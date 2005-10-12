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Синтра — три дворца и мыс Рока

Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
Во время этой экскурсии 🧭 мы с Вами побываем в самой настоящей сказке.

Немного мест найдётся на земле, где так сочетаются природная красота и красота творений человека.

Синтра — настоящая жемчужина, где среди густой зелени мистических лесов, можно увидеть роскошные усадьбы, дворцы и средневековые крепости.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €280 за экскурсию

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Синтра — три дворца и мыс Рока
Синтра — три дворца и мыс Рока

Что вы увидите

  • Город Синтра
  • Дворец Пена
  • Кинта да Регалейра
  • Дворец Монсеррат
  • Мыс Рока
Город Синтра
Благодаря своему уникальному микроклимату Синтра стала излюбленным местом для португальских королей, аристократов и богатых иностранцев. Именно здесь, в национальном дворце Синтры, на протяжении многих веков располагалась летняя резиденция португальских монархов.
Дворец Пена
По извилистой лесной дороге, мимо огромных валунов, поросших мхом, мы поднимемся на вершину горы ⛰️, где как царская корона возвышается радужный дворец Пена. Это истинное украшение Португалии и один их самых невероятных дворцов, построенный в эпоху европейского романтизма. Дворец олицетворял уединённый рай для короля Фердинанда II и стал убежищем для последней королевы донны Амелии. Здесь вы узнаете захватывающие истории 📖 из жизни бывших обитателей, увидите парадные залы романтичного дворца и восхититесь прекрасными видами экзотического парка.
Кинта да Регалейра
Затем мы посетим самую загадочную и мистическую усадьбу в Португалии — Кинта да Регалейра. Это поистине волшебное место, полное сюрпризов и загадок, здесь есть что посмотреть и чему удивиться. Прогуливаясь райскими садами, вы обнаружите множество эзотерических символов и тайных знаков масонов, тамплиеров и их продолжателей — ордена Христа. Здесь в саду мы спустимся в подземный колодец, пройдёмся узкими туннелями, а затем осмотрим изящный храм философии эксцентричного Монтейру-Миллионщика.
Дворец Монсеррат
Далее мы направимся в восхитительный и ажурный, с потрясающими садами дворец Монсеррат, история которого насчитывает пять столетий. Это яркий пример португальской эклектики XIX ст. с мавританскими, готическими и индийскими элементами архитектуры. Ландшафтные дизайнеры превратили парк 🌳 вокруг дворца в одно из самых красивых 🤩 мест в Португалии. Здесь вы прогуляетесь 👣 следами лорда Байрона, восхититесь искусной каменной резьбой и узнаете интересные подробности из жизни бывших владельцев особняка.
Мыс Рока
Дальше наша экскурсия ⛳ продолжиться на мысе Рока, где заканчивается земля и начинается море 🌊. Это место силы, здесь человек чувствует себя беззащитным перед мощью стихии. Стоя на самом краю Европейского континента вы насладитесь целебным морским воздухом, шумом волн и потрясающими пейзажами.
Что входит
  • Комфортабельный минивэн с водителем
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы (бензин, платные дороги, платные парковки)
  • Страховка для всех пассажиров
Что не входит
  • Стоимость входных билетов:
  • дворец и парк Пена (€7, 50)
  • Кинта да Регалейра (€8)
  • Дворец Монсеррат (€8)
  • Питание и дегустация
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Синтра — три дворца и мыс Рока
Синтра — три дворца и мыс Рока
Синтра — три дворца и мыс Рока
Синтра — три дворца и мыс Рока

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Oльга Г.
Oльга Г.
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