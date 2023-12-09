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Преимущество этой экскурсии заключается в том, что путешественник может выбрать из предложенных мест — 3 на выбор! Национальный дворец Пена представляет собой одно из главных выражений архитектурного романтизма XIX века в мире, став первым дворцом этого стиля в Европе. Национальный дворец Келуш, состоящий из летнего дворца и парка в стиле рококо, бывшей загородной резиденции португальских королей. Дворец Монсеррат — традиционный летний курорт португальского двора в предгорьях с видом на Атлантический океан к северу от столицы Лиссабона. Замок мавров — замок раннего Средневековья, построенный маврами во времена арабского завоевания Португалии на господствующей вершине горы в окрестности города Синтра. Национальный дворец Синтры — средневековый дворец в Синтре, где с XV до конца XIX века жили португальские монархи. Конвент Капуцинов или пробковый конвент. Был основан в 1560 году. Аскеза, бедность то что считали важным монахи и следовали развитию духовности в себе, а не материального. Ки́нта да Регале́йра дворцово-парковый комплекс на территории которого находятся романтический дворец в стиле неоготики, часовня и парк с озёрами, гротами, фонтанами и различными архитектурными капризами. Кабу-да-Рока — самая западная точка материковой Португалии и континентальной Европы. Знаменитый пляж Guincho. Бока-ду-Инферно (смотровая площадка).Cascais (Лиссабонская ривьера). Важная информация:Почему нужно так сделать?