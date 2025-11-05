В Вера Прекрассная экскурсия.

Всеволод помог увидеть Порту во всей его красоте и очаровании. Спасибо огромное!

А Анна Благодарю Всеволода за прекрасную экскурсию. Прогулка была очень легкой, много интересного узнала, попробовала разный портвейн.

Спасибо за лайфхаки как недорого добраться до океана. 😊

Всеволод профессионал своего дела и очень классный собеседник, чувствовала себя как-будто гуляю со своим старым знакомым.

Обязательно буду рекомендовать своим друзьям.

Г Григорий Экскурсия с Севой была очень содержательной и интересной. Спасибо, мы рекомендуем "открыть" город Порто с ним.

Григорий и Елена, Филадельфия, США.

Евгения Огромная благодарность Всеволоду за интересную и душевнейшую экскурсию! Мы прогулялись по ключевым достопримечательностям, насладились лучшими видами города, узнали массу полезной информации и советов от «местного» и завершили поход на набережной за дегустацией порто. Это ли не чудо?:)

T Tatjana Всеволод показал Порту так, как его не увидишь в путеводителях: с неожиданными историями, маленькими секретами улиц и лёгким юмором. Благодаря ему город раскрывается глубже и теплее. Спасибо!

M Mikhail Прекрасная, душевная экскурсия. Остались очень довольны.

А Алексей Отличная экскурсия. Очень информативно но в тоже время легко и непринужденно! 5/5

А Анастасия Всеволод рассказал нам захватывающую историю о Порту. Мы увидели всю красоту города. Экскурсия была комфортной и интересной. Спасибо вам большое! Вы влюбили нас в этот город. Обязательно вернемся сюда снова.

Остались самые лучшие фото на память 👍😊Спасибо

А Артем читать дальше оставили свой след в городе. Развенчал несколько мифов. Помимо прочего, дал множество ценных (в прямом смысле слова) советов: где дегустировать портвейн, а где это не стоит того, куда лучше сходить, а где не очень интересно. И даже где лучше поужинать, не оставив в заведении целое состояние. Рассказал Всеволод и о португальцах: их образе жизни, привычках, взгляде на мир. Крайне рекомендую всем путешественникам эту экскурсию. Исключительно интересная и познавательная прогулка получилась! Всеволод грамотно выстроил маршрут, показал все основные достопримечательности, рассказал о ключевых фактах в истории Порту и людях, которые в разное время жили здесь и

Е Елена Очень увлекательно, интересно и познавательно! Всем рекомендую!

Юлия Хорошо спланированный маршрут, интересный рассказ о городе Порто, проходит увлекательно и интересно.

Т Татьяна Экскурсия была наполнена интересными фактами, живыми историями и атмосферой настоящего Порту. Маршрут продуман до мелочей: успели увидеть главные достопримечательности, прогуляться по аутентичным улочкам и даже попробовать местные вкусности.

Отдельное спасибо за душевную атмосферу и ответы на все наши вопросы! Благодаря вам я по-настоящему влюбилась в этот город. Рекомендую всем!