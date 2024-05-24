1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Первозданная природа западной Мадейры
Погрузитесь в удивительный мир западной Мадейры: рыбацкие городки, вулканические бассейны и потрясающие виды Атлантики ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€257 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Мадейру за один день
Насыщенное путешествие по южному побережью Мадейры. Колоритные городки, мыс Сан-Лоренцо, пик Ариейро и океанские виды ждут вас! (146 symbols)
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Мадейре: от рыбацкой деревни до водопада
Начните с рыбацкой деревни Камара-де-Лобуш, пройдите по стеклянному балкону и посетите высокогорное плато Паул де Серра. Увидите старинную часовню и водопад
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлина24 мая 2024Мадейра это остров в который невозможно не влюбиться, прилетая в аэропорт не понимаешь где ты находишься и что ждет тебя
- ТТатьяна17 мая 2024Потрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршруты и красивейшие локации и, самое главное - легкую и дружескую атмосферу! Незабываемые эмоции и впечатления:)
- ООльга22 апреля 2024Хочу поблагодарить Дениса, за великолепную и действительно нескучную экскурсию!!! Он не только профессионал своего дела, но и просто приятный человек.
- ММария16 февраля 2024Провели с Денисом чудесный, а главное, нескучный день. При выборе гида интуиция меня не подвела, мы были на одной волне
- ЕЕлена15 февраля 2024Просто идеальный по красоте Остров, идеальная яркая экскурсия, идеальный гид!! Однозначно рекомендую!!
- ППавел7 февраля 2024Мы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную еду. И все это в
- РРоберт25 сентября 2023Мы с женой лишь на неделю приехали на Мадейру, но посмотреть хотелось как можно больше. Поэтому мы впервые в жизни
- ШШаида25 сентября 2023Нам все очень понравилось! Прекрасная экскурсия, мы увидели все красоты острова и услышали интереснейшие факты! за 1 акскурсию прошли 5
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июле 2024
Сейчас на Мадейре в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 260. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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