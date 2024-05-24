Экскурсии от вашего отеля на Мадейре

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» на Мадейре на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первозданная природа западной Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
62 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Первозданная природа западной Мадейры
Погрузитесь в удивительный мир западной Мадейры: рыбацкие городки, вулканические бассейны и потрясающие виды Атлантики ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
257 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Мадейру за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Мадейру за один день
Насыщенное путешествие по южному побережью Мадейры. Колоритные городки, мыс Сан-Лоренцо, пик Ариейро и океанские виды ждут вас! (146 symbols)
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
260 за всё до 3 чел.
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Мадейре: от рыбацкой деревни до водопада
Начните с рыбацкой деревни Камара-де-Лобуш, пройдите по стеклянному балкону и посетите высокогорное плато Паул де Серра. Увидите старинную часовню и водопад
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элина
    24 мая 2024
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Мадейра это остров в который невозможно не влюбиться, прилетая в аэропорт не понимаешь где ты находишься и что ждет тебя
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    впереди, а впереди многое. Так как пребывания на острове у нас было довольно короткое, было принято решение довериться профессионалам, и взять экскурсию. Сказать что мы довольны этим решением, не сказать ничего. Мы в восторге! Наш гид Денис,отличный профессионал своего дела, в не принужденной беседе мы смогли узнать такое колоссальное количество интереснейшей,познавательной,увлекательной,а порой и очень забавной информации,что влюбило нас в этот чудный остров еще больше. Пейзажи, которые мы наблюдали не передать словами,это нужно видеть своими глазами. Очень хорошо продуманный маршрут, за всю экскурсию ты не думаешь не о чем, ты просто отдыхаешь и получаешь удовольствие. Огромное спасибо Денису за этот потрясающий день, который был похож на встречу старых друзей. Удивительный и интереснейший человек,будем следить за ним в инстаграме и готовится к новой встрече, что бы познакомить с этим чудесным островом наших друзей!

  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Потрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршруты и красивейшие локации и, самое главное - легкую и дружескую атмосферу! Незабываемые эмоции и впечатления:)
    Потрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршруты
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Нескучное путешествие по Западной Мадейре
    Хочу поблагодарить Дениса, за великолепную и действительно нескучную экскурсию!!! Он не только профессионал своего дела, но и просто приятный человек.
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    Мы увидели так много красивых мест, и получили столько же интересной, и познавательной информации! Мы ни на секунду не пожалели что выбрали именно вас!!!)

  • М
    Мария
    16 февраля 2024
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Провели с Денисом чудесный, а главное, нескучный день. При выборе гида интуиция меня не подвела, мы были на одной волне
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    и нам было очень интересно и увлекательно вместе. Насмотрелись, нагулялись и даже наплавались, сделали кучу фотографий, которые позволят нам возвращаться на Мадейру вновь и вновь. Влюбились в этот потрясающий остров вечной весны и с нетерпением ждём продолжения путешествия!!)) Денис, спасибо за настроение!! До встречи!!

  • Е
    Елена
    15 февраля 2024
    Нескучное путешествие по Западной Мадейре
    Просто идеальный по красоте Остров, идеальная яркая экскурсия, идеальный гид!! Однозначно рекомендую!!
    Просто идеальный по красоте Остров, идеальная яркая экскурсия, идеальный гид!! Однозначно рекомендую!!
  • П
    Павел
    7 февраля 2024
    Нескучное путешествие по Западной Мадейре
    Мы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную еду. И все это в
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    сопровождении с интересными и веселыми историями от самого позитивного гида! Денис просто красавчик! Не пожалели ни секунды, что доверили впечатления профессионалу своего дела. Спасибо!

    Мы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную еду
  • Р
    Роберт
    25 сентября 2023
    Первозданная природа западной Мадейры
    Мы с женой лишь на неделю приехали на Мадейру, но посмотреть хотелось как можно больше. Поэтому мы впервые в жизни
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    решили заказать индивидуальный тур как самый эффективный. Случайно обнаружили в Интернете объявление Трипстера и решили рискнуть. Это была редкая удача. Мы заглянули во все возможные места, на редкость увлечённый гид посвящал нас по ходу путешествия в самые разные подробности, связанные с ними. Время промелькнуло практически незаметно, но осталось ощущение праздника. Сами мы точно ничего подобного бы не увидели.

  • Ш
    Шаида
    25 сентября 2023
    Первозданная природа западной Мадейры
    Нам все очень понравилось! Прекрасная экскурсия, мы увидели все красоты острова и услышали интереснейшие факты! за 1 акскурсию прошли 5
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    разных температурных режимов:) Нам понравилось настолько, что хотели продлить наше проживание в Мадейре и посмотреть еще, но к сожалению в отеле не было мест и мы решили, что обязательно сюда вернемся

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «От вашего отеля»

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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июле 2024
Сейчас на Мадейре в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 260. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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