4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Насладиться фантастическими пейзажами лаврового леса Лаурисильва и узнать о природе острова
Приглашаю провести день в необычайно красивом месте, привлекающем путешественников со всего мира.
Вы пройдете таинственными зелеными коридорами из зарослей вековых лавров и мимозы, отыщете ущелья с шумящими на дне горными ручьями и ощутите пьянящий запах горного воздуха. Я помогу не пропустить главное и раскрыть всю красоту древнего леса!
Я проведу вас самыми красивыми маршрутами Лаурисильвы: к горным озерам и водопадам, вглубь реликтового леса, вдоль живописных ущелий и бухт. В хорошую погоду солнечные лучи, пробивающиеся сквозь кроны деревьев, создадут пейзажи, при виде которых в вашей душе проснется художник. А если день будет пасмурным и на дно ущелий ляжет туман, окружающий мир превратится в сказку — и вам покажется, что за очередным поворотом можно встретить добродушного гнома!
Пьянящие ароматы и потрясающие пейзажи
Каждый шаг раскроет вам новые удивительные ландшафты: заросшие вереском и, будто покрытые зеленым бархатом, ущелья, каменистые стены утесов и ручейки с чистейшей водой, местами превращающиеся в настоящие водопады. А еще Лаурисильва — это невероятные ароматы! Вдохнув горно-морской воздух с примесью целебного эвкалипта, вы ощутите благостный покой и умиротворение.
Самое интересное о природе Мадейры
Я не только покажу живописные тропы Лаурисильвы, но и расскажу об удивительной природе Мадейры. Вы узнаете, как на маленьком острове появилась растительность практически со всего земного шара, что такое левады и вереды и с какими сложностями столкнулись первопроходцы острова.
Организационные детали
Рекомендуем начать экскурсию утром: в 8 или 9 часов
Еда и напитки не включены в стоимость
Возьмите ветровку (в горах и ущельях может быть прохладно), крем от солнца и питьевую воду. Обувь должна быть удобной и на толстой подошве.
Стоимость экскурсии указана при начале и окончании экскурсии в городах: Фуншал, Канису, Камара-ди-Лобуш. Если вы проживаете на южном побережье острова (Машику, Рибейра Брава, Кальета) доплата за трансфер составит 35 евро. Если вы проживаете на северном побережье Мадейры (Понта-ду-Паргу, Порту Мониш, Сейшал, Сан-Висенте) доплата за трансфер составит 50 евро
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель проживания туристов (если отель находится в Фуншале). За трансферы из отелей расположенных в восточной части острова дополнительная плата от 25 до 50 евро в зависимости от места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов на Мадейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 710 туристов
Здравствуйте! Нас зовут Юрий и Татьяна. Мы владельцы небольшой семейной туристической компании и более восьми лет проводим экскурсии по острову Мадейра. Мадейра — это настоящее чудо! Здесь идеальная температура, потрясающей красоты океан, постоянно цветут и благоухают удивительные растения. С удовольствием станем вашими проводниками по этому волшебному месту и расскажем о нем самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
–
3
–
2
–
1
–
Евгения
Если выбираете экскурсовода на Мадейре — не выбирайте, бронирую к экскурсию с Юрием. Знает ВСЁ о Мадейре и не только, может ответить на лютой вопрос, уровень эрудированности запредельный, но при читать дальшеуменьшить
этом не душнит. Маршруты продуманы, места для обеда просто вау! Если выбираете Восточную или Западную часть смотреть (у нас была сдвоенная круизная стоянка), то обсудите с Юрием маршрут, он подскажет. Мне больш понравилась западная из-за сказочного леса — это невероятно. Но на Восточной тоже было очень красиво. Постараемся вернуться на остров вечной весны и на экскурсии к Юрию. Спасибо!
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Назиля
Юрий открыл нам Мадейру! Провели вместе 4 потрясающих дня. Изъездили остров вдоль и поперек. Юрий очень грамотно составил маршруты с учетом погодных условий на момент путешествия. Во время поездок узнали читать дальшеуменьшить
много интересного про историю, климатические особенности, фауну и флору региона. Юрий - потрясающий рассказчик, отличный водитель, гибкий к желаниям туристов человек. Благодаря Юрию, знакомство с гастрономическими шедеврами Мадейры проходило в аутентичных ресторанах, с великолепной кухней. Огромная благодарность за Ваш труд!
+2
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В
Валентина
Здравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которого зовут Юрий. Нам с мужем очень понравилась экскурсия. Юрий грамотно и интересно, донес до нас читать дальшеуменьшить
информацию об острове Мадейра. Показал нам очень красивые места. Провел по бесконечной Леваде, которая открылась уютным уголком с живописным пейзажем из водопада и россыпи камней. По пути нам встречались ростения, которые знакомы нам с детства, но они были такими древнеми, что превратились в настоящие деревья. Лавровый лес, действительно выглядит сказочно. Каждое дерево- это загадка природы покрытая мхом и папортником. Экскурсия у нас была в первые дни прибывания на острове Мадейра. Поэтому она нас очень впечатлила. Наша оценка - отлично. Гиду Юрию, большое спасибо за то что показал нам остров и рассказал много интересного.
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Д
Дарья
Потрясающее путешествие! Леса и правда сказочные. Нам очень повезло с погодой, и на солнце пейзаж с древним лесом на фоне скал с океаном кажется невероятным. Огромное спасибо Юрию за то, что показал и рассказал нам про такую красоту! Этот день я запомню навсегда ❤️ P.S. А ещё там пасутся милейшие коровки!
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Татьяна
Отличная экскурсия(даже не экскурсия, а погружение, впечатление)! Идеально в рамках круиза. Я навсегда влюбилась в остров! И мечтаю вернуться!
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Н
Надежда
Юрий - потрясающий гид. Столько информации: история, традиции, культура, еда, уникальность острова, природа, современность- на любую тему и вопрос есть достаточно развёрнутый ответ. Мы столько посмотрели. От самого леса невероятный восторг. Мысы, скалы, океан, Левады, смотровые площадки! Боже, сколько красоты мы смогли посмотреть. Потрясающий маршрут и не менее потрясающий гид! Спасибо! Море фотографий и впечатлений!