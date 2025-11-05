Путешествие по Порту - это возможность увидеть башню Клеригуш, посетить знаменитый книжный магазин «Ливрария Лелло» и прогуляться по Вила-Нова-ди-Гая.
Узнайте о портвейне и его секретах, посетите места, связанные с известными личностями,
Узнайте о портвейне и его секретах, посетите места, связанные с известными личностями,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть средневековую архитектуру
- 🍷 Узнать секреты портвейна
- 📚 Посетить знаменитый книжный магазин
- 🌉 Пройтись по мосту Луиша I
- 🎨 Полюбоваться азулежу на вокзале Сау-Бенту
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Башня Клеригуш
- Апелляционный суд
- Главный университет
- Кафе Piolho
- Церкви Карму и Кармелитош
- Ливрария Лелло
- Улица Rua Galeria Paris
- Площадь Альядос
- Donalds Imperial
- Вокзал Сау-Бенту
- Мост Луиша I
- Кафедральный собор Порту
- Вила-Нова-ди-Гая
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Башня Клеригуш, или Башня клириков. Вы увидите высочайшую точку города — творение архитектора Николо Назонни.
- Апелляционный суд и старинная тюрьма, построенная в 18 веке.
- Главный университет, в котором преподавала Джоан Роулинг.
- Кафе Piolho — старинное кафе со множеством городских легенд.
- Церкви Карму и Кармелитош, между которыми расположено самое узкое здание в Европе.
- «Ливрария Лелло» — известный книжный магазин.
- Улица Rua Galeria Paris, ради которой тусовщики едут в Порту.
- Площадь Альядос в английском стиле.
- Mac.
Donalds Imperial. По мнению некоторых туристических дайджестов — самый красивый «мак» в мире
Вокзал Сау-Бенту — станция, украшенная более чем 20 тысячами плиток азулежу Мост Луиша I, построенный учеником самого Эйфеля (а также мост учителя) Кафедральный собор Порту и место, с которого начинается город и страна Вила-Нова-ди-Гая. Мы пройдём по улочкам города, расположенного на другой стороне реки. Я расскажу вам историю возникновения портвейна и, конечно, секреты его изготовления
Организационные детали
- Дополнительные расходы по желанию: книжный магазин Lello — €8, церковь ду Карму — €5, кафедральный собор — €2, церковь Клеригуш — €10, дегустация вина — от €15.
- Маршрут экскурсии около 7 км. (но мы всё время будем двигаться с горочки).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У башни Клеригуш
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Всеволод — ваш гид в Порту
Провёл экскурсии для 118 туристов
Меня зовут Всеволод. С 2022 года живу в семье коренных жителей Порту, что дало мне возможность детально изучить культуру страны. Порту — это город, который не только радует глаз, но и греет душу. Рассказываю не занудно и с юмором. Буду рад знакомству.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
5 ноя 2025
Прекрассная экскурсия.
Всеволод помог увидеть Порту во всей его красоте и очаровании. Спасибо огромное!
Всеволод помог увидеть Порту во всей его красоте и очаровании. Спасибо огромное!
А
Анна
28 окт 2025
Благодарю Всеволода за прекрасную экскурсию. Прогулка была очень легкой, много интересного узнала, попробовала разный портвейн.
Спасибо за лайфхаки как недорого добраться до океана. 😊
Всеволод профессионал своего дела и очень классный собеседник, чувствовала себя как-будто гуляю со своим старым знакомым.
Обязательно буду рекомендовать своим друзьям.
Спасибо за лайфхаки как недорого добраться до океана. 😊
Всеволод профессионал своего дела и очень классный собеседник, чувствовала себя как-будто гуляю со своим старым знакомым.
Обязательно буду рекомендовать своим друзьям.
Г
Григорий
20 окт 2025
Экскурсия с Севой была очень содержательной и интересной. Спасибо, мы рекомендуем "открыть" город Порто с ним.
Григорий и Елена, Филадельфия, США.
Григорий и Елена, Филадельфия, США.
Евгения
20 окт 2025
Огромная благодарность Всеволоду за интересную и душевнейшую экскурсию! Мы прогулялись по ключевым достопримечательностям, насладились лучшими видами города, узнали массу полезной информации и советов от «местного» и завершили поход на набережной за дегустацией порто. Это ли не чудо?:)
T
Tatjana
9 сен 2025
Всеволод показал Порту так, как его не увидишь в путеводителях: с неожиданными историями, маленькими секретами улиц и лёгким юмором. Благодаря ему город раскрывается глубже и теплее. Спасибо!
M
Mikhail
8 сен 2025
Прекрасная, душевная экскурсия. Остались очень довольны.
А
Алексей
22 авг 2025
Отличная экскурсия. Очень информативно но в тоже время легко и непринужденно! 5/5
А
Анастасия
1 авг 2025
Всеволод рассказал нам захватывающую историю о Порту. Мы увидели всю красоту города. Экскурсия была комфортной и интересной. Спасибо вам большое! Вы влюбили нас в этот город. Обязательно вернемся сюда снова.
Остались самые лучшие фото на память 👍😊Спасибо
Остались самые лучшие фото на память 👍😊Спасибо
А
Артем
20 июн 2025
Исключительно интересная и познавательная прогулка получилась! Всеволод грамотно выстроил маршрут, показал все основные достопримечательности, рассказал о ключевых фактах в истории Порту и людях, которые в разное время жили здесь и
Е
Елена
16 июн 2025
Очень увлекательно, интересно и познавательно! Всем рекомендую!
Юлия
10 мая 2025
Хорошо спланированный маршрут, интересный рассказ о городе Порто, проходит увлекательно и интересно.
Т
Татьяна
6 мая 2025
Экскурсия была наполнена интересными фактами, живыми историями и атмосферой настоящего Порту. Маршрут продуман до мелочей: успели увидеть главные достопримечательности, прогуляться по аутентичным улочкам и даже попробовать местные вкусности.
Отдельное спасибо за душевную атмосферу и ответы на все наши вопросы! Благодаря вам я по-настоящему влюбилась в этот город. Рекомендую всем!
Отдельное спасибо за душевную атмосферу и ответы на все наши вопросы! Благодаря вам я по-настоящему влюбилась в этот город. Рекомендую всем!
M
Maria
20 апр 2025
Прекрасная подача, легко, интересно, познавательно, с юмором!
Входит в следующие категории Порту
Похожие экскурсии из Порту
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: На Praça dos Leões (площадь Львов)
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Завтра в 09:00
11 ноя в 14:00
€99 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Индивидуальная прогулка по Порту и Вила Нова де Гайя: от площади Свободы до погребов портвейна, с историей и живописными видами
Начало: У Фонтана со львами
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 4 чел.