Огромное спасибо Екатерине за прекрасную и увлекательную экскурсию по Лиссабону! Это была не просто прогулка по городу, а живой, интересный рассказ с массой историй, фактов и деталей, которые помогли по-настоящему

почувствовать атмосферу Лиссабона. Екатерина рассказывает с большим энтузиазмом и любовью к городу, легко отвечает на вопросы и создаёт очень тёплую, комфортную атмосферу. Время пролетело незаметно, а впечатлений осталось надолго. С радостью рекомендуем экскурсию всем, кто хочет увидеть Лиссабон ярким, живым и незабываемым! Константин&Ольга о. Майорка

Была прекрасная экскурсия. Екатерина очень подробно и неспешно рассказала и показала город. Все было замечательно и очень интересно.

Экскурсия понравилась. Екатерина была подготовлена, хорошо знает тематику, рассказала много исторических фактов. Классическая экскурсия, подойдет для тех, кто впервые оказался в Лиссабоне. Мы прошлись по значимым местам города. Также узнали про быт местных жителей. Рекомендуем.

Екатерина провела интересную и познавательную экскурсию, прогулка по Лиссабону прошла на одном дыхании. Заранее поинтересовалась о моём предпочтение и пожелание к рассказу о городе. Знакомство с Екатериной сражу расположило к

себе и казалось мы давно знаем друг друга. Маршрут включал маленькие улочки и большие проспекты, площади и множество красочных фасадов домов. Познавательный и захватывающий рассказ о Лиссабоне и Португалии позволил почувствовать атмосферу страны, культуру и сегодняшнюю жизнь горожан. Мы посетили значимые места старого города. Смена подъёмов и спусков, смотровых площадок вкусно сочеталась с вишневым ликером и десертом Паштель де Ната. Рассказанная история буквально влюбила в это прекрасное место на берегу реки Тежу и океана. После окончания экскурсии Екатерина рекомендовала какие музеи и монастыри посетить и в каких городских пространствах побывать, с предоставление геолокации. Спасибо Екатерине за чудесную экскурсию, удачи и всего наилучшего! Рекомендую заказывать эту экскурсию! 🙌

Хотелось бы поделиться отзывом о гиде Екатерине. В нашу первую поездку в Лиссабон, поняли с супругом, что необходимо ознакомление с этим прекрасным городом и обратились к ней, о чем ни

разу не пожалели. Сразу чувствуется когда человек подкован и готов в морю вопросов. Наша 3ех часовая экскурсия прошла насыщенно и интересно, было много полезной информации. Выражаем особую благодарность за эти часы, проведённые вместе. Буду советовать Екатерину нашим друзьям 😀

Н Наталья

Катерина, замечательный гид и очаровательная девушка, наша экскурсия совместила все наши пожелания и "хотелки" с продуманным маршрутом и прекрасными видами и местами Лиссабона!

Впечатления от города остались самые яркие и чудесные, и это во много заслуга именно Кати! Спасибо тебе огромное, за то что после 6 часов пешей прогулки мы были настолько вдохновлены, что усталости не было ни в одном глазу!