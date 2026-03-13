Индивидуальная
до 4 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Индивидуальная прогулка по Порту и Вила Нова де Гайя: от площади Свободы до погребов портвейна, с историей и живописными видами
Начало: У Фонтана со львами
«Там же находится бывший монастырь Серра-ду-Пилар 16 века, который сыграл важную роль в войне с Наполеоном, и парк, откуда местные жители любят наблюдать за закатом»
2 апр в 10:00
10 апр в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Душевный день в Порту и окрестностях
Приглашаем на уникальное путешествие по Порту: от океанских панорам до колоритного района Рибейра с локальными секретами
«Я подскажу, как от него дойти до главных достопримечательностей, и поделюсь инсайдерской информацией местного жителя о ресторанах, барах, ночных клубах, производстве портвейна и секретных уголках города»
Завтра в 09:00
2 апр в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночная жизнь Порту
Прогуляться по городу в свете иллюминации, зайти в любимые заведения моряков и насладиться вином
«Вечерний Порту впечатлит вас тихой загадочностью и величественностью городской иллюминации»
Сегодня в 19:30
6 апр в 19:00
€90 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения13 марта 2026Отличная экскурсия с очень интересным рассказом хорошо образованного человека. Спасибо Екатерине,
- ААлександр24 февраля 2026Очень понравилась экскурсия, Екатерина прекрасный экскурсовод, рассказывает интересные факты, ответила на все вопросы, получилось замечательная прогулка! Спасибо!
- ИИгорь14 ноября 2025Екатерина прекрасный гид. Самые лучшие рекомендации!
- ООксана6 ноября 2025Мы в восторге от экскурсии! У Катерины хорошо поставленная речь, хорошее знание предмета. Очень приятный в общении человек, любящий свое дело. Рекомендуем!
- ППолина24 октября 2025Прекрасная экскурсия с Екатериной ♥️ Легко, приятно и очень интересно. Моя 13 летняя дочь была в восторге! Спасибо большое, хочется вернуться еще раз.
- ЕЕкатерина23 октября 2025С удовольствием погуляли по Порту. Город очаровал, Екатерина отличный экскурсовод и приятный собеседник.
- ИИрина19 октября 2025Отличная экскурсия, все понятно, интересно, даже не заметили, как прошли весь городок. Ещё и попробовали портвейн и пирожки из трески.
- ННона15 октября 2025Спасибо большое за чудесную и вкусную экскурсию!
- ААлексей7 октября 2025Великолепная экскурсия, отличный маршрут. Екатерина знающий гид и очень интересный собеседник. Три часа пролетели как мгновение. Узнали много нового о городе и получили рекомендации для дальнейшего знакомства с Порту. Большое спасибо Екатерина!
- GGulzaada6 октября 2025Мы ездили в Порту и сразу нас встретила Екатерина!
Нам понравилось все, столько нового и интересного узнали. Прогулка заняла около трех часов, но мы не устали, весь маршрут был очень удобным ❤️
Спасибо большое Екатерине и вашей!
Рекомендую ❤️
