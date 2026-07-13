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Ночные прогулки и экскурсии Порту

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Порту на русском языке, цены от €12, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Краткая история портвейна: аудиоквест на набережной Вила-Нове-де-Гайя
Пешая
1.5 часа
-
20%
1 отзыв
Квест
до 4 чел.
Краткая история портвейна: аудиоквест на набережной Вила-Нове-де-Гайя
Гулять вдоль погребов, решать интересные задачки и наслаждаться шикарными видами Порту
Начало: На площади Рибейра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12€15 за всё до 4 чел.
Один день в долине реки Дору (из Порту)
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Один день в долине реки Дору (из Порту)
Путешествие по долине Дору с дегустацией портвейна и прогулками по живописным городкам. Насладитесь красотой природы и историей региона
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €360 за всё до 2 чел.
Порту с донной Терезой - квест для детей и взрослых
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Квест
до 4 чел.
Порту с донной Терезой - квест для детей и взрослых
Услышать историю страны и города от бабушки Португалии, разгадать загадки и увидеть главные достопри
Начало: Напротив церкви ду Карму
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
от €12 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Алексей
Краткая история портвейна: аудиоквест на набережной Вила-Нове-де-Гайя
Спасибо Ольге и ее команде за такой интересный, необычный и очень атмосферный квест! Дети и взрослые были в восторге!

Я сам
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профессиональный гид, поэтому знаю, что нужно туристам. И помогал команде тестировать этот квест.

Мои туристы после экскурсии спросили, что могут посмотреть в Порту с детьми и я немедленно порекомендовал этот квест. Если честно, в Порту мало экскурсий для детей, точнее их вообще нет.

Вот что они написали мне после квеста:"Алексей, спасибо за рекомендацию! Дети (6 и 10 лет) были увлечены заданиями до последнего, а взрослые отлично погуляли по Порту. Донна Тереза такая была как живая. Некоторые задания были сложными, но все они решаемые и логичные. Отличные 2 часа в городе и за рекомендации кафе спасибо вам!"

Спасибо Ольге и ее команде за такой интересный, необычный и очень атмосферный квест! Дети и взрослые были в восторге!
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Елена
Один день в долине реки Дору (из Порту)
Прекрасная экскурсия для тех кто любит природу, красивые виды и интересуется вином😁 Виды долины реки Доуру захватывают дух, очень интересен
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к посещению музей виноделия, ну и конечно очень вкусные дегустации портвейна и вина 🍷 Алексей прекрасный гид, внимательный к своим туристам, знающий, легкий и позитивный в общении.
Рекомендую с удовольствием его компанию для данного путешествия 😁

Прекрасная экскурсия для тех кто любит природу, красивые виды и интересуется вином😁 Виды долины реки Доуру
Прекрасная экскурсия для тех кто любит природу, красивые виды и интересуется вином😁 Виды долины реки Доуру
Прекрасная экскурсия для тех кто любит природу, красивые виды и интересуется вином😁 Виды долины реки Доуру
Прекрасная экскурсия для тех кто любит природу, красивые виды и интересуется вином😁 Виды долины реки Доуру+3
Прекрасная экскурсия для тех кто любит природу, красивые виды и интересуется вином😁 Виды долины реки Доуру
Прекрасная экскурсия для тех кто любит природу, красивые виды и интересуется вином😁 Виды долины реки Доуру
Прекрасная экскурсия для тех кто любит природу, красивые виды и интересуется вином😁 Виды долины реки Доуру
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N
Один день в долине реки Дору (из Порту)
Гид Алексей очень интересный коммуникабельный позитивный, получили кучу впечатлений, открыли для себя много новых вещей, мест, вкусов, знаний, вообщем хоть и недешево, но того стоит! Сами бы мы точно все это не охватили.
Гид Алексей очень интересный коммуникабельный позитивный, получили кучу впечатлений, открыли для себя много новых вещей, мест,
Гид Алексей очень интересный коммуникабельный позитивный, получили кучу впечатлений, открыли для себя много новых вещей, мест,
Гид Алексей очень интересный коммуникабельный позитивный, получили кучу впечатлений, открыли для себя много новых вещей, мест,
Гид Алексей очень интересный коммуникабельный позитивный, получили кучу впечатлений, открыли для себя много новых вещей, мест,+3
Гид Алексей очень интересный коммуникабельный позитивный, получили кучу впечатлений, открыли для себя много новых вещей, мест,
Гид Алексей очень интересный коммуникабельный позитивный, получили кучу впечатлений, открыли для себя много новых вещей, мест,
Гид Алексей очень интересный коммуникабельный позитивный, получили кучу впечатлений, открыли для себя много новых вещей, мест,
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Всего 4 отзыва в Порту в категории "Ночные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порту
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Краткая история портвейна: аудиоквест на набережной Вила-Нове-де-Гайя;
  2. Один день в долине реки Дору (из Порту);
  3. Порту с донной Терезой - квест для детей и взрослых.
Какие места ещё посмотреть в Порту
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Кафедральный собор.
Сколько стоит экскурсия по Порту в августе 2026
Сейчас в Порту в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 до 360 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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