Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера

Билеты в Лиссабоне
Автомобильная экскурсия в Синтру входит в топ-10 лучших экскурсий по Португалии. Город Синтра — жемчужина Португалии. Такой концентрации исторических мест и природных красот нет ни в одном городе страны.

Экскурсия будет организована так, чтобы вы не теряли времени и познакомились с лучшими местами прекрасной Синтры.
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Ближайшие даты:
9
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10
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Что вас ожидает:

  • Национальный дворец Пена
  • Национальный дворец Келуш
  • Дворец Монсеррат
  • Замок мавров
  • Национальный дворец Синтры
  • Конвент Капуцинов
  • Ки́нта да Регале́йра
  • Кабу-да-Рока
  • Cascais

Описание

Преимущество этой экскурсии заключается в том, что путешественник может выбрать из предложенных мест — 3 на выбор! Национальный дворец Пена представляет собой одно из главных выражений архитектурного романтизма XIX века в мире, став первым дворцом этого стиля в Европе. Национальный дворец Келуш, состоящий из летнего дворца и парка в стиле рококо, бывшей загородной резиденции португальских королей. Дворец Монсеррат — традиционный летний курорт португальского двора в предгорьях с видом на Атлантический океан к северу от столицы Лиссабона. Замок мавров — замок раннего Средневековья, построенный маврами во времена арабского завоевания Португалии на господствующей вершине горы в окрестности города Синтра. Национальный дворец Синтры — средневековый дворец в Синтре, где с XV до конца XIX века жили португальские монархи. Конвент Капуцинов или пробковый конвент. Был основан в 1560 году. Аскеза, бедность то что считали важным монахи и следовали развитию духовности в себе, а не материального. Ки́нта да Регале́йра дворцово-парковый комплекс на территории которого находятся романтический дворец в стиле неоготики, часовня и парк с озёрами, гротами, фонтанами и различными архитектурными капризами. Кабу-да-Рока — самая западная точка материковой Португалии и континентальной Европы. Знаменитый пляж Guincho. Бока-ду-Инферно (смотровая площадка).Cascais (Лиссабонская ривьера). Важная информация:Почему нужно так сделать?
  • Билеты во Дворец Пена продаются по времени. Мы должны быть во дворце в указанное время.
  • Дворец Пена — вы хотите посетить снаружи или внутри? Билеты мы поможем вам купить.
  • Если плохая погода или дорога перекрыта, бастуют, то мы изменим маршрут.

Каждый день в 8.30 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель в городе Лиссабон
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день в 8.30 утра
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Вы должны выбрать три места для посещения.
  • За 2 дня до тура сообщите какие места вы хотите посетить.
  • Мы не должны стоять в очереди за билетами!
  • Почему нужно так сделать?
  • Билеты во Дворец Пена продаются по времени. Мы должны быть во дворце в указанное время.
  • Дворец Пена — вы хотите посетить снаружи или внутри? Билеты мы поможем вам купить.
  • Если плохая погода или дорога перекрыта, бастуют, то мы изменим маршрут
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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