Идея моей экскурсии 🧭 - неспешное знакомство с Лиссабоном, городом, который на протяжении веков привносил в культуру Португалии всё самое лучшее со всего света. Мы отправимся в дивное приключение, наполненное яркими эмоциями, сочными вкусами и ароматами. Познакомимся с местным архитектурным стилем, прогуляемся по самому старинному и уютному району города Алфама, познакомимся с традиционной португальской кухней, рассмотрим величие города с самых топовых смотровых площадок.