Выбирайте и другие экскурсии в Понта-Делгаде

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  3. Озёра и вулканы на острове Сан-Мигель

Насладиться природой удивительной красоты и услышать об Азорском архипелаге самые любопытные истории

Елена и Сюзанна
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Елена и Сюзанна – ваш гид
За один день вы осмотрите самые завораживающие места острова: цветные озёра Сете Сидадеш, Огненное Озеро в центре вулкана, потрясающие смотровые площадки, панораму города Муштейруш и исторические памятники в Рибейра Гранде.

Созерцательную часть программы дополнят рассказы о прошлом Азорских островов, местные легенды и зарисовки из современной жизни.
165 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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Озёра и вулканы на острове Сан-Мигель
Озёра и вулканы на острове Сан-Мигель

Что вас ожидает

Озера «Семи городов»
Заехав за вами в отель, мы отправимся на запад острова по горной дороге с живописными видами на множество маленьких вулканов. Сделаем остановку на смотровой площадке «Vista do Rei», чтобы полюбоваться долиной Сете Сидадеш, название которой переводится как «Семь городов» — мы расскажем её легенду.
Далее вас ждет прогулка по парку и прекрасная панорама вулканических озер. Спустимся к озеру Канариу, а затем проедем по мосту между знаменитыми цветными озерами: Синим и Зеленым. Здесь обязательно выйдем и пройдемся по мягкой траве, послушаем нежный плеск воды и вдохнем чистейшего атлантического воздуха.

Заповедное Лагоа-ду-Фогу
После обеда в местном ресторане вы сверху оглядите открыточный городок Муштейруш и сделаете отличные снимки. Вдоль южного побережья направимся к вулкану Фогу и поднимемся на гору высотой 900 метров: отсюда открывается великолепная панорама Огненного озера, расположенного в центре кратера.
А финальной точкой маршрута станет город Рибейра Гранде. Если захотите, мы познакомим вас с этим городом на краткой обзорной экскурсии — или же посетим магазин ликерной фабрики, где услышите о том, как вручную производят этот особенный напиток и попробуете разные виды азорского ликера.

Истории о Сан-Мигеле
Всю дорогу вас будут сопровождать рассказы об острове и увиденных достопримечательностях: как сформировался архипелаг и как происходило его заселение, особенности необычной геологии. Вы узнаете, как благодаря Азорским островам победили фашизм и почему они всегда были оплотом либерализма. Услышите о периоде расцвета острова, когда он всю Европу снабжал апельсинами. И, конечно, мы расскажем, чем сейчас живет остров и каковы традиции местных жителей: какие праздники они отмечают, почему глубоко религиозны и благодаря чему природа края сохранилась почти в нетронутом виде.

Организационные детали

Отдельно оплачивается обед в местном ресторане, шведский стол с напитком и кофе — 12 евро за человека. Других расходов не предвидится.

Озёра и вулканы на острове Сан-Мигель
Озёра и вулканы на острове Сан-Мигель
Озёра и вулканы на острове Сан-Мигель
Озёра и вулканы на острове Сан-Мигель
Озёра и вулканы на острове Сан-Мигель
Озёра и вулканы на острове Сан-Мигель
Озёра и вулканы на острове Сан-Мигель
Озёра и вулканы на острове Сан-Мигель
Озёра и вулканы на острове Сан-Мигель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Сюзанна
Елена и Сюзанна
Мы — влюбленные в остров гиды, и мы очень любим делиться красотами этого райского места и каждый раз радуемся вместе с гостями, как в первый раз. Мы проводим веселые, познавательные, динамичные экскурсии. Для детей устраиваем небольшие квесты, которые бывают интересны и родителям ;) С нами вы не только посетите чудесные места, но и познакомитесь поближе с историей и современностью Азор, а также узнаете шутливые приметы и легенды азорцев. До встречи на райском острове!
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