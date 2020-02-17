4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться фантастическими пейзажами лаврового леса Лаурисильва и узнать о природе острова

Юрий
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Юрий – представитель гидов
Приглашаю провести день в необычайно красивом месте, привлекающем путешественников со всего мира.

Вы пройдете таинственными зелеными коридорами из зарослей вековых лавров и мимозы, отыщете ущелья с шумящими на дне горными ручьями и ощутите пьянящий запах горного воздуха.

Я помогу не пропустить главное и раскрыть всю красоту древнего леса!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Сказочные леса Мадейры
Сказочные леса Мадейры

Что вас ожидает

Магический день в лесу
Я проведу вас самыми красивыми маршрутами Лаурисильвы: к горным озерам и водопадам, вглубь реликтового леса, вдоль живописных ущелий и бухт. В хорошую погоду солнечные лучи, пробивающиеся сквозь кроны деревьев, создадут пейзажи, при виде которых в вашей душе проснется художник. А если день будет пасмурным и на дно ущелий ляжет туман, окружающий мир превратится в сказку — и вам покажется, что за очередным поворотом можно встретить добродушного гнома!

Пьянящие ароматы и потрясающие пейзажи
Каждый шаг раскроет вам новые удивительные ландшафты: заросшие вереском и, будто покрытые зеленым бархатом, ущелья, каменистые стены утесов и ручейки с чистейшей водой, местами превращающиеся в настоящие водопады. А еще Лаурисильва — это невероятные ароматы! Вдохнув горно-морской воздух с примесью целебного эвкалипта, вы ощутите благостный покой и умиротворение.

Самое интересное о природе Мадейры
Я не только покажу живописные тропы Лаурисильвы, но и расскажу об удивительной природе Мадейры. Вы узнаете, как на маленьком острове появилась растительность практически со всего земного шара, что такое левады и вереды и с какими сложностями столкнулись первопроходцы острова.

Организационные детали

  • Рекомендуем начать экскурсию утром: в 8 или 9 часов
  • Еда и напитки не включены в стоимость
  • Возьмите ветровку (в горах и ущельях может быть прохладно), крем от солнца и питьевую воду. Обувь должна быть удобной и на толстой подошве.
Сказочные леса Мадейры
Сказочные леса Мадейры
Сказочные леса Мадейры
Сказочные леса Мадейры
Сказочные леса Мадейры
Сказочные леса Мадейры
Сказочные леса Мадейры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Здравствуйте! Нас зовут Юрий и Татьяна. Мы владельцы небольшой семейной туристической компании и более восьми лет проводим экскурсии по острову Мадейра. Мадейра — это настоящее чудо! Здесь идеальная температура, потрясающей красоты океан, постоянно цветут и благоухают удивительные растения. С удовольствием станем вашими проводниками по этому волшебному месту и расскажем о нем самое интересное!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Лес сказочный, левада прекрасная, Мадейра великолепна!
Гид отличный! Рекомендую!
Светлана
4 января 2020
Выражаем глубокую благодарность Юрию за проведенную экскурсию - прогулку по лавровому лесу. Очень много интересной информации, заслушались. Живописные места. Древовидный одуванчик поверг в шок. Прогулка по левадам впечатлила. Спасибо!
4 октября 2019
Выражаем огромную благодарность Юрию за проведенную экскурсию Сказочные леса Мадейры. Юрий замечательный, потрясающий гид, высокоинтеллектуальный и очень разносторонне развитый человек.
Не смотря на то, что погода в день нашей экскурсии к нам не благоволила (всё небо было затянуто тучами-туманами, шел то мелко моросящий, то сильный дождь), экскурсия была очень интересной и насыщенной. Мы узнали от Юрия много нового и интересного про остров, в том числе его историю. И пусть мы не увидели ни одного вида со смотровых площадок, сама поездка в дороге в тумане была очень увлекательной (Юрий - отличный рассказчик и водитель) да и лавровый лес нас просто покорил, в тумане он выглядел сказочно мистическим. Голодными то же не остались, кафе по рекомендации Юрия не сравнится с теми, что находятся в туристической зоне.
Во время следующего визита на Мадейру обязательно воспользуемся услугами Юрия.
8 сентября 2019
Огромное спасибо Юрию! Экскурсия была замечательная .Узнали много интересного о реальной истории Мадейры ,а не пересказ путеводителей в исполнении гида. Юрий прекрасный рассказчик и человек реально влюбленный в историю и жизнь того места ,где он живёт,нам так показалось.Для нас путь был очень интересен и доступен ,для жителей каменных джунглей может быть чуть труднее .Необходима хорошая обувь для гор и немного тренерованности,но то что вы увидите окупит все ваши труды .Мы индивидуальные туристы и достаточно привередливы в экскурсиях, работу гида и экскурсию оцениваем на 10 баллов.Еше раз спасибо ,обязательно вернёмся и дай бог пройдёмся по новым маршрутам с Юрием.

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