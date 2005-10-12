Город Синтра

Благодаря своему уникальному микроклимату Синтра стала излюбленным местом для португальских королей, аристократов и богатых иностранцев. Именно здесь, в национальном дворце Синтры, на протяжении многих веков располагалась летняя резиденция португальских монархов.

Дворец Пена

По извилистой лесной дороге, мимо огромных валунов, поросших мхом, мы поднимемся на вершину горы ⛰️, где как царская корона возвышается радужный дворец Пена. Это истинное украшение Португалии и один их самых невероятных дворцов, построенный в эпоху европейского романтизма. Дворец олицетворял уединённый рай для короля Фердинанда II и стал убежищем для последней королевы донны Амелии. Здесь вы узнаете захватывающие истории 📖 из жизни бывших обитателей, увидите парадные залы романтичного дворца и восхититесь прекрасными видами экзотического парка.

Кинта да Регалейра

Затем мы посетим самую загадочную и мистическую усадьбу в Португалии — Кинта да Регалейра. Это поистине волшебное место, полное сюрпризов и загадок, здесь есть что посмотреть и чему удивиться. Прогуливаясь райскими садами, вы обнаружите множество эзотерических символов и тайных знаков масонов, тамплиеров и их продолжателей — ордена Христа. Здесь в саду мы спустимся в подземный колодец, пройдёмся узкими туннелями, а затем осмотрим изящный храм философии эксцентричного Монтейру-Миллионщика.

Дворец Монсеррат

Далее мы направимся в восхитительный и ажурный, с потрясающими садами дворец Монсеррат, история которого насчитывает пять столетий. Это яркий пример португальской эклектики XIX ст. с мавританскими, готическими и индийскими элементами архитектуры. Ландшафтные дизайнеры превратили парк 🌳 вокруг дворца в одно из самых красивых 🤩 мест в Португалии. Здесь вы прогуляетесь 👣 следами лорда Байрона, восхититесь искусной каменной резьбой и узнаете интересные подробности из жизни бывших владельцев особняка.

Мыс Рока

Дальше наша экскурсия ⛳ продолжиться на мысе Рока, где заканчивается земля и начинается море 🌊. Это место силы, здесь человек чувствует себя беззащитным перед мощью стихии. Стоя на самом краю Европейского континента вы насладитесь целебным морским воздухом, шумом волн и потрясающими пейзажами.