовня и парк с озёрами, гротами, фонтанами и различными архитектурными капризами. Кабу-да-Рока — самая западная точка материковой Португалии и континентальной Европы. Знаменитый пляж Guincho. Бока-ду-Инферно (смотровая площадка).Cascais (Лиссабонская ривьера). Важная информация:Почему нужно так сделать?
- Билеты во Дворец Пена продаются по времени. Мы должны быть во дворце в указанное время.
- Дворец Пена — вы хотите посетить снаружи или внутри? Билеты мы поможем вам купить.
- Если плохая погода или дорога перекрыта, бастуют, то мы изменим маршрут.
Каждый день в 8.30 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Обед
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в городе Лиссабон
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Каждый день в 8.30 утраБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Вы должны выбрать три места для посещения.
- За 2 дня до тура сообщите какие места вы хотите посетить.
- Мы не должны стоять в очереди за билетами!
- Почему нужно так сделать?
- Билеты во Дворец Пена продаются по времени. Мы должны быть во дворце в указанное время.
- Дворец Пена — вы хотите посетить снаружи или внутри? Билеты мы поможем вам купить.
- Если плохая погода или дорога перекрыта, бастуют, то мы изменим маршрут
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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