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Индивидуальная обзорная экскурсия по Порту

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Порту
Индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по Порту.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €304 за экскурсию

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Индивидуальная обзорная экскурсия по Порту
Индивидуальная обзорная экскурсия по Порту

Что вы увидите

  • Кафедральный Собор Се (XII в)
  • Епиский дворец
  • мост Дона Луиша I
  • площадь Инфанта Энрикеша
  • дворец Биржи
  • памятник Генриху Мореплавателю
  • Церковь Святого Франциска
  • вокзал Сан Бенту.
Индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по Порту.
В исторической части города вы познакомитесь с уникальными достопримечательностями: старинным Кафедральным Собором Се (XII в) и Епископским дворцом.
Далее состоится знакомство и с более современными памятниками архитектуры. Особого внимания заслуживает мост Дона Луиша I, который появился благодаря проекту архитектора Эйфеля, еще до возведения знаменитой башни в Париже.
Затем вы отправитесь на противоположный берег реки Дору. Посетите один из знаменитых винных подвалов с выдержанным портвейном. Состоится дегустация вина.
После этого в сопровождении русскоговорящего гида прогуляетесь 👣 по площади Инфанта Энрикеша, где находится дворец Биржи, памятник Генриху Мореплавателю и Церковь ⛪ Святого Франциска – культовое готическое сооружение. По пути осмотрим вокзал Сан Бенту с настенными мозаичными панно.
Экскурсия продолжается на площади Свободы, где установлен памятник королю Дону Педро IV. Особого внимания заслуживает церковь с 76 метровой колокольней Клеригуш «барочная свеча» – одним из символов Порту. В конце экскурсии 🧭 – осмотр здания университета, площади «Четырех Львов», церквей Кармелитош и Карму с панно из азулезуш.
Что входит
  • услуги гида
  • билеты
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальная обзорная экскурсия по Порту
Индивидуальная обзорная экскурсия по Порту
Индивидуальная обзорная экскурсия по Порту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Б.
Елена Б.
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