Индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по Порту.

В исторической части города вы познакомитесь с уникальными достопримечательностями: старинным Кафедральным Собором Се (XII в) и Епископским дворцом.

Далее состоится знакомство и с более современными памятниками архитектуры. Особого внимания заслуживает мост Дона Луиша I, который появился благодаря проекту архитектора Эйфеля, еще до возведения знаменитой башни в Париже.

Затем вы отправитесь на противоположный берег реки Дору. Посетите один из знаменитых винных подвалов с выдержанным портвейном. Состоится дегустация вина.

После этого в сопровождении русскоговорящего гида прогуляетесь 👣 по площади Инфанта Энрикеша, где находится дворец Биржи, памятник Генриху Мореплавателю и Церковь ⛪ Святого Франциска – культовое готическое сооружение. По пути осмотрим вокзал Сан Бенту с настенными мозаичными панно.

Экскурсия продолжается на площади Свободы, где установлен памятник королю Дону Педро IV. Особого внимания заслуживает церковь с 76 метровой колокольней Клеригуш «барочная свеча» – одним из символов Порту. В конце экскурсии 🧭 – осмотр здания университета, площади «Четырех Львов», церквей Кармелитош и Карму с панно из азулезуш.