Идея моей экскурсии 🧭 - неспешное знакомство с Лиссабоном, городом, который на протяжении веков привносил в культуру Португалии всё самое лучшее со всего света. Мы отправимся в дивное приключение, наполненное яркими эмоциями, сочными вкусами и ароматами. Познакомимся с местным архитектурным стилем, прогуляемся по самому старинному и уютному району города Алфама, познакомимся с традиционной португальской кухней, рассмотрим величие города с самых топовых смотровых площадок.
Что входит
В стоимость экскурсии входят услуги гида
Что не входит
Возможные дополнительные расходы:
подъем на городском фуникулере Глория – 3€ (по желанию)
посещение церкви Карму – 4€ (по желанию)
подъем на Триумфальную арку Руа Агушта (Rua Augusta) – 3€ (по желанию)
обед в португальском ресторане – 15-20€ (по желанию).
Начало
🚩 Praça dos Restauradores
Место завершения
🏁 Praça do Comércio
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.