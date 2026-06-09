4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю провести день в необычайно красивом месте, привлекающем путешественников со всего мира. Вы пройдете таинственными зелеными коридорами из зарослей вековых лавров и мимозы, отыщете ущелья с шумящими на дне горными ручьями и ощутите пьянящий запах горного воздуха. Я помогу не пропустить главное и раскрыть всю красоту древнего леса!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Магический день в лесу

Я проведу вас самыми красивыми маршрутами Лаурисильвы: к горным озерам и водопадам, вглубь реликтового леса, вдоль живописных ущелий и бухт. В хорошую погоду солнечные лучи, пробивающиеся сквозь кроны деревьев, создадут пейзажи, при виде которых в вашей душе проснется художник. А если день будет пасмурным и на дно ущелий ляжет туман, окружающий мир превратится в сказку — и вам покажется, что за очередным поворотом можно встретить добродушного гнома!

Пьянящие ароматы и потрясающие пейзажи

Каждый шаг раскроет вам новые удивительные ландшафты: заросшие вереском и, будто покрытые зеленым бархатом, ущелья, каменистые стены утесов и ручейки с чистейшей водой, местами превращающиеся в настоящие водопады. А еще Лаурисильва — это невероятные ароматы! Вдохнув горно-морской воздух с примесью целебного эвкалипта, вы ощутите благостный покой и умиротворение.

Самое интересное о природе Мадейры

Я не только покажу живописные тропы Лаурисильвы, но и расскажу об удивительной природе Мадейры. Вы узнаете, как на маленьком острове появилась растительность практически со всего земного шара, что такое левады и вереды и с какими сложностями столкнулись первопроходцы острова.

Организационные детали