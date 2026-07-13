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профессиональный гид, поэтому знаю, что нужно туристам. И помогал команде тестировать этот квест.



Мои туристы после экскурсии спросили, что могут посмотреть в Порту с детьми и я немедленно порекомендовал этот квест. Если честно, в Порту мало экскурсий для детей, точнее их вообще нет.



Вот что они написали мне после квеста:"Алексей, спасибо за рекомендацию! Дети (6 и 10 лет) были увлечены заданиями до последнего, а взрослые отлично погуляли по Порту. Донна Тереза такая была как живая. Некоторые задания были сложными, но все они решаемые и логичные. Отличные 2 часа в городе и за рекомендации кафе спасибо вам!"