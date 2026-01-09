Описание экскурсииИдея моей экскурсии - неспешное знакомство с Лиссабоном, городом, который на протяжении веков привносил в культуру Португалии всё самое лучшее со всего света. Мы отправимся в дивное приключение, наполненное яркими эмоциями, сочными вкусами и ароматами. Познакомимся с местным архитектурным стилем, прогуляемся по самому старинному и уютному району Алфама, познакомимся с традиционной португальской кухней, рассмотрим величие города с самых топовых смотровых площадок.
По выходным дням с 9:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Свободы
- Фуникулер Глория
- Монастырь Кармелитов
- Площадь Россио
- Старинный район Алфама
- Замок Святого Георгия
- Площадь Коммерции
Что включено
- В стоимость экскурсии входят услуги гида
Что не входит в цену
- Возможные дополнительные расходы:
- - подъем на городском фуникулере Глория - 4, 10€ (по желанию)
- - еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Праза дос Ресторадорес
Завершение: Praça do Comércio
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным дням с 9:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Огромное спасибо Екатерине за прекрасную и увлекательную экскурсию по Лиссабону! Это была не просто прогулка по городу, а живой, интересный рассказ с массой историй, фактов и деталей, которые помогли по-настоящему
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О
Была прекрасная экскурсия. Екатерина очень подробно и неспешно рассказала и показала город. Все было замечательно и очень интересно.
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A
Экскурсия понравилась. Екатерина была подготовлена, хорошо знает тематику, рассказала много исторических фактов. Классическая экскурсия, подойдет для тех, кто впервые оказался в Лиссабоне. Мы прошлись по значимым местам города. Также узнали про быт местных жителей. Рекомендуем.
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Е
Екатерина провела интересную и познавательную экскурсию, прогулка по Лиссабону прошла на одном дыхании. Заранее поинтересовалась о моём предпочтение и пожелание к рассказу о городе. Знакомство с Екатериной сражу расположило к
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L
Хотелось бы поделиться отзывом о гиде Екатерине. В нашу первую поездку в Лиссабон, поняли с супругом, что необходимо ознакомление с этим прекрасным городом и обратились к ней, о чем ни
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Н
Катерина, замечательный гид и очаровательная девушка, наша экскурсия совместила все наши пожелания и "хотелки" с продуманным маршрутом и прекрасными видами и местами Лиссабона!
Впечатления от города остались самые яркие и чудесные, и это во много заслуга именно Кати! Спасибо тебе огромное, за то что после 6 часов пешей прогулки мы были настолько вдохновлены, что усталости не было ни в одном глазу!
Впечатления от города остались самые яркие и чудесные, и это во много заслуга именно Кати! Спасибо тебе огромное, за то что после 6 часов пешей прогулки мы были настолько вдохновлены, что усталости не было ни в одном глазу!
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