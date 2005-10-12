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Знакомство с самобытным Лиссабоном и многогранной душой её жителей

Екатерина Д.
Екатерина Д. – Гид из Лиссабона
Знакомство с самобытным Лиссабоном и многогранной душой её жителей
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €80 за экскурсию

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Знакомство с самобытным Лиссабоном и многогранной душой её жителей
Знакомство с самобытным Лиссабоном и многогранной душой её жителей

Что вы увидите

  • Проспект Свободы
  • Фуникулер Глория
  • Монастырь Кармелитов
  • Площадь Россио
  • Старинный район Алфама
  • Замок Святого Георгия
  • Площадь Коммерции.
Идея моей экскурсии 🧭 - неспешное знакомство с Лиссабоном, городом, который на протяжении веков привносил в культуру Португалии всё самое лучшее со всего света. Мы отправимся в дивное приключение, наполненное яркими эмоциями, сочными вкусами и ароматами. Познакомимся с местным архитектурным стилем, прогуляемся по самому старинному и уютному району города Алфама, познакомимся с традиционной португальской кухней, рассмотрим величие города с самых топовых смотровых площадок.
Что входит
  • В стоимость экскурсии входят услуги гида
Что не входит
  • Возможные дополнительные расходы:
  • подъем на городском фуникулере Глория – 3€ (по желанию)
  • посещение церкви Карму – 4€ (по желанию)
  • подъем на Триумфальную арку Руа Агушта (Rua Augusta) – 3€ (по желанию)
  • обед в португальском ресторане – 15-20€ (по желанию).
Начало
🚩 Praça dos Restauradores
Место завершения
🏁 Praça do Comércio
Знакомство с самобытным Лиссабоном и многогранной душой её жителей
Знакомство с самобытным Лиссабоном и многогранной душой её жителей
Знакомство с самобытным Лиссабоном и многогранной душой её жителей
Знакомство с самобытным Лиссабоном и многогранной душой её жителей
Знакомство с самобытным Лиссабоном и многогранной душой её жителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина Д.
Екатерина Д.
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