Очаровательный Порту: от вина до архитектуры

Один день в Порту подарит встречу с историей и культурой: от средневековой архитектуры до современных легенд. Узнайте, как город связан с белым носорогом
Путешествие по Порту - это возможность увидеть башню Клеригуш, посетить знаменитый книжный магазин «Ливрария Лелло» и прогуляться по Вила-Нова-ди-Гая.

Узнайте о портвейне и его секретах, посетите места, связанные с известными личностями,
и насладитесь панорамами города.

Вокзал Сау-Бенту, мост Луиша I и кафедральный собор Порту - лишь часть того, что ждет на этом маршруте. Не упустите шанс прикоснуться к истории и культуре этого удивительного города

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть средневековую архитектуру
  • 🍷 Узнать секреты портвейна
  • 📚 Посетить знаменитый книжный магазин
  • 🌉 Пройтись по мосту Луиша I
  • 🎨 Полюбоваться азулежу на вокзале Сау-Бенту
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Башня Клеригуш
  • Апелляционный суд
  • Главный университет
  • Кафе Piolho
  • Церкви Карму и Кармелитош
  • Ливрария Лелло
  • Улица Rua Galeria Paris
  • Площадь Альядос
  • Donalds Imperial
  • Вокзал Сау-Бенту
  • Мост Луиша I
  • Кафедральный собор Порту
  • Вила-Нова-ди-Гая

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Башня Клеригуш, или Башня клириков. Вы увидите высочайшую точку города — творение архитектора Николо Назонни.
  • Апелляционный суд и старинная тюрьма, построенная в 18 веке.
  • Главный университет, в котором преподавала Джоан Роулинг.
  • Кафе Piolho — старинное кафе со множеством городских легенд.
  • Церкви Карму и Кармелитош, между которыми расположено самое узкое здание в Европе.
  • «Ливрария Лелло» — известный книжный магазин.
  • Улица Rua Galeria Paris, ради которой тусовщики едут в Порту.
  • Площадь Альядос в английском стиле.
  • Mac.
Donalds Imperial. По мнению некоторых туристических дайджестов — самый красивый «мак» в мире
  • Вокзал Сау-Бенту — станция, украшенная более чем 20 тысячами плиток азулежу
  • Мост Луиша I, построенный учеником самого Эйфеля (а также мост учителя)
  • Кафедральный собор Порту и место, с которого начинается город и страна
  • Вила-Нова-ди-Гая. Мы пройдём по улочкам города, расположенного на другой стороне реки. Я расскажу вам историю возникновения портвейна и, конечно, секреты его изготовления

    • Организационные детали

    • Дополнительные расходы по желанию: книжный магазин Lello — €8, церковь ду Карму — €5, кафедральный собор — €2, церковь Клеригуш — €10, дегустация вина — от €15.
    • Маршрут экскурсии около 7 км. (но мы всё время будем двигаться с горочки).

    Всеволод
    Всеволод — ваш гид в Порту
    Провёл экскурсии для 118 туристов
    Меня зовут Всеволод. С 2022 года живу в семье коренных жителей Порту, что дало мне возможность детально изучить культуру страны. Порту — это город, который не только радует глаз, но и греет душу. Рассказываю не занудно и с юмором. Буду рад знакомству.
    В
    Вера
    5 ноя 2025
    Прекрассная экскурсия.
    Всеволод помог увидеть Порту во всей его красоте и очаровании. Спасибо огромное!
    А
    Анна
    28 окт 2025
    Благодарю Всеволода за прекрасную экскурсию. Прогулка была очень легкой, много интересного узнала, попробовала разный портвейн.
    Спасибо за лайфхаки как недорого добраться до океана. 😊
    Всеволод профессионал своего дела и очень классный собеседник, чувствовала себя как-будто гуляю со своим старым знакомым.
    Обязательно буду рекомендовать своим друзьям.
    Г
    Григорий
    20 окт 2025
    Экскурсия с Севой была очень содержательной и интересной. Спасибо, мы рекомендуем "открыть" город Порто с ним.
    Григорий и Елена, Филадельфия, США.
    Евгения
    Евгения
    20 окт 2025
    Огромная благодарность Всеволоду за интересную и душевнейшую экскурсию! Мы прогулялись по ключевым достопримечательностям, насладились лучшими видами города, узнали массу полезной информации и советов от «местного» и завершили поход на набережной за дегустацией порто. Это ли не чудо?:)
    T
    Tatjana
    9 сен 2025
    Всеволод показал Порту так, как его не увидишь в путеводителях: с неожиданными историями, маленькими секретами улиц и лёгким юмором. Благодаря ему город раскрывается глубже и теплее. Спасибо!
    M
    Mikhail
    8 сен 2025
    Прекрасная, душевная экскурсия. Остались очень довольны.
    А
    Алексей
    22 авг 2025
    Отличная экскурсия. Очень информативно но в тоже время легко и непринужденно! 5/5
    А
    Анастасия
    1 авг 2025
    Всеволод рассказал нам захватывающую историю о Порту. Мы увидели всю красоту города. Экскурсия была комфортной и интересной. Спасибо вам большое! Вы влюбили нас в этот город. Обязательно вернемся сюда снова.
    Остались самые лучшие фото на память 👍😊Спасибо
    А
    Артем
    20 июн 2025
    Исключительно интересная и познавательная прогулка получилась! Всеволод грамотно выстроил маршрут, показал все основные достопримечательности, рассказал о ключевых фактах в истории Порту и людях, которые в разное время жили здесь и
    оставили свой след в городе. Развенчал несколько мифов. Помимо прочего, дал множество ценных (в прямом смысле слова) советов: где дегустировать портвейн, а где это не стоит того, куда лучше сходить, а где не очень интересно. И даже где лучше поужинать, не оставив в заведении целое состояние. Рассказал Всеволод и о португальцах: их образе жизни, привычках, взгляде на мир. Крайне рекомендую всем путешественникам эту экскурсию.

    Е
    Елена
    16 июн 2025
    Очень увлекательно, интересно и познавательно! Всем рекомендую!
    Юлия
    Юлия
    10 мая 2025
    Хорошо спланированный маршрут, интересный рассказ о городе Порто, проходит увлекательно и интересно.
    Т
    Татьяна
    6 мая 2025
    Экскурсия была наполнена интересными фактами, живыми историями и атмосферой настоящего Порту. Маршрут продуман до мелочей: успели увидеть главные достопримечательности, прогуляться по аутентичным улочкам и даже попробовать местные вкусности.
    Отдельное спасибо за душевную атмосферу и ответы на все наши вопросы! Благодаря вам я по-настоящему влюбилась в этот город. Рекомендую всем!
    M
    Maria
    20 апр 2025
    Прекрасная подача, легко, интересно, познавательно, с юмором!

