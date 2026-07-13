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Квест
до 4 чел.
Краткая история портвейна: аудиоквест на набережной Вила-Нове-де-Гайя
Гулять вдоль погребов, решать интересные задачки и наслаждаться шикарными видами Порту
Начало: На площади Рибейра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12
€15 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Один день в долине реки Дору (из Порту)
Путешествие по долине Дору с дегустацией портвейна и прогулками по живописным городкам. Насладитесь красотой природы и историей региона
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €360 за всё до 2 чел.
Квест
до 4 чел.
Порту с донной Терезой - квест для детей и взрослых
Услышать историю страны и города от бабушки Португалии, разгадать загадки и увидеть главные достопри
Начало: Напротив церкви ду Карму
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
от €12 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Спасибо Ольге и ее команде за такой интересный, необычный и очень атмосферный квест! Дети и взрослые были в восторге!
Я сам
Я сам
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Прекрасная экскурсия для тех кто любит природу, красивые виды и интересуется вином😁 Виды долины реки Доуру захватывают дух, очень интересен
+3
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N
Гид Алексей очень интересный коммуникабельный позитивный, получили кучу впечатлений, открыли для себя много новых вещей, мест, вкусов, знаний, вообщем хоть и недешево, но того стоит! Сами бы мы точно все это не охватили.
+3
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Всего 4 отзыва в Порту в категории "Ночные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Ночные»
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Сейчас в Порту в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 до 360 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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